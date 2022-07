Sacan las uñas por Ferreras en 'La Razón'

El Mundo

"Sánchez reactiva la mesa con el separatismo para atar a ERC". Angelicos, como si necesitara atarlos aun mas. Sánchez está en modo hiperactivo. Ha entrado en pánico tras las andaluzas y ha dicho ¡os vais a enterar de quién soy yo! Como si no lo supiéramos. Solo le falta organizar checas para cazar a los insurrectos que no le votan. Que no queréis mis pactos, tomad dos tazas. El chulo playa es así. "El Govern confía tras la reunión en Moncloa: "Sánchez encontrará una salida para Puigdemont"". Lo sacará en el maletero de su Peugeot de Bélgica y lo traerá a España como prometió. O en el Falcon, vete tu a saber.

Dice el editorial que "los de Esquerra han hecho sudar tinta al sanchismo, retirándole el apoyo en votaciones clave, lo que dejaba a las claras la extraordinaria debilidad del Ejecutivo. Pero a nadie se le escapaba que no estábamos sino ante una mera escenificación, dado que hoy al secesionismo nada le interesa menos que dejar caer a Sánchez". Teatro, lo tuyo es puro teatro.

"El sanchismo seguirá retratándose si se aviene a negociar con quienes buscan dinamitar nuestro Estado de derecho lo que solo compete al conjunto de los españoles. De momento, ya es hiriente que asuma el discurso independentista sobre la «desjudicialización del conflicto catalán» mientras vemos cómo son las instancias comunitarias las que salen en apoyo de la acción de nuestros jueces, como acaba de ocurrir en apoyo de la euroorden para la entrega de Puigdemont y que rinda al fin cuentas ante la Justicia". En fin, más de lo mismo.

Manuel Arias Maldonado ve normal la reafirmación del Sánchez más radical. "El presidente del Gobierno solo podía retroceder a su izquierda si quiere volver a gobernar y eso es justamente lo que ha hecho". "Por lo demás, es difícil evitar cierta sensación de déjà vu ante la alegría con que este Gobierno sigue gastando sin que quede muy claro quién o cuándo se va a pagar la fiesta. Cuando Zapatero, se habló con ilusión de una "salida de la crisis por la izquierda"; estos días ya se ha elogiado a Sánchez por perseguir "una salida progresista de la crisis". Así que es inevitable preguntarse si Sánchez correrá la misma suerte que su compañero de partido. Esperemos -por nuestro bien- que no. Pero que apueste otro". Bueno, muchos harían una apuesta diferente. Cualquier sacrificio es asumible si Sánchez sale de Moncloa.

El País

"España lucha contra 33 incendios de los que 14 están fuera de control". Y estamos a mediados de julio. Según El País es por el cambio climático, porque nunca, jamás de los jamases, había hecho calor en verano.

"Sánchez y Aragonès retoman el diálogo sin aclarar el alcance de la "desjudicialización"". Como si alguna vez hubieran dejado de dialogar. Sánchez solo se habla con terroristas, golpistas y ultraizquierdistas radicales. Son requisitos indispensables para que Sánchez te preste sus oídos y no te cubra de improperios e insultos.

"Según todas las partes, la reunión de este viernes fue "cordial" y "amable" tras una crisis que, según reconocen varios ministros, "hubo un momento que pareció que se llevaba al Gobierno por delante". ¿Sí? ¿Cuándo? ERC se aseguraba de que el Gobierno tuviera el apoyo de Bildu para sacar adelante lo que su pataleta le impedía. Y si no, una oportuna equivocación del PP. ¿A quién quieren engañar a estas alturas?

El consiguiente editorial de Pepa Bueno para celebrar con gran alegría y alborozo que Sánchez y Aragonès se hayan dado el besito de buenos hermanitos. "En el Congreso, ERC emitía señales esta semana de que permanecerá dentro de la mayoría parlamentaria con vistas a un otoño en que socialistas y republicanos se van a necesitar mutuamente para asegurarse la estabilidad en los respectivos gobiernos". ERC nunca emitió otras señales, otra cosa es que se mesara los cabellos y tontunas de esas a las que nos tienen más que acostumbrados.



