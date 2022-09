Carcajadas en el PSOE con los "tics de miedicas" de los "reyes godos"

El Mundo

"Moncloa aísla a Page para frenar las críticas a Sánchez". Page está sobrevalorado. Solo está en campaña. Dice Santiago González que "los menos empecinados entre los socialistas empiezan a percibir señales de peligro en el comportamiento de un líder que consideraban infalible y cuyas melonadas y falacias habían repetido hasta la saciedad". Mientras Sánchez esté en política habrá que olvidarse del socialismo. Y a ver qué queda después del sanchismo.

El editorial se pronuncia sobre la que se ha liado con los impuestos. "La crudeza con la que José Luis Escrivá se pronunció ayer sobre política fiscal revela hasta qué punto la posición del Gobierno pasa por restar capacidad a las autonomías que buscan reactivar su tejido económico sin seguir las pautas de Moncloa". Si se atreve a tocar a Madrid o a Andalucía tendrá que hacerlo con el País Vasco y Navarra, porque si no, ay, si no. Entonces no es que el PSOE vaya a perder las elecciones, es que no volverán a gobernar en su vida. Mucho cuidadito con meterse en el jardín de las competencias fiscales solo en las comunidades del PP.

"Es incomprensible esta obcecación gubernamental por reducir el margen de actuación de las comunidades que han optado por la senda liberal, más allá de circunscribirla en la guerra electoral contra los gobernantes del PP". Van a saco contra el PP, empiezan a dar miedo.

"Cuesta entender este afán del Gobierno por intervenir y desacreditar la fiscalidad de dos comunidades que hacen uso de sus legítimas competencias, cuando al mismo tiempo ignora e incluso respalda la desobediencia constitucional en Cataluña. La recentralización o armonización serán creíbles cuando se propongan tras una reunión con Aragonès o en una visita a Bilbao".

Leyre Iglesias también habla del el Concierto Económico y el Cupo vasco, que fue celebrado con una gran mariscada. "Desde aquella mariscada cualquier político con vocación nacional arrastra un pecado original: cómo sostener sin sonrojarse que no hay españoles de primera y de segunda mientras una de las regiones del país disfruta de un modelo fiscal que en la práctica privilegia económicamente -y es algo que ningún especialista serio cuestiona- a sus dos millones de habitantes". ¿Va a ir a por ellos Escrivá o se va a limitar a machacar a madrileños y andaluces?

"La continuidad del Concierto y sobre todo del Cupo -el cálculo concreto, que nunca ha abandonado la oscuridad de los despachos- es una decisión legítima. Obedece a una poderosa razón de orden práctico: si los partidos de Estado laminan ese trato especial, el nacionalismo no violento se echará al monte. Es un chantaje eterno. El problema fundamental reside en que con esa excepción consolidada resulta imposible hablar de solidaridad interterritorial y entre ciudadanos". Así que, señor Escrivá "debatamos cómo reorganizar las competencias entre el Estado y las autonomías, claro que sí. Pero sabiendo dónde está el marisco. Una pista: no es Andalucía". ¿Abrimos el melón de los privilegios vascos y navarros, señor Escrivá?

El País

Viene cañero el BOE sanchista. "El Gobierno critica la condena a Griñán por los ERE". El Gobierno y su coro de medios. Habemus indulto al corrupto socialista, seguro. "El PSOE defiende sus pactos con Bildu por los avances sociales". No se lo creen ni ellos. El PSOE quiere gobernar en el País Vasco con los amigos de los asesinos de sus compañeros. Ya lo hacen en Navarra. "El Ejecutivo carga contra el PP por propiciar la competencia fiscal a la baja en sus autonomías". ¿Está El País a favor de eliminar los privilegios de vascos y navarros? Pepa Bueno se lanza a degüello contra Ayuso. "Las demás comunidades del PP se miran en la de Madrid, alumna aventajada en la escuela de la irresponsabilidad fiscal". El País sí que es un irresponsable. Y por cierto, el pionero en eliminar el impuesto de Patrimonio fue Zapatero, Pepa, a ver si te enteras de lo que hablas.

"Cuando una comunidad autónoma anuncia rebajas fiscales aduciendo que quiere que ciertos contribuyentes se queden en (o acudan a) ella, lo que realmente está diciendo es que quiere sustraer ingresos impositivos a otras comunidades: la competencia fiscal es un comportamiento tan depredador como una guerra arancelaria". "Otro efecto perverso más de la competencia por rebajas fiscales radica en que debilita gravemente la cohesión territorial: va a ser difícil demandar la solidaridad de los territorios más ricos cuando esa solidaridad no se exige a los ricos del propio territorio. No deberían cederse a las comunidades autónomas aquellos tributos, como el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, cuya función es preservar la equidad horizontal al gravar lo que el IRPF no puede gravar". ¿Pero eso se lo vas a decir también a tus amiguetes del País Vasco, Navarra y Cataluña? ¿A que no tienes lo que hay que tener?

Miguel González tiene la cara dura de hablar de "La galaxia mediática de Vox" en el periódico de la galaxia mediática de Sánchez. "El partido de Abascal favorece una red de medios de extrema derecha mientras ataca la libertad de prensa". Que esto lo diga el periódico más favorecido por la extrema izquierda sanchista es de carcajada. Y que el tal Miguel González hable de ataques a la prensa mientras ataca a otros medios, demencial.

Habla en un largo artículo de teles apenas conocidas, sectas misteriosas de las que no especifica si hacen ritos satánicos. Y tiene la desvergüenza de decir que "Libertad Digital-esRadio, de Federico Jiménez Losantos; o El Mundo flirtean con algunas banderas argumentales de Vox". Eso lo dice el periódico que flirtea con las banderas de los asesinos de ETA y el nazismo del separatismo catalán. El panfleto sanchista es una cloaca.

