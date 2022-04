La psicóloga que atendió a la menor abusada por el marido de Oltra: "No es una persona, es una adolescente"

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración como imputada de la psicóloga de la Sección del Menor de la Consejería de Igualdad de Valencia, Inmaculada Martín, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, en el marco del caso Oltra.

La comparecencia se extendió durante media hora y se producía el pasado 30 de marzo en relación al encubrimiento de los abusos sexuales del marido de la vicepresidenta y consejera de Igualdad valenciana, Mónica Oltra, a una menor tutelada de 14 años. Esta causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE, en la que posteriormente Vox se personaba como acusación popular.

Durante su declaración, la psicóloga relata al juez que trató a la menor el 28 de febrero de 2017 durante 45 minutos porque sus superiores le habían encomendado un informe sobre la credibilidad de la denuncia de abusos de la niña. Inmaculada Martín reconoce que "no era experta en abusos sexuales", pero que para hacer una pericial no era necesario y por tanto, que podía "abordar esos casos".

Martín afirma que tras el encuentro, no pudo elaborar el citado informe porque la menor en ningún momento se refirió a los abusos sexuales. Precisamente, por esta cuestión le pregunta el juez Vicente Ríos, que no logra entender cómo la psicóloga no preguntó directa o indirectamente a la menor durante el encuentro por el asunto.

"¿Por qué no abordó su entrevista de otra manera? ¿Por qué a la vista de que ella no decía nada, no empezó a hacer preguntas abiertas pero abordando el tema como por ejemplo sí hizo la psicóloga del Instituto Espill cuando le derivaron a la niña?", pregunta el instructor.

"Yo lo hice, tal y como lo he hecho siempre. Siempre en todos los casos que yo he hecho aquí como en el Instituto Médico Forense, mi proceder siempre ha sido el mismo y he visto muchos. Las primeras preguntas que hago, siempre las hago así, es como me han enseñado. No me lo he inventado y me lo enseñaron los propios psiquiatras forenses y mis compañeros forenses", contesta Inmaculada Martín.

El fiscal toma la palabra e insiste en la línea argumental del juez, al no comprender que la psicóloga no preguntará a la menor sobre los abusos e Inmaculada Martín responde: "Cuando yo le hago las peguntas que le tengo que hacer, las preguntas abiertas e indirectas, son las preguntas suficientes para que ella empiece a mostrar algo y no muestra nada, no dice nada. Yo no le puedo decir ‘entonces qué pasa’, es una manera de manipular y eso está en todo manual. No puedo hacerlo".

El representante de la Fiscalía interrumpe: "Es para que quede claro. Evidentemente cada profesional tiene su criterio, pero ¿usted cree que confrontar a una persona con sus propios actos anteriores es manipularle?". "No es una persona", afirma sorprendentemente la psicóloga ante la incredulidad del fiscal "¿¿No es una persona??". La psicóloga del Departamento de Oltra se ratifica: "No, no es una persona, es una adolescente, una niña y existen criterios específicos para hablar con ellos".

El juez le da la oportunidad de rectificar

El magistrado Vicente Ríos vuelve a tomar la palabra tras la afirmación de la imputada. "¿Puede usted matizar su apreciación respecto a la niña en el sentido de que ha dicho que no es una persona? No, perdone es que yo sí que le puedo confrontar y si usted quiere, me contesta claro". "Claro que es una persona, no es una persona adulta", apunta Martín. "Era sencillamente para darle la oportunidad de rectificar ante, yo soy el primero que me equivoco, pues ya está, no pasa nada", zanja el juez.

Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificaba en septiembre la condena de cinco años de prisión al marido de Mónica Oltra, Luis Ramírez, por abusos sexuales a la menor tutelada de 14 años que residía en el centro donde trabajaba como educador social.