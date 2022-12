¿Cuál era la relación de Sandra Bermejo con grupos esotéricos y por qué se fue a Gijón?

"No nos han descubierto nada nuevo", asevera un portavoz de la familia de Sandra Bermejo a Libertad Digital en referencia a la relación de la joven desaparecida —el pasado 8 de noviembre— con determinados grupos esotéricos. El entorno de la madrileña sigue sin entender el bombo que se está dando al interés de la psicóloga por las terapias alternativas, la meditación, el conocimiento personal y "todo lo que pudiera servir para enriquecerse".

"Es muy espiritual, no sé dónde está el misterio", añade, "se están publicando muchas tonterías". Se refiere a las informaciones que han visto la luz en los últimos días y que hacen referencia a que Sandra se relacionaba con La Tribu, como se conoce a los seguidores de Agua de Estrellas. Ellos en ningún momento niegan que la joven se acercara a grupos de este tipo, lo que rechazan son los elementos con los que se está adornando la historia hasta el punto de parecer una cosa distinta de lo que es.

"Sandra no tenía ningún lado oculto, ella hablaba abiertamente con nosotros de sus retiros y sus cosas", nos explica. "Los medios insisten en darle otra apariencia, con mentiras y medias verdades" y dan a entender "que alguno de estos grupos pudiera tener algo con su desaparición". "La policía ha investigado esta vía y está totalmente descartada", asegura. "Es más, fueron los padres de Sandra los que facilitaron toda la información sobre este tema a los investigadores del caso. Ellos son los primeros interesados en saber qué pasó".

El cumpleaños de Sandra

"Se está manipulando todo", nos explica. Ejemplo de ello es la información que se ha publicado sobre la celebración del último cumpleaños de Sandra. "Es verdad que se hizo en casa de Roberto —amigo de la joven al que los medios señalan como líder el grupo Agua de Estrellas— "le dejó su jardín para hacer la fiesta, pero todo fue de lo más normal".

Sandra, que cumplió la treintena en plena pandemia, tenía ganas de celebrar este cumpleaños con toda su gente. El pasado 3 de septiembre, reunió a su familia y amigos para "hacer una merendola". "Los primeros que estaban allí fueron sus padres. Se pusieron unas mesas y algo de picar, ni ritos ni nada de lo que te puedas imaginar leyendo según qué artículos".

Por qué se fue a Gijón

La familia de Sandra desmiente que la joven se fuese a vivir a Gijón porque hubiese tenido algún problema o necesitara cambiar de vida. Unos años antes de irse a Asturias, ella ya se había independizado. Vivía en un piso compartido en Madrid, para estar más cerca del trabajo. "No fue porque se llevara mal con sus padres ni nada parecido, como cualquier joven llega un momento que quiere vivir independiente", señala. Además, añade, "ellos viven lejos" de la capital.

Cuando llegó la pandemia, "se agobió mucho en el piso". "Ella necesitaba estar en contacto con la naturaleza", así que estudió a manera de poder seguir ofreciendo sus sesiones online y se fue a Gijón. "Aunque muchas veces pensaba en volverse porque echaba de menos a su familia", exclama. La joven iba a verles a menudo y mantenía contacto telefónico permanente.

La relación con su familia

La joven psicóloga tenía previsto viajar a Madrid unos días después de su desaparición, nos asegura su familia. El 17 de octubre nació su sobrino. Entonces ella "estuvo aquí una semana para conocerlo" y "quedamos para vernos sobre el fin de semana del 19 de noviembre". "No quería esperar hasta Navidades", exclama. "Nos íbamos a juntar todos, para pasar el día juntos, y así verla a ella y al niño".

Por lo que hemos visto hasta ahora y por lo que indica nuestra fuente, todo apunta a que hablamos de una relación "normal". Sus padres —entre otros— viajan a Gijón con motivo de su cumpleaños, el 3 de septiembre; ella va a Madrid en octubre para conocer a su sobrino y se queda una semana; organiza junto a sus familiares una quedada en noviembre, porque hasta Navidad faltaba mucho tiempo.

Otras hipótesis

Nuestra fuente insiste en que —en Gijón— Sandra "había dejado atrás sus prácticas con ayahuasca". "Acudía a meditaciones, cantaban alrededor del fuego, tocaban el tambor y poco más", explica. Y, en lo que se refiere a su desaparición, "la policía ya ha investigado todo lo que tenía que investigar a esos grupos, y no hay nada". No es así —sin embargo— con otras cuestiones.

No es un secreto que la familia de la joven desaparecida no está contenta con las pesquisas policiales. Fundamentalmente porque "los investigadores apostaron por el suicidio desde el principio y hay cosas que no se investigaron debidamente". "Nosotros tenemos muy claro que no se tiró, si está en el mar es porque tuviera un accidente o alguien la empujara. Así de claro".

Sandra no tenía planeado ir al Cabo de Peñas aquel día. "Le surge porque coincide que varios pacientes le cancelan sus sesiones", explica. "Además ella sabía gestionar perfectamente sus emociones y sus problemas, era la que nos ayudaba a los demás cuando nos pasaba algo", añade. "Y con lo unidos que estábamos, no nos hubiera dejado así. No le habría hecho esto a sus padres, sin ni siquiera un mensaje".

No estaba sola

La policía ha manifestado públicamente varias veces que la hipótesis principal es la "desaparición voluntaria". El protocolo de actuación del Ministerio del Interior de 2019 no recoge el suicidio ni el accidente dentro de esta categoría. Fuentes cercanas a la investigación nos explican —casi se excusan— que "era una forma de hablar" y que en sus declaraciones "no se ceñían al protocolo", lo que querían decir es que "no creen que haya terceras personas implicadas".

"A día de hoy, no han encontrado indicios de criminalidad", aseguran durante nuestra conversación. Pero la familia de Sandra insiste en que "la policía cuenta con la misma información" que ellos "porque todo lo que nos ha llegado se lo hemos dicho" y "queda aún por investigar". No solo se refiere a las pistas que han recibido a través de correos o llamadas a SOS Desaparecidos, también a lo que les comentó gente de la zona "con la que hablamos allí". "Pensamos que no estaba sola" y "vamos a luchar para que se investigue hasta el final".