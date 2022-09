El indultado Jordi Sànchez dice que Junqueras es un "indocumentado" o un "mentiroso"

ERC y Junts per Catalunya (JxCat) forman un gobierno autonómico de coalición y dicen tener los mismos objetivos, la independencia de la región, pero las críticas, acusaciones y ataques son cada vez de mayor calibre. El último personaje en intervenir en la escalada dialéctica ha sido el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y exsecretario general de JxCat, el indultado Jordi Sànchez, quien ha dicho de su colega de prisión Oriol Junqueras, presidente de ERC, "o es una persona indocumentada o es una persona que miente".

Sànchez ha realizado esas declaraciones en la emisora oficial de la Generalidad, "Catalunya Ràdio", y en alusión a la composición de la mesa de diálogo entre la administración catalana y el Gobierno. Era la réplica a unas palabras previas de Junqueras en las que acusaba a JxCat de no participar en el proceso de negociación abierto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez a pesar de haberse comprometido por escrito a hacerlo en el pacto para formar el gobierno de la Generalidad.

Según Junqueras, dicho acuerdo contemplaba que la delegación independentista estaría formada exclusivamente por miembros del Govern y no contemplaba la participación de dirigentes separatistas que no fueran consejeros. Sànchez ha asegurado que eso es falso y que a pesar del "cariño" que profesa a Junqueras por haber sido compañeros de cárcel, considera que debe estar mal informado o miente. En un momento de la entrevista, Sànchez ha querido templar gaitas y ha dicho que "probablemente no tiene toda la información".

Presos enfrentados

Al respecto, Sànchez ha asegurado que Junqueras no participó en los equipos de JxCat y ERC que pactaron la formación del vigente gobierno de la Generalidad. El exsecretario general de JxCat era el jefe del grupo negociador de su partido y ha reconocido que pese a compartir módulo en la prisión de Lledoners con Junqueras, en ningún momento abordaron la cuestión.

Las relaciones entre los presos independentistas no fueron todo lo fluidas y cordiales que trataban de dar a entender los medios afectos al separatismo. De hecho, Sànchez ha reconocido que podrían haber hablado en la cárcel de la composición del ejecutivo autonómico, pero que no llegaron a tratar el asunto.

Sànchez también ha cargado contra Junqueras por asegurar que la manifestación de este domingo convocada por la ANC va contra la parte mayoritaria del independentismo encarnada por ERC. A su juicio, la manifestación de la entidad que presidió durante el golpe de Estado no va contra nadie sino que debe ser una muestra de "musculatura". Según Sànchez, que ERC no acepte las críticas "es grave".