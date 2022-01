Igea advierte a Mañueco: "Un señor que miente no será presidente de mi comunidad si depende de mí"

Las elecciones en Castilla y León que se celebrarán el próximo 13 de febrero puede suponer un nuevo apoyo para el PP tras las celebradas en la Comunidad de Madrid en mayo de 2021. Estos comicios, al igual que los de Madrid, podrían ser una prueba de fuego para el futuro de la otra formación política que contaba el gobierno de CyL, Ciudadanos, ya que las encuestas pronostican para el partido de Inés Arrimadas un mal resultado.

En el programa de Es la Mañana de Federico de esRadio y cuando queda poco más de un mes para los comicios el exvicepresidente y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha comentado en qué estará basada la estrategia electoral del partido. Igea ha asegurado que pase lo que pase el día 13 de febrero no lo podrá fácil al PP si consiguen tener representación en las cortes castellanoleonesas.

El exvicepresidente de CyL ha destacado que "el presidente no será Alfonso Fernández Mañueco" si depende del partido naranja. Ha remarcado que "un señor que miente no será el presidente de la comunidad si depende de mi". "Su candidato no puede ser presidente a no ser que cambien de candidato", ha dicho.

También ha señalado que candidato el PSOE, Luis Tudanca, lo "tiene complicado para gobernar con nosotros si no hace un giro de 180 grados". "En política nada es descartable" ha dicho Igea pero ha añadido no se fía del PSOE después de la moción de censura que presentó contra las políticas de Cs. Sin embargo ha dicho que se sentarán con ellos "para hablar del programa".

Sobre el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que ha "empezado la campaña tan mal" porque "no puede empezar mintiendo". "La política se ha convertido en un un ejercicio de propaganda y mentira", ha destacado.

Ha criticado su postura durante la pandemia y su posición en contra de Ayuso. Ha contado que él dio la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando antes de la Navidad de 2020 pidió que se vendieran test de antígenos en las farmacias y que "ese día" le criticó Mañueco. "En ningún momento tomó decisiones porque no quería y lo dejó en las manos de la consejera de Sanidad", ha dicho sobre su gestión de la pandemia. Francisco Igea ha dicho también que "Mañueco sabe que la gestión de los miembros de Cs en el Gobierno estaba siendo bien valorada en las encuestas" y que "por eso provocó el cambio". Ha sacado pecho de la "acción política de los consejeros de Cs".

Cree que todo lo que ha dicho el presidente de CyL es "un ejercicio de falsedad" y que "lo podrían corroborar" la gente que participaba en el Consejo de Gobierno. Sobre Mañueco ha destacado que "usa la mentir de forma permanente" y que el PP está usando estas elecciones "como trampolín o alfombra" para Pablo Casado.

Para el líder de Cs en la región el PP está haciendo la campaña a favor de los partidos de la "España vaciada" porque "ha puesto la CCAA al servicio de Casado" y no se habla de los problemas y las necesidades de la población. Cree que este adelante "alimenta las plataformas de la España Vaciada".

Francisco Igea ha dicho cuando le han preguntado si ha hablado con el presidente desde que convocó elecciones que "Mañueco lo que hace es esconderse" y que "no tengo nada que hablar hasta que no llegue el debate con un señor que ha utilizado a nuestra comunidad para los intereses del PP". Ha pedido que en ese debate "sea capaz de mirarme a los ojos". "Esperemos que no dé positivo dos días antes", ha apuntado.

La palabras de Garzón sobre la industria cárnica

Una de las Comunidades Autónomas más afectadas por las palabras del ministro Alberto Garzón sobre la industria cárnica en la prensa inglesa es Castilla y León. En este sentido el candidato de Cs ha comentado la primera polémica gubernamental de 2022 y el papel del candidato del PSOE. Ha dicho que no le "sorprende nada" que Luis Tudanca no se haya posicionado a favor de los ganaderos porque "es el hombre manso de Sánchez y no va criticar al Gobierno".

Sobre Garzón ha criticado que siempre está ejerciendo de "comentarista y no del ministro" y que "siempre está yendo contra nuestra CCAA". Cree que "si el ministro piensa que algo está mal tiene que ir a cambiarlo pero no ejercer de comentarista".

Piensa que "el sector tiene muchos problemas en la CCAA" y los que tiene que hacer la ganadería es "pelear porque todo el valor añadido y los márgenes se queden en Castilla y León". "Hay que apostar por que toda la cadena de valor quede aquí y por nuestras marcas de calidad. España es uno de los líderes de exportaciones y hay que hablar bien de la industria agroalimentaria, legislar a favor y conseguir que se cumplan las normas", ha dicho.