"Los ERE es una historia de golfos y corruptos" pero "moralmente superior" al ser del PSOE

El Mundo

"España tiene 44 malversadores como Griñán en prisión: 'Yo tampoco me llevé un duro'". Lucía Méndez nos cuenta lacrimosa lo mal que lo está pasando el hombre. "No hay discrepancias en el PSOE acerca de la honradez personal de José Antonio Griñán, pero sí un debate acerca de las repercusiones que un posible indulto tendría para los socialistas, precisamente en un año electoral. 'Son razones humanitarias las que deben alegarse para el indulto, sabemos todos el terrible impacto que tendría el ingreso en la cárcel para un hombre como él. En los últimos años algunos políticos han ido a la cárcel, pero por robar para sí o para el partido. No es el caso de Griñán, por eso tanta gente se ha solidarizado con él después de la sentencia', señalan los dirigentes socialistas". ¿Cuánto se llevó Rita Barberá?, que yace en un cementerio a causa de la persecución del PSOE y sus medios de comunicación. ¿Y Camps?, ¿un traje? ¿Cuánta gente del PP entró en la cárcel sin haberse llevado nada por la persecución del PSOE y sus medios?

Dice Lucía que "hay pocos socialistas que crean que el posible indulto no vaya a pasar factura al PSOE", pero "el Gobierno espera que el PP no haga demasiado ruido contra el indulto". No, por ese lado tranquilos. En el PP son más de dejar de lado a los suyos. Así que no te preocupes Lucía.

El editorial tiene otro tono. "Resultaría asombroso, si desgraciadamente no fuera previsible, que pese a la contundencia del fallo el Gobierno mantenga su voluntad de indultar a un ex dirigente de su propio partido condenado por corrupción. Quienes defienden la medida de gracia para él apelarán ahora al contenido del voto particular de dos magistradas", las juezas del PSOE que actúan a las órdenes del partido. Porque resulta muy sospechoso que sus argumentos sean calcados de los de los socialistas.

"En primer lugar, conviene subrayar la evidencia de que se trataría de un indulto político, figura que el propio Pedro Sánchez prometió desterrar. Es sencillamente insostenible hacer bandera de la lucha contra la corrupción, bandera sobre la que sustentó la moción de censura que lo llevó al Gobierno, y al mismo tiempo pretender hacer uso de esta excepcional prerrogativa para anular los efectos de la condena firme a uno de los nuestros". ¿Palabra de Sánchez? No nos hagas reír. Sánchez tuvo la desfachatez de llamar corrupta a Ayuso cuando la justicia ya la había exonerado. Ese tipejo es Sánchez.

"El mensaje hacia los cargos públicos es demoledor: si delinquen, podrán ser salvados cuando su partido gobierne. El mensaje hacia la población es igualmente dañino: el Código Penal no es aplicable a los políticos". Sobre todo si gobierna el PSOE, el PP no se atrevería a tanto porque se le echarían encima la izquierda política y mediática.

"Si dada su avanzada edad el Gobierno desea aliviarle la condena, puede recurrir al régimen penitenciario. Lo que ningún ciudadano razonable puede comprender es por qué Griñán debe recibir un trato de favor cuando en las prisiones españolas hay 44 malversadores como él a los que ningún gobernante ha indultado. Si el PSOE no pide perdón, al menos que no utilice su poder para perdonarse a sí mismo". Lo hará sin ningún problema y sus votantes lo respaldarán. Son así de sectarios.

Rafa Latorre dice que "si el Gobierno consuma el autoindulto, los socialistas convertirán en irrisoria su querencia a explotar políticamente, como han hecho hasta ahora sin rubor, la corrupción ajena". "Un indulto no extingue el delito, sino que perdona la pena y una consecuencia implícita de la clemencia es que asume que la sentencia sobre la que se aplica es justa. Hay razones para apiadarse de cualquiera que vaya a entrar en la cárcel. De cualquiera". "La hiperlegitimidad moral que el PSOE se ha arrogado en su proceder en los más diversos asuntos ha sido insultante, pero la farsa no lo resiste todo y va a ser difícil convencer al respetable de que también hay una forma de corrupción moralmente superior". Que no vuelvan a hablar de corrupción. Nunca.

Y Félix Ovejero recuerda que el domingo hay una manifestación por la libertad lingüística en Barcelona. "El domingo muchos españoles nos manifestaremos en Barcelona para que el español también sea lengua vehicular en una parte de España en donde el español es la lengua común y mayoritaria. Nos manifestaremos para que se cumpla la ley". "Y, ciertamente, muchos catalanes no asistirán a la manifestación". Porque en Cataluña impera la ley del silencio por lo que te pueda pasar y "muchos ni siquiera saben que hay una manifestación. No es fácil que se enteren. Esa es la perversidad: el lugar natural de información, las asociaciones de padres, opera para evitar la información. ". Los nazionalistas, con el amparo de los socialistas, han conseguido imponer la ley del terror en esa región española. "Nadie se atreve a repartir un anuncio de la manifestación en la puerta de su colegio". Hay una región española en la que mandan los nazis y no existe la democracia. Y son los socios de Pedro Sánchez.

