Cautela ante el fin de Sánchez: "Está determinado a seguir en el poder a cualquier precio"

Entrevista con el presidente del PPE: "La Comisión Europea tiene que sacar tarjeta ya a Sánchez para evitar un desastre económico en España".

"Pedro Sánchez apuntala su perfil europeo ante las "dificultades" en España". Dice Santiago González que "que Sánchez busque acomodo internacional es muy significativo, habida cuenta de que lo que a él le gusta de verdad es La Moncloa, empeño en el que ha pervertido toda política de alianzas y ha prostituido todas las instituciones democráticas". "Hha puesto mucha voluntad en la próxima cumbre de la OTAN, pero no sé cómo va a prestigiarse con unos socios de coalición rabiosamente antiatlantistas, por no hablar de las humillaciones a las que le sometió Mohamed VI, pongamos de plantarle junto a una bandera española con el escudo invertido. No sé, no acabo de verlo. Si deja Moncloa, como si le nombran presidente del Parlamento Europea, pero que se pire.

"Los cálculos de Génova para gobernar en solitario Andalucía: 47 escaños y que Olona no llegue a 21". ¡Qué obsesión, por Dios! Van a necesitar a Vox de una manera o de otra, que dejen ya de darle vueltas.

Raúl del Pozo ha debido empaparse de Libre Mercado este fin de semana. "No sabía yo que estábamos tan mal", dice. A mi casi me da un infarto. "Muchos ciudadanos pasan de que el llamado Gobierno de coalición progresista esté vivo gracias a las fuerzas del nacionalismo más reaccionario", estamos acostumbrados. "No les importa que mientan, incluso cuando no es necesario. Ni que Pedro Sánchez ya no disimule la egolatría narcisista mientras chupa cámaras, que solo piense en sí mismo, que caiga tan mal". Mal es poco.



"Lo que preocupa de verdad a los españoles es que ven venir la catástrofe y saben que cuanto más tarde en irse este Gobierno, peor será para todos. El siglo XXI es el siglo de la mentira política, sí; pero este Gobierno que nos divide abusa cada día, cada hora, de éxitos imaginarios. El Ejecutivo de coalición está roto. Es incompetente y va perdiendo elecciones en todas las autonomías. Lo que es que seguro es que Pedro Sánchez finge centrismo mientras pacta con los separatistas. Sobreactúan, dicen lo contrario de lo que ocurre y esto no puede acabar bien". Tiene pinta de acabar como el rosario de la aurora como la catástrofe económica que pronostican los economistas que no sirven al Gobierno, el Banco de España incluido, acierten.

Federico Jiménez Losantos dice que se ha "impuesto el terror escolar a todos los alumnos de Cataluña. Unos, como Sha acabat, lo padecen. Otros, como los matones separatistas apoyados por rectores, profesores, la Generalidad y los medios de comunicación, lo ejercen, Pero como en el País Vasco o en la Suráfrica del "apartheid" nadie puede alegar ignorancia. Desde el silencio o el disimulo, todos conocen el brutal acoso que sufren niños y padres que osen mendigar una hora más en su lengua. Lo saben y callan". Tiene narices que haya que defender los derechos de los catalanes desde fuera de Cataluña. Porque allí, salvo cuatro valientes, están callados como tumbas. ¿Por qué no hay una manifestación diaria delante de la Generalidad?



"El PSOE trata de agitar la campaña ante un PP que busca perfil bajo". Ya lo hicieron en Madrid. A ver qué se le ocurre ahora a Marlaska. Supongo que no repetirán lo de las cartas bala y las navajitas plateas, enviar matones a los mítines del PP y Vox y cosas así. Pero que se preparen los andaluces, el sanchismo asustado es un peligro público.

Cuenta José Marcos que "en Andalucía no hay ambiente electoral. Los mítines se suceden en una especie de realidad paralela. Hasta cuesta encontrarse con los carteles de los candidatos". Vamos, que hay más ambiente electoral en Madrid que en Andalucía. "La campaña está discurriendo átona. El PP la quiere así, sin líos ni mucho ruido, y el PSOE pretende reventar esa percepción contraria a grandes cambios". Lo del PSOE y reventar está muy bien traído, José. Y encima paseando a Sánchez por los mítines. A quién se le ocurre.

Anabel Díez dice que "el fracaso, muy relativo del PP porque podrán gobernar, se medirá por la influencia que adquiera Vox. El PSOE va con la carta de la acción del Gobierno central en Andalucía y la remembranza de que ha sido el partido de los andaluces y que esa experiencia no se borra. Todo por repetir, al menos, el resultado de 2018. Si lo obtiene, perdería, pero sin despeñarse". Bobadas, aquí lo que cuenta es quién gobierna la Junta, lo demás es politiqueo y periodisteo.



