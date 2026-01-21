Menú
Carlos Alcaraz y Roger Federer juegan juntos en Australia

El tenista español ha reconocido que fue a jugar al golf con Roger y que su técnica es igual que en el tenis.

Carlos Alcaraz y Roger Federer juegan juntos en Australia | Twitter

Carlos Alcaraz y Roger Federer juegan juntos en Australia... pero no al tenis sino al golf. Así lo ha confesado el propio tenista español en la entrevista post partido a pie de pista. Incluso le han preguntado por el estilo de Roger.

Este fue el momento:

-Entrevistador: "¿Con quién jugaste al golf?"

-Alcaraz: "Con Roger (risas)

-Entrevistador: "Roger Federer. ¿Cómo juega?"

-Alcaraz: "Igual de bonito que al tenis"

Respecto a su partido, Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el Open de Australia. El español superó la resistencia alemana inesperada de Yannick Hanfmann en segunda ronda y se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2.

No fue fácil, eso sí: "Ha habido momentos en los que me he frustrado más de la cuenta y llevo mucho tiempo sin competir".

