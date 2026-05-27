El último hito de Sinner que supera los registros de Djokovic

Jannik Sinner inició su camino hacia el título de Roland Garros en la pista Philippe Chatrier. Lo hizo casi un año después de perder en la final ante Carlos Alcaraz. El italiano solventó su partido ante el francés Clément Tabur en tres sets (6-1, 6-3 y 6-4) y consiguió su victoria número 30 de manera consecutiva después de los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma.

"Sé quién soy y cuál es mi lugar. Las estadísticas son impresionantes, pero no garantizan automáticamente los puntos en el próximo partido. Soy un guerrero; mi trabajo es concentrarme por completo en cada punto", mantuvo la calma el italiano tras el partido, al que todavía se le resiste el trofeo parisino.

Superando a Djokovic

Según datos del sitio web de estadísticas OptaAce, el número uno del mundo supera de manera oficial a Novak Djokovic y se posiciona como el tenista con mayor porcentaje de victorias combinadas en torneos de Grand Slam y ATP Masters 1000 de la historia —comenzando el contador en 1990—.

Sinner cuenta con 72 victorias y solo seis derrotas, lo que hace que su porcentaje sea del 92,3% mientras la marca de Djokovic se queda en el 87,7%. Las estadísticas superadas no se quedan ahí: la victoria ante el galo significó el triunfo 38 en un Grand Slam como número uno y alcanzó el quinto puesto en la historia de la ATP desde la Era Abierta. Por otro lado, acumula 18 victorias consecutivas en tierra batida en 2026.

En segunda ronda se medirá al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que superó también en tres sets al británico Jacob Fearnley. Ese será el segundo paso para el de San Cándido, que busca conquistar Roland Garros y en esta ocasión no tendrá como rival en su camino a Carlos Alcaraz, que tiene una lesión en la muñeca.