"Alerta en Moncloa: el miedo a Vox no moviliza"

El Mundo

"El 61% de los españoles apoya bajar impuestos por la inflación". Lo malo es que eso no se decide por encuestas. Mañana hace otra El País, le sale lo contrario y punto pelota.

El editorial se indigna porque le tengamos que pagar el golpe a los separatistas. "Es inaudito cómo el Estado dobla la cerviz ante el secesionismo catalán y cómo favorece la impunidad de quienes promovieron el mayor ataque a la democracia que ha sufrido España". "La llamada caja de solidaridad del separatismo cubriría con creces la multa imputable a los golpistas, que ya se frotan las manos viendo cómo su intentona les puede acabar saliendo gratis en términos económicos". Tienen cogido a Pedro Sánchez por la Moncloa.

"Lo ocurrido escandaliza sin duda a una ciudadanía española que asiste atónita a una hoja de ruta bien diseñada desde el poder para que los cabecillas del procés se vayan de rositas". La ciudadanía española está ya curada de espanto con el psicópata que nos gobierna.

Y por cierto, dice Rosell muy bien traído, "no se puede pasar por alto que a esta maniobra ha colaborado de forma activa y necesaria nada menos que el Partido Popular, si bien es cierto que toda la responsabilidad cabe atribuírsela a su anterior dirección, la que encabezaban Pablo Casado y Teodoro García Egea, felizmente descabalgados ya de la formación. Porque fueron ellos quienes agacharon la cabeza y aceptaron la exigencia del sanchismo para repartirse con impudicia los correspondientes sillones en la renovación de varios órganos constitucionales, incluido el Tribunal de Cuentas, que por ello dispone hoy de una mayoría de consejeros afines al Gobierno bien dispuestos como se ve a suavizarles las cosas a los separatistas". Y a cambio de que el Gobierno les pasara basurilla contra Ayuso, como contó Miguel Ángel Pérez en LD.

"Qué desmoralizador resulta ver hasta dónde pueden llegar las injerencias de quien busca aferrarse a toda costa a la poltrona monclovita". Y lo que nos queda por ver.

"Medina defiende su millón: "Yo me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal"". "Toda la ciudadanía siente una profunda indignación ante los detalles que se van conociendo del pelotazo de Luis Medina y Alberto Luceño por su intervención en el suministro de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid tras el inicio de la pandemia de coronavirus", dice El Mundo. "Lo que tan bien abochorna es cómo se está llegando incluso a manipular y sacar de contexto mensajes para inculpar a toda costa al alcalde de Madrid. La investigación en marcha llegará hasta el final de los hechos. El ventajismo de la izquierda en la capital -que aprobó también la firma del contrato- no muestra sino desesperación". Es asqueroso, el espectáculo. En esos momentos todo el mundo pedía mascarillas, como fuera, al coste que fuera, y ahora, dos años después estamos rasgándonos las vestiduras. Cuánta hipocresía. Si algo así vuelve a suceder, los responsables de la administración harán bien dejando morir a la gente.

El País

"Rusia elevará la amenaza nuclear si Finlandia y Suecia entran en la OTAN". El periódico sanchista es uno de los ejemplos más claros de la repugnante manipulación que denuncia El Mundo. Una más, tampoco es que sorprenda en el órgano de propaganda del régimen. "Descontrol y engaño en la compra a ciegas de mascarillas en Madrid". "La empresa acordó el pagó de madrugada, con escasa información y por WhatsApp | Hacienda ocultó a los consejeros el papel jugado por Luceño y Medina | La encargada municipal pensó que los intermediarios sólo querían ayudar". Sí, es que resulta que había un poco de prisa. La gente estaba muriendo a millares. Por cierto que El País no informa de que hay tres altos cargos del Gobierno investigados, después de que la Fiscalía de Sánchez haya dado orden de no investigar las compras de mascarillas realizadas por Illa, sólo las que se hicieron en Madrid. Se les habrá pasado por alto.

Pepa Bueno nos habla hoy de la crisis económica a nivel del mundo mundial. "La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un enorme retroceso para la recuperación de la economía mundial. Es una crisis —la guerra— encima de otra crisis —la pandemia—, como el jueves explicaba la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, que se traducirá, que se está traduciendo ya, en menor crecimiento y más inflación, y en un golpe al bolsillo de los ciudadanos". Obvia El País, como es viene siendo habitual en este periódico, que la inflación en España estaba disparada muy por encima de nuestros vecinos europeos antes de la guerra. Pero es cansino tener que aclarar esto a los lectores todos los días.

