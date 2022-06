"Nos vamos a pegar una hostia"

El Mundo

"Puig mantiene a Oltra imputada por los abusos de su ex marido". El caso más asqueroso de la democracia. Una consejera encubriendo a un violador de una niña a su cargo porque era su marido. Y aquí las superfeministas de Podemos, del PSOE, de La Sexta, más calladas que meretrices. Si llega a ser del PP estarían dando alaridos. Pero ahí la tienes, aferrada al cargo como una garrapata.

Para El Mundo "Mónica Oltra ha llegado al final de la escapada". Se ponga como se ponga se tiene que marchar. "Hace mucho tiempo que debía haber dejado de aferrarse a sus cargos por responsabilidad política, pero ahora ya se trata de un paso inapelable. Estamos ante un asunto especialmente reprobable que interpela directamente al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, quien ya no puede seguir escondiendo la cabeza como el avestruz y al que solo le cabe destituirla si ella decide seguir atrincherada en su sillón". O se convertirá en un cómplice de la violación, al igual que Oltra. "El cerrado apoyo de Puig a la responsable de la formación que tiene la llave de la gobernabilidad ha causado un deterioro enorme al Ejecutivo que preside por los indicios cada vez más concluyentes sobre las maniobras que habría ejercido Oltra para encubrir a su ex pareja". Hombre, todo tiene un límite. Estamos hablando de una tipeja que encubrió a un violador de niñas porque era su marido. Y a la pobre Rita Barberá la trituraron por cuatro cuartos, esa es la izquierda.

"Yolanda Díaz lanzará Sumar dos días después de la declaración ante el juez de su gran aliada, Mónica Oltra". Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es dejar la peluquería y perderse en el espacio y arreglar el desbarajuste del SEPE. Ni cogen el teléfono, ni dan citas por internet, la gente está desesperada, ya no sabe qué hacer. Y la responsable saliendo en las teles a agitar sus bucles rubios y escuchando al espacio. Ponte a currar, tía, que para eso te pagamos, que tienes abandonados a los trabajadores.

Juanma Moreno Bonilla necesita una tila o algo más fuerte. "No me gusta el excesivo optimismo de nuestros electores ni las ganas de playa". Raúl del Pozo le insufla optimismo. "Los socialistas están luchando contra la apatía, contra el olvido de la política de alta velocidad de Felipe González, pero sin contar con la presencia del autor del milagro andaluz de los noventa. Han reclutado a presidentes de comunidad a ministros de la quinta del chupete y, de momento, no llevan al faraón que puso Andalucía en los mapas de la modernidad. Declaran que bajo los cuarenta grados están haciendo un campañón aunque resumen así la situación: 'Nos vamos a pegar una hostia'". Relájate Juanma, los socialistas también se van a la playa.

El País

"El Gobierno se decide a renovar el Constitucional al no fiarse de la voluntad del PP". Es muy sospechoso esa obsesión que tiene el Gobierno y El País con los jueces. Sí quieren saber lo que ocurre de verdad lean la información de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital.

En una columnita para que no se vea mucho lleva el caso más vergonzoso de la democracia. "Mónica Oltra, imputada por encubrir abusos de su exmarido". Los vídeos de Cospedal y Villarejo del siglo pasado ocupaban toda la portada. En la versión digital hay que buscar y rebuscar para encontrar la información del escandalazo de la encubridora de violadores, todo muy presunto, futura socia de Yolanda Díaz. "El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana señala que los indicios "hacen pensar" que se urdió un plan con los funcionarios para proteger a la expareja o la carrera política de la vicepresidenta del Consell". "Oltra ha mantenido, desde el inicio de la causa, una postura tajante sobre la consecuencia política que podría tener su imputación: "No voy a dimitir", ha dicho una y otra vez. El Gobierno valenciano, conformado por socialistas, Compromís y Podem, se ha mantenido públicamente unido ante los ataques de la oposición y las continuas peticiones al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que destituyera a su vicepresidenta, tal como han repetido este jueves". Hay que ser muy miserable para llamar ataques de la oposición a las exigencias de dimisión a una vicepresidenta que encubrió a su marido cuando violó a una niña que estaba a su cargo. Pero es El País, seguro que al periódico de Pepa Bueno le parece que tampoco es para tanto, que Oltra es de izquierdas, si fuera de derechas otro gallo cantaría.

"Las izquierdas rechazan abstenerse para facilitar a Moreno un gobierno sin Vox". Eso es que la alerta de Lastra es puro teatro y en realidad no les da ningún miedo.



ABC

"Puig ignora la imputación de Oltra para no romper el Gobierno valenciano". "La imputación de Oltra aboca a una grave crisis al Gobierno de Ximo Puig". Que se pueden hacer los locos lo que quieran, pero esto no va a quedar así. Y es que "a la citación de su vicepresidenta y portavoz como investigada por parte del Tribunal Superior de Justicia se suman la imputación de Francis Puig, hermano del presidente autonómico, en el marco de una causa por presunto fraude en el cobro de subvenciones de la Generalitat, y el llamado caso Azud, en el que la juez apunta a una posible financiación irregular de los socialistas valencianos en la campaña de los comicios de 2007". Aunque el repugnante caso de Oltra atacando a una niña violada por su marido deja la corrupción como cosas menores.