Y Pepa Bueno (o Miguel Barroso) siguen con su obsesión con la renovación del CGPJ. Se les nota mucho que el Gobierno quiere controlar a los jueces como sea. Es el único pacto que quiere con el PP. Pero lo de hoy llega a lo grotesco cuando dice Pepa "Mantener el bloqueo por parte del PP roza la afrenta ante la sociedad civil que cree, o quiere creer, en el respeto de los políticos hacia sus más altas instituciones. Por muchos años que pasen, y pronto serán cuatro, no hay manera de acostumbrarse a esta aberración política y jurídica". ¿Nos va a hablar el Gobierno de respeto a las instituciones? O sea, el tío que corrompido la Fiscalía General del Estado, el CIS, el Tribunal de Cuentas, que indulta a una maltratadora de niños, entre otra miles de aberraciones. Por muchos años que pasen, no nos olvidaremos de las aberraciones cometidas por el PSOE reconvertido en sanchismo en estos cuatro años, comenzando por el pecado original de convertir la mentira en su seña de identidad y entregar todo el poder a terroristas, separatista y ultraizquierdistas.

"El Gobierno dispara un 300% las subvenciones a la ‘fábrica de ideas’ de los socialistas". Ni aún así. Ya no cuela ninguna de las ideas socialistas. Hechos cantan. Ignacio Camacho dice que "los incumplimientos del presidente, -sus descarados embustes, quiere decir Ignacio - sobre todo en materia de alianzas, han triturado el único elemento de referencia de las campañas, que es el contrato de palabra". "Sin ese mínimo compromiso de confianza todo lo que se diga en los mítines y debates es logomaquia, palique, cháchara". Se puede decir que todos hacen promesas en campaña que luego no cumplen, ahí está Rajoy con los impuestos, pero Sánchez rozó, por decirlo suavemente, el fraude electoral.

"Después de haber mutualizado el poder con Bildu, Podemos y Esquerra, el PSOE carece de autoridad para establecer tabúes políticos o fronteras éticas. Su reiteración en el veto a Vox es una demostración de impotencia ante el presentido desplome de la izquierda en el territorio que ha sido su emblema durante casi cuatro décadas". Lo alucinante es que el PP no se lo escupa a la cara cada vez que hablan de vetos, vamos, hay que tenerla de cemento armado.

"La discusión es absurda; a estas alturas ya debería estar claro que ningún dirigente sensato se pronuncia sobre esa cuestión sin que hayan hablado las urnas. Y si lo hace será mera impostura porque las líneas rojas las borró Sánchez al saltarse sin rubor las suyas". A ver si lo entiende el PP. Que dejen ya de hacer cuentas absurdas sobre el gobierno en solitario. Vox gustará más a unos que a otros, pero en estos momentos son necesarios para echar al sanchismo. Y no han cometido ningún delito, como sí han hecho los socios de Sánchez.

Y además, como dice Juan Manuel de Prada, "lo que para Feijóo constituye un oprobio -el pacto con Vox-, para el común de los votantes de derechas constituye algo completamente natural, o siquiera exigido por la necesidad". A ver si el PP escucha alguna vez a sus votantes.

Consabida encuesta de los lunes. "El PSOE pierde más votos en favor del PP que de toda la izquierda". "Moreno ganaría (45-47 diputados), pero necesitará a Vox (17-18) para alcanzar la mayoría absoluta. Espadas (31-33) se afianza en el «suelo» de Susana Díaz". ¿Ves Juanma? Anda, deja de darle vueltas al pacto con Vox, no te hagas un Sánchez, que está feo.

Dice el editorial que "hemos entrado en un ciclo político que ya ha recorrido pasos en los que se ha manifestado el hastío de la gente con La Moncloa. Con cada ocasión que los españoles han podido manifestarse en las urnas, Pedro Sánchez, sus aliados y esa gobernanza corrosiva que patrocinan han sentido el desapego popular. Andalucía es la inminente estación en esa ruta llamada a acelerar el cambio que para España es urgente". "Puede que Andalucía sea el principio del fin de Sánchez. Está por ver. Si algo ha probado, es su resistencia y su determinación de seguir en el poder a cualquier precio". Y cualquier precio es cualquier precio. Hay que andarse con cuidado.

Marhuenda no está para cautelas. "El resultado tendrá un notable impacto en la política nacional, ya que es la antesala de la derrota final de la izquierda en las generales". Largo me lo fiáis, querido Paco. Si las previsiones de los expertos económicos se confirman (todos los que no son gobierno o los medios a su servicio) los españoles estaremos en bancarrota antes de Navidad.



"Los barones «traman» la revuelta contra Sánchez". "Los malos pronósticos de los sondeos para el PSOE activan los movimientos en Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia", cuenta hoy Carmen Morodo.

"Ante el ruido de sables Moncloa también ha puesto en marcha su maquinaria de propaganda y está filtrando que prepara un cambio de estrategia y un golpe de efecto en su acción política, que le sirva como revulsivo para afrontar en mejores condiciones las elecciones autonómicas y municipales". Esperamos expectantes.

"Pedro Sánchez controla con puño de hierro el partido", pero el miedo "tiene capacidad de desestabilización incluso frente a un mando de hierro". Ya se sabe que el puño de hierro dura lo que dura el poder. También Teodoro controlaba el PP con puño de hierro y mira ahora dónde está. ¿Por cierto, qué ha sido de Casado?