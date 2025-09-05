Menú

Guerra de sexos en el tenis: Kyrgios dice que no se esforzará y que las mujeres no saben restar

Nick Kyrgios jugará ante Aryna Sabalenka, la número 1 del ranking WTA y el partido será a finales de año en Hong Kong.

Sabalenka vs Kyrgios ya es una realidad. Regresa la batalla de los sexos en el tenis y lo hará con el duelo entre la bielorrusa y el díscolo tenista australiano. Esta batalla ya se produjo hace décadas. Hace 50 años, la tenista Billie Jean King venció a Bobby Riggs en la denominada "batalla de los sexos" del tenis, la cual enfrentó a una jugadora de 29 años con un jugador de 55. Ahora toca revancha.

Nick Kyrgios jugará ante Aryna Sabalenka, la número 1 del ranking WTA y el partido será a finales de año en Hong Kong. El australiano ya está calentando el duelo y en una conversación grabada con el tenista Bublik, dice que no necesitará ni esforzarse para ganar.

"Voy a intentar ganar y no me va a ganar. Represento a los hombres, aunque pienso que ella cree lo contrario. Me mojo: 6-2", dijo Kyrgios que además añadió que las mujeres "no saben restar". Nick remató la faena con una frase contundente: "¿Crees que tendré que esforzarme al máximo?".

Ahora Sabalenka le ha contestado desde el US Open que ella sí está jugando y él no. Este fue el momento en rueda de prensa:

"Definitivamente saldré y haré todo lo posible para patearle el trasero. ¿Es esto bueno para el tenis femenino? Será bueno si puedo vencerlo", comentó Aryna.

Lo que está claro es que el morbo está servido y como no la polémica.

