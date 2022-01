"Teodoro urde la vendetta contra MAR/Ayuso una vez que triunfe Mañueco y arrase Bonilla"

El Mundo

"La crisis de Garzón persigue a Sánchez y PP y Vox se crecen". Veremos si esta vez Sánchez aguanta. Mira que jugársela por un merluzo como Albertito.

Dice el editorial que Castilla y León "será la primera en examinar el estado de salud de los partidos en liza, de sus proyectos y de sus liderazgos. Pese al acento local de una campaña que presenta sus propias características y necesidades, el desembarco de líderes nacionales en Castilla y León prueba lo mucho que se juegan todos en ese tablero, determinante para los que han de venir después". Hay que ver, Mañueco es ya casi más famoso que Ayuso.

"Sánchez se ha volcado este fin de semana en la precampaña para tratar de atajar la indignación suscitada por las declaraciones de su todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una tierra que vive en buena medida del sector primario y tiene en la ganadería uno de sus principales orgullos". Pero de nada le ha servido. O Sánchez entiende que tiene que cargarse a Garzón o lo pagará él mismo.

"Sobre Mañueco, que anticipó las elecciones, recae la responsabilidad no solo de lograr la mayoría amplia con la que justificaría la promesa de estabilidad y progreso que ha formulado, sino de activar el efecto dominó en toda España que debería ayudar a Pablo Casado a desalojar a Sánchez y a sus socios radicales del poder". ¿Ayudar a Casado? Lo mismo le coge manía como a Ayuso. Aunque no, Mañueco es hombre y eso cuenta mucho en el PP de Casado.

Dice Raúl del Pozo "que en Castilla y León no quieren que nadie de Madrid aparezca por allí. Consienten que Pablo Casado vaya solo a dos mítines imprescindibles". Casado se ha convertido en un espanta votos.

Federico Jiménez Losantos comenta que "este fin de semana, medio Gobierno participó en las 200 marchas en favor de la ETA, no sólo de los presos. La pancarta era «Bidean», «En camino», es decir, a casa y a por Navarra. Bietan Jarrai! Podemos y las mafias sindicales UGT y CCOO desfilaron con el familión etarra, al que el PNV reserva ricas nueces. ¿Y Sánchez? Ha metido en un telezulo al Rey y, siempre con la ETA, sigue en el Gobierno. Mejor, imposible". Le pasará factura.

El País

El periódico de Sánchez en papel ha hecho una encuesta. "El PSOE adelanta al PP como mejor gestor de la economía y el empleo". No nos hagas reír. "Más allá de la economía, cuando la encuesta pregunta qué partido está más capacitado para afrontar los retos futuros, los socialistas aparecen como favoritos". Esto apesta a Tezanos. Por cierto la encuesta ha preguntado por un montón de cosas, pero se les ha olvidado qué opinan los ciudadanos de que España tenga los test más caros de Europa con un gobierno que presume de socialista.

Dice el editorial que "la intención de voto mantiene en cabeza al PSOE después de afrontar la pesadilla de una pandemia global para la que ningún Gobierno estaba preparado. Los ciudadanos aprueban las políticas públicas y la gestión fundamental de la covid-19 que se ha hecho en este tiempo y, contra la leyenda y encuestas anteriores, sitúa a los socialistas por delante de los populares en la confianza para gestionar la situación económica". El pequeño CIS. Eso sí, en un arranque inaudito de sinceridad dice que "se puede concluir que la potente agenda reformista que ha desplegado el Ejecutivo no ha sido suficiente o no ha conectado con el estado de ánimo de su propio electorado o ha faltado la empatía real que hace a los ciudadanos cómplices de las dificultades del momento. Puede haber sobrado soberbia". Puede, sí "La estrategia de Pedro Sánchez no está siendo suficiente para motivar o ilusionar a su propio votante". ¿A qué viene entonces el triunfalismo del titular?

