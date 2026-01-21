Carlos Alcaraz y Roger Federer juegan juntos en Australia... pero no al tenis sino al golf. Así lo ha confesado el propio tenista español en la entrevista post partido a pie de pista. Incluso le han preguntado por el estilo de Roger.

Este fue el momento:

P: ¿Con quién jugaste a golf?

Alcaraz: Con Roger (Federer). P: ¿Y cómo juega?

-Entrevistador: "¿Con quién jugaste al golf?" -Alcaraz: "Con Roger (risas) -Entrevistador: "Roger Federer. ¿Cómo juega?" -Alcaraz: "Igual de bonito que al tenis"

Respecto a su partido, Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el Open de Australia. El español superó la resistencia alemana inesperada de Yannick Hanfmann en segunda ronda y se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2.

No fue fácil, eso sí: "Ha habido momentos en los que me he frustrado más de la cuenta y llevo mucho tiempo sin competir".