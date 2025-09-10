Este fin de semana pasado todas las miradas estaban puestas en la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, con victoria para el español que además recuperó el número 1 del mundo. Pero no solamente en esa pista de Nueva York sino que la vida amorosa de los jugadores y jugadoras del circuito está dando mucho que hablar este 2025: de la ruptura de Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas a los rumores de relación entre Emma Raducanu y Alcaraz, hasta la última revelación de Anna Kalinskaya.

La tenista rusa, ex novia de Sinner, tuvo una entrevista este martes y desveló que el italiano no ha sido el único del circuito que ha intentado acercarse a ella. "Antes con más frecuencia. Ahora que soy mayor... no sé. Para algunos no hay posibilidad, no hace falta escribir", bromeó durante su conversación con la exjugadora Anna Chakvetadze en el canal de YouTube First&Red.

Hay que recordar que la rusa, por el momento, no sabe lo que es ganar un título individual de la WTA pero es una de las caras favoritas de la TV. Es que Kalinskaya trasciende rankings y resultados por su belleza pero también por su espontaneidad. Todo empezó cuando a Anna le preguntaron directamente si algún tenista la invitó a salir, además, obviamente de Sinner ya que fueron novios...

Y la respuesta de Anna fue dar un nombre propio para sorpresa de todos: Holger Rune. La tenista aseguró que "me envió mensajes directos al menos diez veces antes de darse por vencido. Está enviando mensajes a todas. Quizás solo esté desesperado". Pero la tenista no solamente dijo eso sino que atacó directamente a su compañero. Kalinskaya continuó atacando a Rune: "Se cree demasiado, tiene mucha confianza en sí mismo… está desesperado, aunque no es el único así".

🗣 "Holger Rune me escribió como 10 veces y luego se rindió. Le escribe a todo el mundo al parecer... Piensa demasiado en sí mismo, pero no es el único así." Anna Kalinskaya 👀pic.twitter.com/pTnkeri8VI — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 9, 2025

Al verse atacado directamente, el tenista no se quedó callado y la contestó a través de su cuenta de X, antes Twitter: "Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna perciba una respuesta a una historia como una invitación a una cita. Si quiero una cita, propongo una cita. No te preocupes".

Mensaje de Rune en X respondiendo a Kalinskaya.

Kalinskaya no es la primera que ha hablado en estos términos de Holger Rune. De hecho, estas declaraciones se suman a las de Veronika Kudermetova, que recientemente afirmó también que Rune le había enviado varios mensajes intentando ligar con ella: "Le dije que soy demasiado mayor para él y que, si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada". Y no se quedó ahí sino que la historia continuó… "Me respondió diciendo que lo sentía, y desde ese momento, ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos", añadió entre risas la rusa de 28 años.

No es la primera polémica de la tenista con un compañero

Si uno mira la hemeroteca verá que Anna Kalinskaya ya se vio envuelta en una desagradable polémica por culpa de Nick Kyrgios que, en septiembre de 2024, realizó un nada bienintencionado comentario a una publicación en la que se veía una foto suya con la tenista rusa, de la época en la que ambos eran pareja. "Segundo saque" fueron las palabras del australiano, en un claro ataque a Jannik Sinner, pareja entonces de la tenista rusa y que acababa de dar positivo en un control antidopaje.

Cuando ese comentario comenzó a viralizarse, el tenista no dudó en seguir contestando… "¿Entonces yo soy el malo por decir algo al respecto? Jajaja, nunca lo mencioné. No te ofendas si la gente lo menciona. Es simple" respondió el propio Kyrgios.