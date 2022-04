Bolaños tuvo suerte: los independentistas "no le practicaron un tacto rectal"

El Mundo

"Defensa alerta de la cacería a Robles: Quieren su cabeza". "El foco político de la formación morada está claro y la han convertido en 'caza mayor', una pieza anhelada durante toda la legislatura", cuenta Fernando Lázaro. Además, "el Gobierno activa un cambio normativo en el Congreso para colar a ERC y Bildu en Secretos Oficiales". Se ha liado parda.

Santiago González comenta la humillación a la que fue sometido Félix Bolaños cuando fue a Barcelona a arrastrarse ante los indepes. "Lo recibió su homóloga, la consejera Laura Vilagrà (las equivalencias las hacen los nacionalistas, efectos de la bilateralidad) y Bolaños fue invitado a dejar su móvil fuera de la reunión, sin que él se sintiera obligado a abortar el encuentro en aquel mismo momento. Bolaños debió de quedar contento, porque no le practicaron un tacto rectal, menos es nada". Y lo hizo público. Y Bolaños tragó sin despeinarse. "Cabe preguntarse para qué se necesitan unos servicios de Seguridad del Estado si se va a dar entrada en ellos a fuerzas que tienen como fin la destrucción de ese Estado. Claro que hay una contradicción más flagrante: que un Gobierno pacte con los enemigos del Estado y luego los haga vigilar por los servicios de inteligencia". De locos.

"No parece que ni siquiera este baldón sea suficiente para calmar la impostada indignación de los nuevos concelebrantes en el misterio de los secretos a voces oficiales. Quieren, además, maniatar al CNI y una reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68. Y luego un referéndum, claro. Y también dos huevos duros. Bueno, que sean tres". Contra el vicio de pedir…

Federico Jiménez Losantos dice que "hace falta todo un Gobierno de traidores redomados y cobardes ilimitados para que a una banda terrorista con casi cuatrocientos asesinatos por juzgar y cuyos crímenes han sido declarados de lesa humanidad por el Parlamento Europeo se le facilite el acceso a los informes de inteligencia sobre sus fechorías". Pues lo que tenemos en Moncloa. "Si Pablo Iglesias insistía tanto en entrar en el CNI, aunque luego lo echaron por nombramiento ilegal, era, lógicamente, para interesarse por sus narcoamigos. Qué envidia le darán esos terroristas y golpistas a los que, sin llegar al Gobierno y con un papelucho del Rincón del Vago Separatista, les entregan el CNI. A Sánchez sólo le falta indultar las derrotas del Barça y, previo informe de Prevaritxell, proclamarlo campeón de Liga. Es muy capaz". Si lo exigen los separatistas, no lo dudes.

Para Rosell, "Sánchez, una vez más, sacrifica la integridad de las instituciones por salvar la convalidación de otro decretazo en el Parlamento. Rehén de las alianzas que él mismo escogió con tal de auparse al poder y mantenerse en él, el presidente más irresponsable de nuestro periodo democrático vuelve a ceder posiciones en la defensa de lo que es de todos a cambio de un tiempo más en la Moncloa. No es que sea un político cortoplacista: es que no tiene más proyecto que sobrevivir a la próxima votación. Encadena cacicadas en una carrera desesperada por su supervivencia personal, sin sombra de sentido de Estado, decoro institucional o escrúpulo político". ¿En qué estaba pensando Susana Díaz cuando lo sacó de diputado raso? Anda, que la que ha liado la andaluza, nuca lo pagará lo suficiente.

Raúl del Pozo, muy obsesionado con Twitter, celebra la llegada de Elon Musk. "La compra de Twitter por Elon Musk —cristiano, millonario de buen corazón, sudafricano, el hombre más rico del mundo— para que esa plataforma sea barricada de la libertad de expresión y más decisiva que el dinero, es una gran noticia". "Quiere acabar con los bots que envenenan con spam, y comprobar que los usuarios son seres humanos, evitar censuras y expulsiones, además de convertir las sedes en refugio para personas sin hogar". El rojerío le ha recibido con los dientes afilados. Eso ya es una buena noticia.

El País

"La UE alaba el plan español para rebajar la luz a la mitad". Se escuchan grandes aplausos a Sánchez en la sede de Prisa. Ya veremos en qué acaba esto, los expertos dicen que es un despropósito. Por lo pronto, lo de isla dentro de la UE no suena nada bien.

"El ‘caso Pegasus’ hace crujir la mayoría ante el decreto de la crisis". Venga, venga, no hay que hacer caso a la exageraciones victimistas de los separatistas, no llegará la sangre al río. Ya estamos más que acostumbrados a las bravuconadas del matón Rufián. Seguro que Pedro duerme a pierna suelta. "Podemos y varios socios del Ejecutivo apuntan a Robles como responsable", cuentan Cue y Casqueiro. Vamos, que Sánchez les va a entregar su cabeza.