"Ni Yolanda Díaz ni el resto de referentes de su espectro ideológico como Ione Bellara, Irene Montero o Íñigo Errejón han dicho está boca es mía en defensa de la niña de 14 años víctima de los abusos sexuales (juzgados, probados y condenados por un tribunal) del que fuera marido de Mónica Oltra, cometidos entre 2016 y 2017". Son una banda de sinvergüenzas.

Dice el editorial que el caso "retrata la hipocresía con que partidos de la extrema izquierda como Compromís abordan las exigencias de una sana ética pública. Si un partido como este, ahora vinculado por empatía al sucedáneo de Podemos que Yolanda Díaz quiere fundar, consiente que Oltra continúe en sus cargos, solo perderá más credibilidad.

"Oltra, como toda la esfera de partidos a la izquierda del PSOE, siempre aplican una doble vara ética de medir, una ley del embudo según la cual si sus dirigentes son imputados, procesados o condenados, jamás tienen que asumir responsabilidades políticas. Cuando algún cargo de la derecha es sometido a investigaciones penales, la respuesta es perseguirlo y acosarlo en una cacería sin final hasta destruirlo, sin darle siquiera opción a defenderse. Sea culpable o inocente, porque eso es lo de menos. ". Con la complicidad de los medios de ultraizquierda, sobre todo La Sexta, esa maquina de triturar políticos de derechas.

"Hoy Oltra es una presunta delincuente. Y es presunta pese a que ella jamás utilizó esa expresión cuando acusaba, con pruebas o sin ellas, a dirigentes del PP, alguno de ellos ya fallecido como Rita Barberá".

Dice Rosa Belmonte que "en los abusos sexuales no hay manera de cambiar el estereotipo de género. El agresor suele ser el hombre y la víctima, la mujer. Luego, que haya otra mujer protegiendo al hombre es un añadido muy malvado. Hubo un momento en que Oltra decía a Camps que si ella fuese imputada, ese día se iría a su casa. Eran otros tiempos". Oltra es una mentirosa, además de presunta encubridora de violadores.

La Razón

"El PP solo negociará con Vox la Presidencia del Parlamento en Andalucía". "La campaña se cierra con el pacto entre el PP andaluz y Génova de no ceder consejerías si ganan a la izquierda". Se vislumbra difícil la formación de Gobierno en Andalucía. Y esperemos que cometa Moreno la estupidez de repetir elecciones.

"Juan Manuel Moreno se presentará a la sesión de investidura, incluso aunque no tenga acuerdo con Vox, para defender su programa de gobierno y someterse a la votación. En el PP creen que Vox tiene mucho más que perder que ellos si votan junto con la izquierda, en lugar de abstenerse, para vetar un gobierno del centroderecha. «No queremos repetición electoral. Y esperemos que Vox tenga el sentido común suficiente como para saber que si bloquea la investidura de Juanma Moreno y fuerza elecciones tendrá que pagar muy caro en las urnas su decisión»". Recuerda un poco a cuando Rivera se negó a negociar con Sánchez y éste decidió repetir elecciones. Sí, hombre, Albert Rivera, el novio de Malú.

"Mónica Oltra camina por la cuerda floja tras su imputación". "Por las redes volvió a circular ayer un video en el que la diputada Mónica Oltra en una intervención en Les Corts. Le decía al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que cuando ella se encontrase en una situación como la suya- estaba imputado por el 'caso de los trajes'- 'me iré a casa'. Lo haría, dijo entonces, desde la 'política y la moralidad'". Por dos trajes, no por encubrir una violación.

Marhuenda le da una idea a Puig para salir del atolladero. "La decisión inteligente sería sustituirla por Joan Baldoví, el portavoz en el Congreso". "Es el fin de la escapada política de Mónica Oltra. No tiene otra salida que dimitir".

Dice el editorial que estamos "ante un episodio sobre presuntas actuaciones de enorme gravedad y de honda repugnancia por la degradación política y humana que supone no solo encubrir excesos aborrecibles, sino también hacerlo a costa de la salud física y psicológica, y la integridad de la menor en una espuria utilización de la magistratura y las instituciones". Asqueroso.

"Oltra debe dimitir o ser destituida por el presidente Ximo Puig. Atrincherarse en el cargo público degrada a las instituciones y al gobierno valenciano a ojos de una ciudadanía atónita por el espectáculo de una izquierda instalada en la altanería y la ejemplaridad más impostada por un escándalo que asquea".

"Veremos cuál es la capacidad de resistencia de unos y otros, de si todos están dispuestos a asumir la suerte de la encausada, incluido el movimiento de Yolanda Díaz, en el que Oltra es un puntal. La Comunidad Valenciana y sus gentes no se merecen a esta izquierda con el timbre de la corrupción moral, que es la más abominable de todas". Desde luego mucho más que las cuatro perras por las que acosaron a Rita Barberá y los dos trajes de Camps. Estamos hablando de abusos sexuales a una niña, señora Oltra. ¿Dónde están nuestras feministas de pro, no se las oye?

A Sandra Golpe también le extraña ese silencio. "Silencio de Yolanda Díaz, silencio de Errejón, silencio de Podemos". "Precisamente fue Valencia, en noviembre de 2021, la ciudad en la que Díaz presentó su propuesta política con Oltra de anfitriona, en una foto en la que vimos también a la líder de Más Madrid, Mónica García, o a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque no a las ministras Montero y Belarra. ¿Qué pasará ahora en la plataforma de la vicepresidenta Díaz? ". Pues que como Yolanda no es tonta se la quitará de en medio. Vamos, eso creo. Oltra está apestada y parece mentira que no se dé cuenta.