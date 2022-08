Paula Badosa sobre la polémica con el catalán: "Me ha afectado"

Paula Badosa ya está centrada en jugar en Canadá después de caer en semifinales de San José, pero en rueda de prensa ha confesado que no ha pasado por buenos momentos tras su polémica con el catalán de la semana pasada. Recordamos que Paula en una entrevista con la federación británica comentó hace unos días que ella no contaba el catalán como idioma, algo que molestó, curiosamente, solo a los separatistas catalanes. Ahora en rueda de prensa ha reconocido que la polémica le ha pasado factura.

"Esta semana ha sido muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho una muy grande. Yo soy una persona que, no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas. Soy una persona muy emocional. Se me ve en la pista también; soy bastante como me veis cuando juego, muy pasional, que transmito muchas emociones. Nunca es fácil para mi", comentó la propia Paula a pregunta de EFE en rueda de prensa.

No es la primera vez que Badosa habla de la presión y nunca ha dudado en reconocer que tiene un equipo detrás que le permite lidiar con ello: "Obviamente lo que intento es soltarlo, hablarlo mucho con la gente cercana que me ayudan. Y luego encontrar mis pequeños momentos. Sinceramente también lo he dicho este año, intento no entrar mucho a las redes sociales porque es algo que me duele y me hace daño".

😕 Paula Badosa reconoce, a pregunta de EFE en Toronto, que "esta semana ha sido muy complicada". 🗨️ La tenista española se disculpó tras decir en una entrevista que no contaba el catalán como una lengua. pic.twitter.com/G44Ow1WnsD — EFE Deportes (@EFEdeportes) August 9, 2022

Ahora Paula se centra en el Masters de Canadá intentado dejar atrás esta polémica.