ABC

"El Congreso, camino de tres años sin controlar los fondos reservados". Ignacio Camacho está indignado y asqueado con las marchas etarras. "Las marchas de este fin de semana hay que calificarlas sin reparo como lo que son, una infamia. Y dado que participó en ellas mucha gente, una infamia multitudinaria, imagen viva y semoviente -en sentido literal, que se mueve por sí misma- del virus moral que infecta a una parte significativa de la comunidad vasca. Como lo fue la convocatoria de apoyo a Parot en Nochevieja, como lo han sido los ‘ongi etorris’ y lo serán todos los actos que ensalcen a los criminales o disculpen sus fechorías de alguna manera. Como lo es la solidaridad de los independentistas catalanes, de los sindicatos y de la extrema izquierda. Y como lo está siendo también el acercamiento a Bildu de un PSOE dispuesto a malversar el sacrificio de sus propios muertos indultando políticamente a quienes como mínimo lo aplaudieron y acogiéndolos como miembros honorables del ‘bloque de progreso’". Vamos, que no es solo la comunidad vasca la que está enferma.

"Sánchez mintió en 2019 pero ahora no es posible ignorar que la rehabilitación de la herencia de ETA forma parte del balance con que afrontará las próximas citas electorales. Y esa certeza incontestable interpela a la responsabilidad moral de sus futuros votantes". De eso no habla la encuesta de El País.

José F. Peláez desinfla el entusiasmo pepero en Castilla yLeón. "Percibo un optimismo desmesurado en el entorno del PP. La opinión canónica es que Mañueco rozará la mayoría absoluta y podrá gobernar en solitario, sin necesitar a Vox".

Incomprensiblemente, Peláez cree que "si eso sucede, la tenemos liada. No descarto que Sánchez esté soñando con ese escenario, que haría real lo que hasta ahora es solo una conjetura, es decir, que el PP se echará en brazos de Vox si lo necesita". Pero Peláez, chiquillo, ese argumento es fácilmente rebatible. Sánchez se ha echado en brazos de la ultraizquierda, los golpistas y los terroristas.

La Razón

"El PP redobla el ataque a Sánchez para frenar a Vox". El objetivo de Ferraz: que el PP quede en manos de Abascal". Como ellos lo están de Podemos y los proetarras. "Estas próximas elecciones autonómicas serán, ante todo, un termómetro para la fuerza territorial de Vox y su capacidad de condicionar los gobiernos del PP".

Dice el editorial que "el PSOE parte con una clara desventaja que, ayer mismo, quedó retratada en las protestas organizadas por agricultores y ganaderos a las puertas del mitin palentino del secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Ni siquiera una destitución fulminante por parte del presidente del Gobierno de su ministro de Consumo, lo que, por cierto, no ha ocurrido, hubiera cambiado la percepción de agravio y olvido del campo español, donde se hace muy cuesta arriba creer a Pedro Sánchez y sus protestas de que el PSOE es un adalid en la defensa del mundo rural". Que serán de pueblo, pero no tontos.

Antonio Martín Beaumont dice que "tras predecir demasiadas veces la victoria sobre el coronavirus y la vigorosa recuperación económica, Sánchez empieza a ser visto como el Pedro del cuento del lobo. Tantas veces dijo que venía, que cuando realmente llegó la fiera nadie le creyó. El presidente pierde credibilidad a chorros. Incluso en sus propias filas.". Su credibilidad cayo por los suelos el mismo día que se abrazó a Iglesias.

"Mientras, el baldón de Alberto Garzón con su ataque a la ganadería en la cuenta atrás a las urnas en Castilla y León es como para que Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco pidiesen erigirle una estatua. Un favor al PP en toda regla. Ello, por no entrar en el «atornillamiento» al sillón del ministrillo comunista de Consumo, la pistola humeante que delata que Sánchez no controla su Gobierno". Es que no es su gobierno.

Menos optimista es José Antonio Vera. "Ríe Casado y se desgañita Teodoro urdiendo la vendetta contra Mar/Ayuso una vez que triunfe Mañueco y arrase Bonilla. Solo que ahí está Vox. Ojo con Vox". "Los cantos de sirena están bien, pero ojo a Vox porque las encuestas le dan un subidón de calentura. No deberían vender aún los genoveses la piel del oso. Sánchez se frota con España Vaciada". Vaya con Castilla y León, no se podrán quejar de que nadie les hace caso. Toda España pendiente de qué votará Soria.