Sinner doblega a Medvedev en Indian Wells y prolonga su pulso con Alcaraz por el número uno

El tenista italiano Jannik Sinner ha conquistado Indian Wells –el primer torneo de su carrera en el desierto californiano–, al imponerse en la final al ruso Daniil Medvedev por un ajustado doble 7-6. El triunfo en este primer gran evento de la temporada en la gira estadounidense permite al jugador transalpino cerrar su participación sin haber cedido una sola manga durante toda la competición.

Sinner, que ocupa actualmente la segunda posición en la clasificación mundial, ha logrado extender a once su impresionante racha de victorias consecutivas en los eventos de la categoría Masters 1000. Este éxito llega tras haber culminado el año anterior alzando el trofeo en el certamen celebrado en París, lo que ratifica su idilio con las pistas rápidas del circuito.

A special day 🏆❤️❤️❤️ Grazie! 🙏🏻 pic.twitter.com/9486tb59XP — Jannik Sinner (@janniksin) March 16, 2026

Con apenas veinticuatro años, el flamante campeón cuenta ya en su extenso palmarés con seis entorchados de máxima categoría sobre superficie dura. Esta victoria ha servido además para frenar en seco el excelente momento de forma que atravesaba Medvedev, quien llegaba a la final con la moral muy alta tras haber eliminado en semifinales al español Carlos Alcaraz.

El duelo, que se prolongó durante casi dos horas de intensa batalla, supuso la novena victoria de Sinner en los diecisiete enfrentamientos previos que ha mantenido contra el tenista moscovita. Además, el choque le permitió sumar su victoria número cien en un Masters 1000. Sus registros en esta categoría son formidables, atesorando un balance histórico de un centenar de partidos ganados frente a tan solo veintinueve perdidos.

El desarrollo del encuentro

Durante el avance de la primera manga, Jannik Sinner se vio obligado a emplearse a fondo para contener el empuje de un rival que mantuvo el altísimo nivel tenístico exhibido apenas veinticuatro horas antes. Ambos conservaron sus respectivos saques hasta el tramo decisivo del tie-break.

Fue entonces cuando el ruso entregó su servicio, permitiendo que el campeón capitalizara esa mínima ventaja para cerrar el primer capítulo a su favor justo cuando se cumplía la primera hora de juego, brillando especialmente en sus subidas a la red.

El guion del partido se mantuvo inalterable durante el segundo parcial, donde los servicios se impusieron con autoridad y no se registraron bolas de rotura para ninguno de los dos finalistas. Sin embargo, Sinner demostró una fortaleza mental encomiable, hilvanando seis puntos de forma consecutiva para sellar el triunfo definitivo.

La clasificación de la ATP

Ahora, el italiano pone sus miras en el torneo de Miami, donde prolongará su intenso pulso por el liderato mundial frente a un Carlos Alcaraz que partirá como principal favorito ante la ausencia del serbio Novak Djokovic. En lo que se refiere a la clasificación del ranking de la ATP, Alcaraz encabeza la lista con 13.550 puntos, seguido de Sinner con 11.400 y cierra el top 3 Djokovic con 5.370 puntos.

Por detrás Zverev y Musetti con 5.370 y 4.905 puntos, respectivamente. En sexta posición Alex de Miñaur con 4.185 y séptimo Taylor Fritz con 4.170 puntos. Seguidamente, el canadiense Félix Auger-Aliassime registrando 4.000 y Ben Shelton con 3.860. Para finalizar el top 10 de tenistas, Medvedev cuenta con 3.610 puntos.