ABC

"Doble patinazo de Escrivá". "Los 'hombres de negro' desconfían de la reforma de las pensiones de Escrivá y piden ajustes automáticos". "Ofensiva del Gobierno, PSOE y barones contra Moreno y el PP por bajar impuestos". Ignacio Marco-Gardoqui dice que Escrivá es un "bocachancla". "Lo que no tiene un pase es abrir el melón de la centralización fiscal cuando su Gobierno se sustenta y sobrevive gracias al apoyo que le proporcionan unos partidos que jamás apoyarán esa medida. ¿La idea es centralizarlos en todas las comunidades? Pues conozco a varios partidos, PNV, Bildu, que le sostienen y que jamás aceptarán esa medida. Más los navarros, los de Podemos e incluso el PP y el propio PSE en esas comunidades. ¿O piensa excluir de ella a las haciendas vascas y navarras?". Menudo charco en el que se ha metido el ministro en plena campaña electoral.

Ignacio Camacho le recuerda que "nadie puso objeciones al modelo cuando algunas regiones, con Cataluña a la cabeza, crearon nuevas figuras tributarias o recargaron su tramo de IRPF con suplementos de hasta un cuatro por ciento". "Sucede además que el 'dumping' fiscal, de haberlo, empezó hace mucho tiempo en el País Vasco y Navarra con el polémico –pero constitucional– régimen foral de conciertos. Las rebajas de Madrid o Andalucía no se aproximan ni de lejos a ese intocable privilegio; simplemente aprovechan las reglas del juego. Los que tratan de impedirlas tendrán que demostrar que no son conformes a derecho. O asumir el riesgo de legislar contra los contribuyentes de unos territorios concretos". Los madrileños y andaluces están hasta las narices de que el sanchismo les ataque sin cesar. "Ahora bien, si hay que hablar del sistema, como propone Escrivá, hablemos. No sólo de fiscalidad: de educación, de sanidad, de políticas lingüísticas, de licencias administrativas, de policías propias, de unidad de mercado". Eso, Escrivá, hablemos de todo.

Manuel Marín habla de los quejíos de Page. "García Page ya conoce que el CIS es una ficción de Tezanos para incautos y se ha puesto en campaña para evitar que Castilla-La Mancha sea el siguiente Madrid o el próximo Andalucía. Quien se juega la camisa en las elecciones de mayo no es el PSOE, sino él". Debe estar realmente asustado.

"No hay ningún desmarque del sanchismo ni un conato de rebelión. La liturgia de estos marquesados venidos a menos es solo un amago de murmuración, un pellizco de monja, esa cosita boba del despecho, y el miedo a una derrota de la que siempre será culpable otro. El cuchillo entre los dientes de los barones es un untador de mantequilla", unos "tics de miedica". "En el PSOE hay quien se ríe de tanta voz engolada y tanto barón de sangre azul. Son como los reyes godos: están ahí, se recitan como una letanía… y no sirven para nada". Así que Page se puede ahorrar la sobreactuación, ya nadie les cree.



La Razón

"Presión en el PSOE para que Sánchez baje impuestos". Toni Bolaño dice que "el PP ha golpeado fuerte". "El movimiento de Andalucía y Madrid no se entiende sin el visto bueno de Génova. Se trata de lanzar un mensaje de que el PP es partidario de rebajas fiscal es que aumentarán el consumo y fortalecerán la actividad económica. En tiempos de crisis, la propuesta será bien recibida. Al menos eso parece". "Estamos en plena batalla ideológica. El PP ha entrado en el cuerpo a cuerpo en el escenario preferido por Sánchez", que ha entonado la cantinela de que si los ultraricos y tal. El problema es que en España hay muy pocos multimillonarios.

Dice el editorial que "el problema no está en unos gobiernos autonómicos que tratan de aliviar la altísima fiscalidad que sufren familias y empresas, sino en la desmedida voracidad fiscal de la izquierda española, que en el caso de los socialistas cabe definir de auténtica pulsión". "Lo que deberían preguntarse los barones regionales socialistas y sus socios de las izquierdas nacionalistas es si no serán sus mala prácticas impositivas, que asfixian al tejido productivo a cambio de unas migajas, lo que hay que cambiar. Tendrán que racionalizar unas administraciones autonómicas elefantiásicas, en las que los impuestos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos españoles, se pierden en buena parte en sostener la argamasa de sus pactos políticos. Por ahí es donde el ministro Escrivá debería empezar". Venga Escrivá, a eliminar parlamentos autonómicos, diputaciones y reducir el ejército de políticos viviendo del cuento.

Dice Pedro Narváez que "la solución final de Escrivá, centralizar los tributos, resultó ser la macabra respuesta facha queriendo ser más de izquierdas que nunca. El ministro tuvo la tentación de dar un golpe de Estado y revisar todo el artilugio autonómico, incluidas las leyes forales del País Vasco y Navarra". Pobre. A Sánchez le faltó el canto de un duro para echarle.

"Hay dos modelos y el desempate depende de usted que vota. Por una parte, el que ansía recaudar para luego repartirlo en ayudas o campañas que considere convenientes, el hombre blandengue por ejemplo, ese es Sánchez, y, por otra, los que prefieren que el dinero se quede en la cartera de cada uno y se lo gaste en lo que quiera, como Ayuso, luego Juanma y veremos si después Feijóo". La tragedia es que en España hay gente que prefiere al hombre blandengue.