Nuria Labari corrobora que la progresía ha sacado los dientes contra Musk, así que sí, Raúl, debe ser buena persona. "Lo que él se ha comprado —y ha pagado tan caro— es nuestra información, nuestros tuits, nuestras ideas, nuestra conversación social y, en definitiva, nuestra libertad de expresión". Musk "explica a todos sus súbditos —también llamados usuarios de Twitter— que se ha comprado la plaza más importante del mundo y que lo ha hecho, de paso, en nombre de la democracia". Con el cabreo que tiene la izquierda el tal Musk debe ser un bendito.

Editorial sobre el Rey y su patrimonio. Muy institucional, y por lo tanto, aburrido. "La publicación el lunes por parte del rey Felipe VI de su patrimonio y las cantidades que figuran en sus cuentas significa un paso incuestionable hacia la transparencia que buena parte de la sociedad demanda de la institución. Una decisión personal y sin precedentes en España". "El paso dado el lunes por Felipe VI confirma la orientación en el mismo sentido modernizador de otras decisiones adoptadas por él en relación con el funcionamiento interno de su casa". Vamos, que todo muy bien.

ABC

"El 97% de los espionajes de Pegasus fueron en la etapa de Sánchez". Como son sus socios tenía que tenerlos bien vigilados. "La pregunta que cabe hacerse es para qué espía Pedro Sánchez a sus socios y con qué amparo legal. Porque si se les indulta, si se les excarcela, y si además regalas a Bildu su acceso a la 'dirección del Estado', lo que faltan son muchas explicaciones de un Gobierno especializado en bordear todos los límites. El separatismo debe ser investigado siempre que prometa delinquir, que lo hace. Pero si el Gobierno presume de ley, debe cumplirla", dice el editorial.

Sobre la entrada de Bildu en el club de los secretos oficiales, resalta el humor de Manuel Marín. "En Gran Bretaña varios diputados conservadores han acusado a la laborista Angela Rayner de distraer a Boris Johnson durante los debates en la Cámara entreabriendo y cerrando sus piernas de modo sensual mientras el primer ministro habla". Cómo se lo montan en el parlamento británico. Y aquí aburriéndonos como ostras con espionajes y tontadas así.

"Es natural que siempre ande despeinado, como de resaca mañanera, como buscando rolex entre las setas mirando hacia abajo y balbuceando palabras raras. Angela y su falda se hacen un ‘sharonestón’, y Johnson se nos descoloca como cuando hacía botellones en Downing Street".

¿Y que tiene que ver esta hilarante anécdota con lo de Bildu?, se preguntarán. Pues Marín dice que "el sanchismo aplica vaselina con sus deditos a la soberanía nacional y te introduce a Bildu por donde las colonoscopias, mientras la sedación gubernamental nos adormece y convierte la mutilación de la democracia en costumbre". "Teniendo a Otegi, ¿para qué necesitamos a una Angela con muslos que distraiga a Sánchez?". Queremos una Angela para reírnos un poco.

Una aclaración a Ignacio Camacho, que canta las virtudes de Juanma Moreno Bonilla. "El éxito de Moreno —al que inexplicablemente sus rivales desdeñan mencionándolo por su segundo apellido, Bonilla— radica en una percepción acertada de la psicología social de Andalucía, incluido el arraigo del modelo clientelista". A ver, Ignacio, no se trata de desdeñar a nadie. Vale que te caiga bien, pero no hay que caer en el peloteo sonrojante y ridículo. A muchos políticos se les llama por el segundo apellido por ser menos común que el primero. A Rodríguez Zapatero se le llamaba Zapatero, a Pérez Rubalcaba, Rubalcaba, a Díaz Ayuso, Ayuso, a Martínez Almeida, Almeida, y así por miles. Y no tiene nada que ver con el desdeño.

La Razón

"El Tribunal de Cuentas vigilará ingresos y gastos de la Casa Real". Según Marhuenda, "Felipe VI es el jefe de Estado que necesitamos en estos tiempos tan convulsos. Nada le ha resultado fácil desde que accedió al trono, pero esto ha servido, también, para fortalecer la institución". Desde luego, vaya reinado. Y encima le toca Sánchez. Yo que él ya lo habría mandado todo al carajo. "Lo que se ha hecho hasta ahora es acertado y más que suficiente. La decisión de reducir la Familia Real al núcleo más directo se correspondió a lo que hacen otras monarquías, dejando el resto dentro del concepto general de Familia del Rey que está vacío de cualquier función representativa. El decreto aprobado por el Gobierno completa y organiza las medidas adoptadas estos años".



Juan Ramón Lucas dice que "en pleno estrépito de pateo de butacas y griterío de camisas rotas por el honor violado por el espionaje a lomos de Pegasus, la presidenta del Congreso ha hecho algo insólito y peligrosísimo: abrir la puerta de esa comisión de secretos oficiales a grupos declaradamente contrarios al Estado Español. Uno de ellos, Bildu, heredera y depositaria aún en algunos de sus rincones, de los rescoldos de una organización terrorista que combatió a sangre y fuego a ese Estado". Apuesto a que hoy todos los informes han sido arrojados al fuego.