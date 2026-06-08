Paula Badosa sigue sin reencontrarse: decepción en su regreso

La española Paula Badosa cayó eliminada este lunes en la primera ronda del torneo de Bolduque (Países Bajos) al perder con la ucraniana Daria Snigur por 6-1 y 7-6 (2).

Badosa recibió una invitación del torneo neerlandés, en el que reapareció tras su participación en el de Madrid, donde también fue eliminada en la primera ronda por la austriaca Julia Grabher.

La española ganó el primer juego del partido, pero luego encadenó numerosos errores y Snigur se adjudicó los seis siguientes para un contundente 6-1 en la primera manga en menos de media hora.

Badosa mejoró en el segundo set y llegó a tener una ventaja de tres juegos, pero la ucraniana equilibró el marcador, forzó el 'tie-break' y rubricó su victoria con un 7-2 en el desempate.

Badosa, número 141 del mundo, no gana un partido desde el inicio del mes de abril cuando derrotó a la griega María Sakkari en el torneo de Charleston.