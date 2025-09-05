Guerra de sexos en el tenis: Kyrgios dice que no se esforzará y que las mujeres no saben restar

Sabalenka vs Kyrgios ya es una realidad. Regresa la batalla de los sexos en el tenis y lo hará con el duelo entre la bielorrusa y el díscolo tenista australiano. Esta batalla ya se produjo hace décadas. Hace 50 años, la tenista Billie Jean King venció a Bobby Riggs en la denominada "batalla de los sexos" del tenis, la cual enfrentó a una jugadora de 29 años con un jugador de 55. Ahora toca revancha.

Nick Kyrgios jugará ante Aryna Sabalenka, la número 1 del ranking WTA y el partido será a finales de año en Hong Kong. El australiano ya está calentando el duelo y en una conversación grabada con el tenista Bublik, dice que no necesitará ni esforzarse para ganar.

🚨 Nick Kyrgios on the upcoming "Battle of the Sexes" against Aryna Sabalenka: "She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m representing the men’s side. I’d say 6–2 maybe." 📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong… pic.twitter.com/SYFpsPSYr8 — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 2, 2025

"Voy a intentar ganar y no me va a ganar. Represento a los hombres, aunque pienso que ella cree lo contrario. Me mojo: 6-2", dijo Kyrgios que además añadió que las mujeres "no saben restar". Nick remató la faena con una frase contundente: "¿Crees que tendré que esforzarme al máximo?".

Ahora Sabalenka le ha contestado desde el US Open que ella sí está jugando y él no. Este fue el momento en rueda de prensa:

Sabalenka on her upcoming Battle of the Sexes match against Nick Kyrgios Aryna: "I'll definitely go out there, and I'll try my best to kick his ass" 😂 "Is it a good thing for women's tennis?" Aryna: It's gonna be good thing if I'll be able to beat him." (via US Open Press) pic.twitter.com/STDYhmW7jk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

"Definitivamente saldré y haré todo lo posible para patearle el trasero. ¿Es esto bueno para el tenis femenino? Será bueno si puedo vencerlo", comentó Aryna.

Lo que está claro es que el morbo está servido y como no la polémica.