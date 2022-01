Ante el próximo estreno en RTVE del nuevo programa de Javier Ruiz, Las Claves, en horario de máxima audiencia, el periodista José Luis Balbín y presentador del mítico espacio La Clave en la cadena pública ha lanzado un comunicado detallando cómo contactó Ruiz con él para tratar de hacerse con ese nombre sin éxito y la estratagema a la que recurrió al final.

Según cuenta Balbín, que explica que tiene "la marca registrada", fuentes de TVE "que dijeron llamar de parte de Javier Ruiz" se pusieron en contacto con él el pasado mes de octubre para proponerle "la cesión de la misma".

"La respuesta fue que la marca La Clave no está en venta y permanecerá por siempre vinculada" a dicho programa de debate, explica el periodista, que relata que la misma persona le volvió a llamar para decirle que ella y Javier Ruiz deseaban "tratar el tema personalmente". Balbín contestó asegurando que la visita "resultaría infructuosa ya que la respuesta sería la misma". Según el periodista, ya no hubo "nuevos contactos". El resultado fue que Ruiz y su equipo decidieron incorporar el plural y sortear así el no de Balbín, y añadir "del siglo XXI" a un tamaño muy inferior en el logotipo del nuevo espacio.

Javier Ruiz con el logo de "Las Claves del siglo XXI"

Ante la próxima emisión del primer programa de Las Claves del siglo XXI, Balbín dice que le asombra la "falta de imaginación y ética profesional" exhibida y que finalmente se aplicara "para el título la fórmula del subterfugio".

Buenas tardes, señoras y señores. Debido a las llamadas y mensajes que estoy recibiendo ante el nuevo programa de TVE "Las Claves del Siglo XXI", pongo a su disposición el texto íntegro de la nota de prensa remitida en el día de hoy a los medios de comunicación. #JoseLuisBalbin pic.twitter.com/9iVF9ua4cX — @JoséLuisBalbín (@JLBalbinM) January 21, 2022

"La intención, conociendo los inicios, no puede estar más clara. Aún me asombra más si cabe que la dirección de RTVE que ha sido mi casa durante gran parte de mi trayectoria profesional, lejos de proteger, permita que de manera sibilina se utilice, con el evidente fin de aprovechar el prestigio asociado a La Clave, el nombre registrado de un programa de debate que goza de innumerables premios, que forma parte de la Historia de la Transición y de TVE y que se ha convertido en leyenda", añade.

El periodista termina diciendo que envió el pasado lunes un burofax al presidente de RTVE "poniendo en su conocimiento estos hechos y mi malestar por unas prácticas que desprestigian a quienes las llevan a cabo y, lo que es peor, a la profesión" y que aún no ha tenido respuesta.