El País

"El Supremo condena a Griñán por los ERE con el rechazo frontal de dos juezas". Las juezas del PSOE. La información, en lugar de explicar la condena, se explaya minuciosamente en el voto de las juezas socialistas. Qué otra cosa se podía esperar del periódico sanchista. Y no, Pepa Bueno no editorializa sobre la corrupción socialista.

Daniel Gascón, el verso suelto del panfletillo de Pedro Sánchez, dice que "si nadie lo remedia, en ningún colegio de Cataluña sufragado con fondos públicos se impartirá un 25% de clases en castellano este curso". "Han contribuido la inacción del Ministerio de Educación y de la Fiscalía, el apoyo del PSC y En Comú Podem a las políticas lingüísticas nacionalistas, la rendición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la inhibición del Gobierno", denuncia. Gascón incluso se atreve a anunciar la manifestación en el periódico gubernamental. "Escuela de Todos ha convocado este domingo en Barcelona una manifestación para protestar contra la exclusión del castellano". "Es un error, y cada vez será más evidente: los defensores de la exclusión del castellano, y los que prefieren mirar para otro lado, descubrirán que esa política cerril y el desprecio sistemático a los derechos de los ciudadanos ni siquiera sirvieron para ayudar al catalán", dice señalando directamente a Pedro Sánchez y sus socios.

ABC

"Griñan sí malversó". "La pesada mochila del escándalo de los ERE sigue lastrando al PSOE andaluz, pero también la acción del partido a nivel nacional". Pedro Sánchez pedía "cuando ejercía de líder de la oposición acabar con los indultos aplicados a políticos corruptos. El secretario general del PSOE llegó a decir, en una entrevista en televisión en 2014, que sentía «vergüenza» cuando algún corrupto era indultado". Pero vamos, tampoco nos va a extrañar que Sánchez se desdiga de lo dicho y muestre ahora orgullo de indultar a corruptos.



Dice el editorial que "la atmósfera política ha sido muy viciada por el PSOE aduciendo que se trata de una condena injusta y que Griñán nunca se lucró personalmente, como si fuesen argumentos suficientes para desactivar la malversación, o como si ese delito solo implicase un enriquecimiento de quien lo comete, algo falso. La presión política y la coacción pseudojurídica sobre los jueces es una constante en el PSOE para desautorizar a los tribunales cuando le conviene". Cierto, nadie coacciona como el PSOE. Y ya sabemos que Sánchez tiene el vicio de pasarse por el forro las sentencias judiciales que no le vienen bien.

En cuanto al voto particular de las juezas socialistas, "está siendo utilizado por el PSOE como argumento y coartada ideal para fundamentar la idea de un indulto. Pero es solo oportunismo. Cuando un voto exoneraba al PP en la primera sentencia de Gürtel –la que sirvió a Sánchez como excusa para ganar la moción de censura a Rajoy–, aquel escrito era, en el 'relato' socialista, el de un juez derechista obediente a ese partido. Era irrelevante lo que expusiera. En cambio ahora, los votos particulares son biblias jurídicas y quien comete una injusticia inasumible es la mayoría del TS". No hay más que leer El País.

Las juezas "son magistradas prestigiosas, con legítimas aspiraciones profesionales, y con ascendencia en la izquierda judicial. La conclusión es clara. El propio PSOE les hace un flaco favor y abre la puerta a que su voto particular se mida con un rasero político favorecedor de Griñán, y con criterios de sumisión conciliadora a La Moncloa a la espera de un premio". ¿Las colocará Sánchez en el Constitucional o en CGPJ cuando consiga hacerse con el poder judicial? Es lo menos que se merecen.

La Razón

"Cautela en Moncloa con el indulto a Griñán: «No anticipemos escenarios»". Dice José Antonio Vera que Griñán "permitió un reparto ilegal de casi setecientos millones de euros, eludiendo los controles y ayudando a la consolidación del gigantesco entramado clientelar que ayudó a la permanencia de todos ellos en el Gobierno de la Junta. Luego sí que se beneficiaron. Tanto Griñán como Chaves, y los demás condenados, fueron favorecidos claramente en el marco de un arbitrario reparto de millones que no tenía más fin que el de articular una estructura de estómagos agradecidos para mantener en el poder a los representantes del PSOE". Se pongan como se pongan los socialistas y los jueces a su servicio, que luego se rasgan las vestiduras cuando la corrupción es del PP.

"A Paco Camps lo condenaron a golpe de telediario con la gaita de los trajes y de la Fórmula 1, pese a que luego ha sido absuelto en todos los procedimientos. Y Rita Barberá murió en pleno asedio mediático por regalar naranjas valencianas por Navidad. Nada si se compara con la historia de filesas, malesas, juanguerras, fondos reservados, luis-roldán, el trinque del Ave, los maletines de los Ollero, el fraude del BOE, Intelhorce o Ibercorp, entre otros famosos casos de choriceo dentro del partido de Sánchez". Así que menos lloriqueos con Griñán.

Como dice Marhuenda, "la izquierda política y mediática siempre tiene una vara de medir diferente en los temas de corrupción en función de si afectan al PP o al PSOE. Con los primeros opta por los ataques más furibundos e inmisericordes, mientras que con los segundos elige un perfil muy discreto".