El editorial pretende avisar de la que se nos viene encima tras el aviso del BCE de que dejará de comprar deuda de los Estados y subirá los tipos de interés. "Eso significa que los Estados van a tener que pagar más —ya han empezado a hacerlo— por sus emisiones de deuda en un momento en el que la respuesta a la pandemia los ha dejado en niveles de endeudamiento históricos. Y que los millones de consumidores que durante años no se han preocupado por lo que sucedía con la cuota mensual de su hipoteca —si acaso, se iba reduciendo en cada revisión— volverán a seguir la evolución del euríbor y a empezar a hacer números. Esta semana, dicho índice, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha vuelto por primera vez en seis años a terreno positivo".

"Puede que sea menos urgente, pero no menos importante, el diagnóstico que el jueves ofrecía el FMI sobre los temidos efectos colaterales que puede tener el conflicto en Ucrania : la fragmentación de la economía mundial en bloques geopolíticos, con diferentes normas comerciales y tecnológicas, sistemas de pago y monedas de reserva. Quizás sea esa la "próxima normalidad" de la que empiezan a alertar los expertos y frente a la que gobiernos e instituciones deben ir preparando respuestas que frenen sus impactos más negativos". La que se avecina.

ABC

"Órdago de Elon Muska a Twitter por la libertad de expresión". Álvaro Martínez dice que la "izquierda está que trina". "El activismo ‘progresista’ ya ha calificado a Musk de ‘peligroso derechista’ por no pasar por su aro sectario. Pero Musk no es de izquierdas ni de derechas, es solo de Musk y de hacer de su capa un sayo. Lo de ser el tipo más rico del planeta o sus excursiones espaciales no le ayudan nada a ser el más querido de la izquierda, que quizá no le perdone su idilio liberalote con el éxito a través del emprendimiento". Si le odia la izquierda algo bueno tiene que tener.

Como El País, ABC está muy preocupado por la economía, pero como no sirve a Sánchez, se centra en el caso español. "Con el anuncio de su decisión de detener el programa de compra de deuda en junio precisamente para intentar contener la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) ha enviado un mensaje que el Gobierno haría bien en escuchar con gran atención para no seguir tomando decisiones equivocadas como ha venido haciendo hasta ahora". "Hace tiempo que la economía española navega completamente al margen de las coordenadas que se pueden considerar razonables". "La situación financiera del Estado es muy grave si no desesperada" por las erróneas decisiones de Sánchez.

"La noticia de que el BCE dejará de comprar deuda pública es especialmente alarmante para los países muy endeudados, peor aún para aquellos que no han controlado el déficit público y más grave todavía para los que no han logrado recuperar un buen ritmo de crecimiento económico. España padece en estos momentos estos tres síntomas y el Gobierno actúa sistemáticamente ignorándolos porque, por un lado, está condicionado por sus socios populistas de extrema izquierda y por lo que respecta a la facción socialista de la coalición, esta no cultiva más objetivos que los propagandísticos". "El problema es que los efectos de la catástrofe que se avecina los tendremos que pagar todos". La verdad es que acojona.

La Razón

"Rusia amenaza con armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN". Esto va de mal en peor.

"Alerta en Moncloa por la caída en los sondeos". "El miedo a Vox no moviliza, la transversalidad de Feijóo copa el centro y la candidatura de Juan Espadas no despega en vísperas de las andaluzas". Al fin una buena noticia en este viernes santo tan negro. "Proyecta una imagen de solvencia, con experiencia de gestión –frente a la virginidad ejecutiva de su predecesor– y es percibido por el votante como una opción ganadora, no tanto como líder de la oposición, sino como líder presidenciable, lo que permite concentrar el voto", cuenta Ainhoa Martínez. "En Moncloa temen que el nuevo liderazgo del PP se consolide" tanto en el centro derecha como entre los votantes socialistas de toda la vida antes de que el sanchismo lo devorara.

"A esto obedece la campaña que se ha iniciado desde el Gobierno" para atacar a Feijóo por tierra, mar y aire, a que están muertos de miedo. "Los socialistas han vuelto a reavivar la campaña del «miedo a la ultraderecha»", pero claro, gobernando con la ultraizquierda, los herederos de ETA y los separatistas, la cosa no funciona.

"En Moncloa preocupa cómo Vox está ganando terreno sistemáticamente y amenazando caladeros de voto tradicionalmente socialista como el de las zonas rurales". "En Moncloa existe el temor fundado de que Vox no haya tocado techo y la próxima cita en Andalucía dará buena muestra de ello". Así que hala, a seguir atacando a Vox.

Marhuenda corrobora el terror sanchista. Sánchez "está preocupado por el giro que se está produciendo". "La decisión de Abascal de entrar en el gobierno castellanoleonés es un gran acierto, porque no hay nada mejor que la gestión para acabar con la campaña de estigmatización de la izquierda política y mediática". Eso no pasaría ni aunque Abascal se abrazara a la violencia vicaria y se hiciera trans, Monasterio confesara que es una inmigrante ilegal y el infierno se helara.