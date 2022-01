Almeida, "un zafio que hostiga" a la "ciudadana indefensa" Almudena Grandes

El Mundo

A vueltas con don Juan Carlos. "La mayoría quiere que regrese el Emérito pero ya sin honores". El editorial se suma a esa mayoría. "Vuelta deseable del Emérito a España".

El Mundo exige explicaciones al Gobierno valenciano por el caso de los abusos sexuales sufridos por 175 mejores bajo su tutela. "Se trata de un asunto gravísimo que deja al descubierto las grietas del sistema de protección a los más vulnerables del Gobierno de Ximo Puig. El presidente autonómico tildó ayer de «deleznables» los actos. Pero sobra gesticulación y lo que hacen falta con urgencia son una investigación a fondo y con todos los medios necesarios, muchas explicaciones por parte de la Administración y la asunción de las responsabilidades políticas pertinentes".

"Todas las miradas están puestas en la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, quien ya estaba muy cuestionada por el escándalo que concluyó con la condena a su ex marido por abusos. Cada vez parece más evidente que la líder de Compromís ha mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo". No debe ser agradable saber que has estado casada con un violador, pero si te pasa, hay que dar la cara.

Mientras, el merluzo ministro de Consumo vuelve a meter la pata. "Garzón desata una crisis al atacar a la ganadería en la prensa británica". ¿Pero este tío es imbécil? ¿Qué clase de gente nos ha metido Sánchez como ministros? Ya le está exigiendo la dimisión.

El País

"España recupera en 2021 todo el empleo perdido por la pandemia". Alabada sea la reforma laboral del PP. El editorial está eufórico. "España ha logrado cerrar la herida abierta por la pandemia en el mercado laboral". "Pese a algunos errores de política económica y claros fallos en las previsiones, el Gobierno acertó con dos medidas decisivas para mantener el tejido empresarial y el empleo, los avales del ICO y los ERTE" que fueron posibles gracias a la reforma laboral de Rajoy, aunque claro, eso El País lo omite. Como pasa de puntillas sobre el problema real de los ciudadanos que acabará con Sánchez. La inflación desbocada.

Y el titular alarmista del día con ómicron, a ver si meten más miedo a la población. "Los hospitales ya tienen más pacientes de covid que en los picos de la cuarta y quinta ola". "Por el momento son cifras manejables", dice Pablo Linde decepcionado. "La apuesta es que el sistema sanitario no llegará a colapsar. O que, si lo hace, puede ser asumible". Qué desgracia, Linde, qué desgracia para El País que no muramos todos.

Sergio del Molino pone a caldo a Almeida por decir la verdad. Que Almudena Grandes no se merece ser hija predilecta de Madrid y que lo ha hecho como pago a los carmenitas. "No es ilegal despreciar a una autora justo después de nombrarla hija predilecta de su ciudad , como tampoco lo es eructar en una cena, rascarse los genitales en público o carcajearse en un entierro, pero cuando un representante político insulta a un escritor, no solo se comporta como un zafio, sino que abusa de su posición y deshonra su cargo, pues hostiga desde una atalaya de poder a un ciudadano indefenso".

Deberíamos votar en reférendum esos reconocimientos. En Madrid, el 4 de mayo, la mayoría de los ciudadanos ya dijeron lo que opinan sobre los odiadores de la izquierda. En cuanto a lo de ciudadana indefensa es para descojonarse cuando tiene a un ejército de opinadores dando la matraca a todas horas. Esta señora era una sectaria y una faltona que arremetía a diario contra los que no piensan como ella. Que no nos hagan tragar con ruedas de molino.

ABC

"La okupación se dispara: cada día 49 inmuebles caen en manos de usurpadores". "El empleo vuelve a niveles pre-Covid gracias a la reforma laboral de 2012". Esto es más exacto que lo de El País. Julián Quirós no entiende cómo Garzón sigue siendo ministro. "Resulta incomprensible que un ministro de Consumo diga que exportamos toneladas de carne de mala calidad de animales maltratados. Su obsesión contra la carne que comen los demás viene de antiguo, lo que no quita que en su bodorrio riojano ofreciera a los comensales carpaccio de ternera primero y solomillo de ternera detrás. Pero no sólo aborrece el vacuno, sino todo lo que críe o fabrique nuestro sector productivo. Amonesta a los jugueteros y hasta es capaz de ponerles reparos al jamón serrano y al aceite de oliva. Del turismo, llegó a pregonar que es un sector precario de poco valor añadido". Aborrece a España y los españoles. No puede continuar un minuto más siendo ministro.

La Razón

"Las bajas laborales se multiplican por siete hasta 570.000 en la sexta ola y ya cuestan al Estado 3.055 millones". Es que esto es un tsunami.

Dice el editorial que "no es cierto que la reforma se haya limitado a unos cambios cosméticos, como trata de vendernos, patéticamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sino que toca aspectos de la contratación temporal directamente vinculados a unos modelos productivos propios de una economía de servicios y agropecuaria como la española".

Marhuenda le zurra la badana al tontaina de Garzón, un "ministrillo que ha demostrado su capacidad ilimitada para hacer el ridículo y meter la pata". "Es además muy poco patriótico poner a parir a tu país en el extranjero y perjudicar a un sector importante de nuestra economía". Es un descerebrado. "A estas alturas resulta escandaloso que cobre por no hacer nada y goce de los privilegios de su cargo, pero al menos podría mantenerse en silencio", que en boca cerrada no entran moscas. "Le caracteriza una imprudente soberbia que le conduce a cometer despropósitos de estas dimensiones . No tengo ninguna duda de que Sánchez lo destituiría si pudiera, pero está atado por las condiciones del gobierno de coalición". Ya sabemos que aprecias mucho a Sánchez, Marhu, pero él es el responsable de lo que hagan o digan sus ministros. No hay excusas.