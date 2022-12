Feijóo emula a Ayuso y pide a los españoles decidir: "Este Gobierno o España"

El líder del Partido Popular ha reunido por última vez este año a su Junta Directiva Nacional. Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a la cúpula de su formación, a sus parlamentarios y a los barones de su partido para pedirles que pongan "a disposición de los españoles un proyecto sin etiquetas" de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

"Este Gobierno o España", ha lanzado el líder del PP como lema de su discurso emulando el "comunismo o libertad" utilizado en su última campaña por la dirigente madrileña. Precisamente Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las ausentes a esta reunión junto a Juanma Moreno y Alfonso López Miras, que han excusado por motivos de agenda.

"Os convoco a poner a disposición de los españoles un proyecto sin etiquetas que recupere la política de verdad, la democracia de verdad y la regeneración de verdad. Ya no es Génova o Ferraz. No es derecha o izquierda. No es centralismo, federalismo o independentismo. Esta vez es este Gobierno o España y nosotros sabemos que lo que importa es España", ha pedido el líder del PP a los suyos.

Convencido de que ganará las próximas elecciones

En una intervención que ha durado algo menos de media hora, Feijóo se ha dirigido por última vez este 2022 a sus dirigentes autonómicos asegurando que está convencido de que el PP ganará las próximas elecciones generales frente a un "Sánchez ha perdido todo interés en cuidar la democracia. Hace todo lo contrario que prometió que haría" , ha asegurado.

Tras ello, ha añadido que "no es legítimo" lo que está haciendo el presidente del Gobierno porque está poniendo en "juego los cimientos de la democracia". Frente a esa "deriva", el líder del PP ha anunciado que su formación continuará con su "ofensiva" tanto en el Parlamento, como en los tribunales y en Europa para "defender los pilares de la democracia".

Además, ha criticado que el Ejecutivo intente "coaccionar" a su partido tratando de que retiren su recurso ante el Constitucional cuando lo que está haciendo Pedro Sánchez es un "despropósito sin precedentes" y sabe que "una mayoría social" lo rechaza, "utilizando la Navidad, el Mundial, el sorteo de Navidad, los festivos y los puentes" de diciembre para ocultar los pasos que está dando.