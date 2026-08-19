Adiós de Jódar a Cincinnati: Cobolli remonta y le deja sin cuartos de final

Rafa Jódar ha quedado eliminado este miércoles del Masters 1.000 de Cincinnati tras perder ante el italiano Flavio Cobolli por 4-6, 7-6(3) y 6-3. El español comenzó dominando el encuentro y se adjudicó la primera manga, pero su rival fue mejorando con el paso de los minutos y terminó imponiéndose después de dos horas y 31 minutos.

El español comenzó con mayor iniciativa y dispuso de cuatro oportunidades de rotura durante el cuarto y el sexto juego, aunque no consiguió aprovecharlas. Cobolli fue quien logró primero el quiebre, ayudado por una doble falta, para colocarse con 5-3 y acercarse al triunfo en el primer set.

La reacción de Jódar fue inmediata. El madrileño recuperó el servicio perdido y, posteriormente, dos errores no forzados de Cobolli con el revés le permitieron cerrar la manga por 6-4.

Durante el primer set, Jódar consiguió llevar al italiano hacia el fondo de la pista y encontró mejores situaciones desde el intercambio. Cobolli, número 10 del mundo, tuvo dificultades para mantener la regularidad que mostraría posteriormente.

Cobolli iguala el partido

El italiano elevó su nivel en el segundo parcial, especialmente con el servicio. El set avanzó sin roturas hasta el 3-3, momento en el que Cobolli consiguió quebrar por primera vez el saque de Jódar.

El español reaccionó de nuevo y recuperó inmediatamente la desventaja. Después de mantener su servicio, se situó 5-4 y volvió a colocarse en disposición de cerrar el encuentro.

Cobolli mostró entonces su frustración y llegó a lanzar la raqueta al suelo, pero logró mantenerse en el partido. Jódar no pudo conservar la ventaja y varios errores no forzados terminaron llevando la manga al desempate.

En el tie-break, el italiano se impuso con claridad por 7-3 y forzó el tercer set. La dinámica del encuentro había cambiado respecto a la primera manga.

El italiano remonta en el tercer set

Jódar tuvo más dificultades en el parcial definitivo. El español se mostró menos preciso en sus decisiones y cometió varios errores con la derecha, mientras Cobolli mantuvo la tendencia ascendente que había iniciado durante el segundo set.

El italiano consiguió una nueva rotura para situarse 4-2. Jódar dispuso de una oportunidad para recuperar inmediatamente el servicio, pero el séptimo saque directo de Cobolli en el encuentro evitó que pudiera aprovecharla.

Cobolli mantuvo posteriormente su servicio y cerró el partido por 6-3, completando la remontada y asegurando su presencia en los cuartos de final del torneo estadounidense.

Las estadísticas reflejaron una diferencia reducida en los puntos ganados con el primer servicio: Jódar obtuvo el 69 %, frente al 67 % de Cobolli. Sin embargo, el italiano fue más eficaz con el segundo saque, con un 55 % de puntos ganados frente al 46 % del español.

También hubo diferencia en la conversión de oportunidades de rotura. Cobolli transformó 3 de sus 6 opciones, mientras Jódar convirtió 3 de las 8 que tuvo durante el encuentro.

Cobolli espera rival en cuartos

Cobolli se enfrentará en los cuartos de final al ganador del encuentro entre el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, y el estadounidense Tommy Paul, número 24.

Para Jódar, la eliminación en Cincinnati supone el final de su participación en uno de los últimos grandes torneos antes del Abierto de Estados Unidos. El Grand Slam estadounidense comenzará el 30 de agosto y será su próximo gran objetivo.