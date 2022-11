"Está resentido y muy perdido", así resumen desde el entorno de Yolanda Díaz la situación de Pablo Iglesias después de que, en los últimos días, el exlíder de Podemos haya protagonizado una serie de ataques contra la que, no hace tanto tiempo, fue una de sus más cercanas colaboradoras.

Iglesias ha expresado en público lo que muchos dirigentes del partido morado ya avanzaban en privado: consideran a Yolanda Díaz una "traidora" por crear la marca "Sumar" y tratar de distanciarse de ellos.

Pablo Iglesias le puso voz a estas críticas el domingo cuando volvió a primera línea para lanzar una dura advertencia a la ministra de Trabajo. En el acto de cierre de la "Universidad de Otoño" de la formación morada, comenzó diciendo que "algunos piensan", de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, "que es una magnífica oportunidad para que Podemos tenga un mal resultado e Izquierda Unida desaparezca, porque eso dejará todo el campo de la izquierda abierto para una nueva izquierda que no será perseguida por las cloacas".

Tras ello, criticó el "nivel de ingenuidad" de los que piensan que esa nueva izquierda, en referencia a Sumar (el proyecto de Díaz), no sufriría lo mismo que Podemos. "¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de izquierda si a Podemos le va mal en las municipales? Hay que ser estúpido", añadió.

Sin nombrarla directamente, el exdirigente de Podemos dijo que en las próximas elecciones generales, Podemos tendrá que "apostar por confluir con Sumar" y con "todas las organizaciones de izquierdas", pero avisó: "Podemos debe ser respetada".

"Te hemos hecho vicepresidenta"

Iglesias evitó mencionar el nombre de Yolanda Díaz durante su intervención pero este lunes, en una entrevista en la Ser, ya dio rienda suelta a los ataques contra la vicepresidenta. "Deseo que sea candidata pero que se respete a Podemos", comenzó. "Cuidado con faltar al respeto a los militantes de Podemos", insistió para después asegurar que hay "sectores mediáticos" que ven en Díaz la oportunidad de "acabar con el actor político al que temen de verdad".

Tras ello, presumió de que en la formación morada habían sido "generosos" al elegir a la vicepresidenta segunda como su sucesora, algo que Iglesias hizo sin ni siquiera consultarle a ella antes.

"Muchos militantes de Podemos dicen: ‘Compañera, que te hemos hecho vicepresidenta, que te hemos hecho ministra, respétanos, que lo que has hecho en Trabajo es histórico, gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de Trabajo, que no fue el tuyo’, que fue Podemos", terminó Iglesias.

"No ha sabido digerir" el éxito de Díaz

Desde el equipo de Yolanda Díaz aseguran que ellos van a seguir adelante con su proyecto a pesar de la presión de "una persona que está resentida". Apuntan a que Iglesias "no ha sabido digerir" que Díaz "tenga la capacidad de de crecer en solitario y no bajo su paraguas".

"Me estoy dejando la piel por mi país y sigo trabajando", dijo la vicepresidenta segunda este lunes sin querer entrar en polémica cuando fue preguntada por las palabras de Iglesias del fin de semana. "A Yolanda no la van a encontrar", aseguran fuentes de Sumar que explican que Díaz pretende hacer caso al refrán de que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio". Es decir, no pretende entrar a responder a un Pablo Iglesias que considera está "perdido".