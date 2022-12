Sandra Bermejo "no estaba sola" cuando desapareció

"Esto es un puzzle, pero para nosotros -con los datos que tenemos- creemos que no estaba sola". Son palabras de Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, en declaraciones realizadas este lunes a Libertad Digital. Son momentos difíciles para la familia de Sandra Bermejo, el domingo se cumplían 40 días desde que se le perdiese la pista de la joven madrileña en el Cabo de Peñas y la investigación no ha dado los frutos esperados.

Este fin de semana se han realizado las primeras batidas terrestres, que han finalizado sin éxito. Tanto el entorno de la psicóloga desaparecida como la asociación que dirige Amills habían pedido que se realizaran desde su coche fue localizado en el aparcamiento de la zona de acantilados. Sin embargo, "nunca se ha buscado en tierra". Como nos ha contado a lo largo de la búsqueda, "hubiera sido lo lógico". Para él es incompresible, como otras tantas cosas.

"Se perdieron días súper valiosos con la creencia de que Sandra se había suicidado", asegura el presidente de SOS Desaparecidos, acostumbrado a ver casos similares. Ahora que las batidas en tierra se han realizado se siente "muy insatisfecho". Le supo a poco "la búsqueda que se hizo ayer, en la que participaron 42 personas -a las que estamos agradecidos, como no podía ser de otra manera-. Pero no es suficiente, según su experiencia.

"En un radio de acción tan grande, yo consideró que 42 personas es poca gente. Pero es a que además fue poco tiempo, porque terminaron sobre las 14:00 horas. Es una zona muy grande a batir, por lo tanto se nos antoja -a quienes conocemos cómo se hacen las batidas- que el plazo es corto. Se han centrado en la zona en la que apareció una camisa blanca que -se está analizando- podría ser de Sandra, pero de momento tampoco se tiene la certeza.

¿Desaparición voluntaria?

Amills habla con cierta desesperanza. A los largo de la investigación de la desaparición de Sandra, se han ido acumulando ciertas incongruencias. La última en relación a la hipótesis principal que estaría manejando la policía. El jueves 15 de diciembre, se traslado ante los medios la idea de que podría tratarse de una "desaparición voluntaria". Así lo aseguró el comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Gijón, Jesús Marco Riaño.

Era la primera vez que los investigadores se manifestaban en este sentido, de ahí la importancia de sus declaraciones que -en opinión de familia y la asociación- carecen de sentido. Todo este tiempo, se habían dicho que podría ser un suicidio o un accidente, aunque se investigaban todas las líneas. "Ninguna de las dos opciones que barajaban entra dentro de la categoría de desaparición voluntaria", según el protocolo de actuación de 2019 aprobado por el Ministerio del Interior.

Había más gente

Si algo tiene claro el entorno de Sandra Bermejo, es que ella no se marchó con la idea de empezar una nueva vida. Eso es lo que -por definición- vendría a suponer una desaparición voluntaria. Sin embargo, ella no se llevó nada, dejó su casa perfectamente ordenada, la nevera estaba llena y no había nada de su comportamiento en los días previos a que se perdiera su rastro que haga pensar que se pudo ir sin mirar atrás.

Su familia asegura que pasada por un buen momento, que pensaba viajar a Madrid unos días más tarde para ver a su sobrino de un mes, con el que estaba "muy ilusionada". "No podemos revelar más datos por respeto a la investigación, por respeto a la familia", añade Amills, "pero para nosotros cada hora que pasa apunta más a que había más gente" en el Cabo de Peñas el día en que Sandra desaparición "No podemos decir nada más, pero no estaba sola".

Estado de la investigación

Los investigadores han cambiado de postura y se han lanzado a realizar declaraciones. Tras las controvertidas declaraciones realizadas por Riaño el pasado jueves, hoy ha sido el turno del comisario jefe de Gijón, Dámaso Colunga, que ha hablado ante los medios tras la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento.

Según ha asegurado, próximamente los agentes del caso celebrarán una reunión con la familia de Sandra para informarles del resultado "negativo" de las batidas y la marcha de la investigación, que en buena parte se da por concluida.

El mando policial, que no ha querido dar más detalles sobre el encuentro, sí ha insistido en que "todas" las vías de investigación siguen abiertas pero la principal hipótesis sigue siendo una desaparición voluntaria. "No se pueden dejar flecos", ha destacado. Sin embargo, la búsqueda por mar ha finalizado ya "totalmente".