ABC





"Avalancha de incendios sin control". Editorial sobre la reunión de Sánchez con Aragonès. "Sánchez realmente cree que existe un 'conflicto político' con Cataluña -expresión muy propia del mundo batasuno- y por eso siempre recurre a una perversión de las palabras que solo esconde un chantaje. Las expresiones 'mesa de diálogo', 'agenda del reencuentro', 'normalización', 'represión al independentismo' o 'amnistía' son la prueba". "Hace tres meses, el presunto espionaje fue utilizado por la Generalitat como un argumento para romper. Todo era la enésima maniobra de distracción y simulación, y el independentismo necesita a Sánchez tanto como Sánchez al independentismo". Así que no le demos más vueltas. Hasta que no echemos a Sánchez de la Moncloa asistiremos a puestas en escena para distraer al personal.





Isabel San Sebastián habla de la ley Bildu. "ETA no mata, pero existe. Matar nunca fue un fin en sí mismo, sino un medio considerado lícito para alcanzar sus objetivos políticos. ¿Para qué van a empuñar la pistola si Sánchez les da lo que piden a cambio de sus cinco votos? Han sacado más de este presidente débil, carente de principios y de coraje democrático, que de otros a quienes 'pusieron' decenas de 'muertos sobre la mesa'. Aquellos tenían dignidad, decencia, valentía. Este solo puede presumir de su desmedida ambición". "Hoy han impuesto su relato a un Gobierno rendido a sus pies. Franco vive y amenaza a España". Lo cierto es que a los jóvenes les atrae más la figura de Franco que ETA.





La Razón



"Sánchez cede y retoma el diálogo con Aragonés". ¿Cede? Sánchez lo hace encantado. "Vaya por delante, que la recomposición plena de las relaciones institucionales entre el Gobierno de la nación y el gobierno autónomo de Cataluña sería una grata noticia", dice el editorial. Eso sí, "Sánchez podrá modificar el Código Penal, recurrir a los indultos, instruir a la abogacía del Estado o apoyarse en la fiscal general para favorecer a sus socios, pero no puede en absoluto evitar que el reproche penal caiga sobre quienes incumplen las leyes". Sánchez hará lo que le venga en gana.





Juan Ramón Lucas habla de lo que de verdad le interesa a la gente y de lo que ha sido actualidad esta semana. El duelo a muerte entre el jefe de la extrema izquierda política y el jefe de la extrema izquierda mediática. El jefe de la extrema izquierda política, Pablo Iglesias, ha montado un pollo de los suyos por unas grabaciones del perejil delincuente Villarejo en las que el jefe de la extrema izquierda mediática, Antonio García Ferreras, admitía haber dado informaciones chungas de Podemos para fastidiarles. El origen de la trifulca es que el radical Ferreras se negó a obedecer la orden del radical Iglesias de prescindir del periodista Eduardo Inda en sus programas porque no le salía de las narices.

Podemos, dice Juan Ramón que al fin y al cabo trabaja en la misma empresa que Ferreras, "andan enredados en una supuesta manipulación de noticias por parte de un famoso presentador del grupo. La base son unas grabaciones del afamado intrigante Villarejo, en las que se supone que se revela tal irregularidad, pero parece que lo único que se constata es que hay una información, se expresa una duda y pese a ello se decide darla. ¿Incorrecto?, sin duda. ¿Delictivo o mentiroso? No necesariamente". Eso es amor Juanra. Todo lo que dice el jefe de la extrema izquierda mediática es delictivo y mentiroso, La Sexta es en sí misma es delictiva y mentirosa. Y peligrosa.



A Lucas le suena "a cuento chino la supuesta conspiración mediática para apartar del poder a Podemos". En eso estamos de acuerdo, Iglesias se pasa la vida metido en alguna conspiración contra él. "No sólo no soportan que se ponga en cuestión sus cifras o letras, es que cuando alguno de los que siempre han estado de su lado empieza a mostrarse crítico, van a saco a por ellos. Le han dicho que Iglesias dijo una vez sin saber que le grababan, que lo importante era controlar los informativos". Ay, Lucas, Ferreras e Iglesias son tal para cual, almas gemelas. Hemos disfrutado como enanos con su trifulca, que siga, que siga, que el verano es muy largo.