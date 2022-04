Mientras la izquierda y sus medios afines siguen tratando de lacerar a la líder del PP con más predicamento en los electores, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de los contratos que se realizaron durante la pandemia para la compra de mascarillas, poco o nada dicen del escándalo que se ha desatado en la Comunidad Valenciana donde el gobierno de Ximo Puig, habría regado de subvenciones a las empresas de sus propios hermanos, que habrían contratado también a su hijo a quien pagarían el sueldo gracias a esas subvenciones.

Lo cuenta con detalle OK Diario. Todo se hizo a través de la empresa Mas Mut Producciónes SL, compañía por la que el juez ha llamado a declarar a Francis Puig, hermano de Ximo Puig. Además, esta misma empresa curiosamente solicitó la subvención del programa Avalem Joves (Avalamos Jóvenes) el 29 de octubre de 2018, justo el mismo día en que se dio de alta en la Seguridad Social al hijo del presidente valenciano, Pau Puig. Y la subvención se concedió: 18.544 euros.

Pero no sólo obtuvo beneficios el hijo de Ximo Puig, también sus hermanos, a través de distintas sociedades con las que obtuvieron diferentes subvenciones. Recuerda OK Diario, que igual que hacía Urdangarin en Noos, utilizaban las mismas facturas para justificar los mismos gastos en distintas ocasiones y así optar a subvenciones en la Generalidad catalana, valenciana y en el Gobierno de Aragón. Así, figuran por triplicado los gastos de uno de sus hermanos, Fracis Puig, y del segundo hermano Jorge Puig. En la noticia, que firma el colaborador de esRadio Carlos Cuesta, muestran los documentos a los que han tenido acceso y que demostrarían la presencia de un segundo hermano de Ximo Puig en la compañía que cargaba gastos a organismos oficiale sy que logró buenos pellizcos en subvenciones.

Por si fuera poco, parte de esas subvenciones se vieron favorecidas por un oportuno cambio normativo impulsado por el presidente Ximo Puig en 2015 y en el que se eliminaban requisitos y permitía que empresas con menos exigencias legales pudieran acceder a esos fondos públicos. Sí, entre esas empresas beneficiadas se encontraba el grupo del hermano del socialista. Y los hermanos del presidente tampoco se escondían. El concepto al que se cargaban esas subvenciones era directamente "salario bruto" de Francis Puig. Además, la documentación mostaría que Francis Puig diversificó en otra empresa con la que diversificaba sus vías de ingresos. Así, Jorge Puig cobraba por medio de subvenciones autonómicas a Mas Mut Producctions, y Francisco, a través de Comunicació dels Ports.

El escándalo de Oltra

Pero los escándalos en la Comunidad Valenciana no terminan en la presidencia de Puig, también en la vicepresidencia de Oltra. Un asunto más escandaloso todavía ya que tiene que ver con su posible imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y que ha pedido el juez instructor, por haber encubierto presuntamento los abusos cometidos por su marido (ahora exmarido) contra una menor tutelada por la Consejería que, entonces, dirigía Oltra.

Pese a que el juez ha pedido que sea imputada y afirma en el auto que "existen indicios racionales y sólidos de la participación de Mónica Oltra" en el encubrimiento de los abusos sexuales de su marido a la menor de 14 años tutelada por su Consejería, a la vicepresidenta valenciana ni se le ha pasado por la cabeza dimitir, ni a Ximo Puig cesarla. Por supuesto, en su partido, Compromís, la apoyan y denuncian que todo es fruto de una cacería de la extrema derecha.

Un acuerdo entre ambos

Así las cosas en la Comunidad Valenciana, este lunes ha intervenido en Es la Mañana de Federico la diputada del PP por Valencia Elena Bastidas, quien ha cargado contra la corrupción que mantiene atenazada la acción de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Según ha declarado Bastida, la trama en la que está enredado Ximo Puig es una auténtica red de corrupción familiar en la que se han arreglado para extraer fondos de los presupuestos vía subvenciones y que podría alcanzar los 1,2 millones de euros, denuncia Bastidas.

Por otro lado, el escandalazo que salpica a su vicepresidenta, no pasa el más mínimo filtro ético y menos democrático. Por eso para Bastidas es muy sospechoso y llamativo que la abogacía no se haya personado en estos casos. "No se personó la abogacía en el caso de Mónica Oltra, esa niña se presentó sin abogado al caso, y en la instrucción del caso tampoco va a personarse en el caso de los familiares directos del presidente Puig", se quejaba Bastidas.

Para Bastida, lo que parece evidente es que ambos han decidido cubrirse las espaldas uno a otro para tratar de llegar al final de la legislatura. "Vemos que hay un cierre de filas total y absoluta para defenderse mutuamente de los escándalos de los familiares de Puig y en el caso del bochornoso que afecta a la señora Oltra", decía Bastidas.