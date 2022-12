Feijóo dice que no buscará pactos para intentar gobernar si no gana las elecciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solo quiere ser presidente del Gobierno si gana las elecciones. Así lo ha garantizado este viernes en una entrevista en Antena 3 en la que ha dicho que si no gana las próximas generales, no buscará llegar a acuerdos con otros partidos para gobernar. Tras ello, ha pedido a Sánchez que se pronuncie de la misma manera.

"Yo quiero ser presidente del Gobierno pero no a cualquier precio. Si no gano las elecciones, entiendo que no me corresponde gobernar. Me gustaría que el señor Sánchez también lo dijese", ha afirmado Feijóo que ha pedido que "esto quede claro" porque así se sabría el "cariz de los candidatos" a la presidencia del Gobierno.

Es decir, si a finales de 2023, Feijóo logra ganar las elecciones, como así lo indican la mayoría de las encuestas hoy en día, buscará acuerdos para gobernar. Pero en el caso de que quede segundo, el presidente del PP ha descartado este viernes la posibilidad de "un pacto de perdedores" para llegar a La Moncloa.

"Gobierno insólito"

Lo ha hecho en una entrevista en la que ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "hacer lo contrario a lo que prometió". "Estamos ante un Gobierno insólito. Ha hecho lo contrario de lo que se había comprometido a hacer: gobernar con Podemos, pactar con Bildu, no tipificar el delito de convocatoria de referéndum ilegal…". "Esto es un fraude de ley. Es un fraude electoral", ha explicado tras considerar que el presidente del Ejecutivo "no tienen la autorización de las urnas".

Según Feijóo, Sánchez sabe que algunas leyes que está impulsando son inconstitucionales. Por ello, los populares aguardan para analizar la proposición de ley con la que el Gobierno pretende asaltar el TC y el CGPJ. Cuando lo estudie, ha dicho, decidirán en el PP si lo recurren.

Nuevos contactos

Palabras que pronunciaba en una entrevista en la que el líder del PP también ha desvelado que en los últimos días ha continuado con su agenda de contactos y se ha visto tanto con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, como con el líder de Más País, Iñigo Errejón. Tras su conversación la líder naranja, Feijóo ha explicado que no hablaron de posibles fichajes ya que Ciudadanos está en "pleno proceso organizativo interno" y desde el PP no quieren entrometerse en estos momentos. "Yo no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes. Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido. Votan cada cuatro años y lo magnífico de la democracia es que no solamente se puede elegir al Gobierno sino que se puede cambiar", ha explicado el líder del PP.

En esa entrevista, Feijóo también ha explicado que en los últimos días se ha visto también con Iñigo Errejón, líder de Más País y ex mano derecha en Podemos de Pablo Iglesias. Aunque sobre este encuentro no ha dado más detalles. Tan solo ha explicado que ha sido uno más en su ronda de contactos desde que llegó a la presidencia del PP que se suma a otros que ya se conocían como su reunión con Santiago Abascal, líder de Vox; con la vicepresidenta Yolanda Díaz o con Andoni Ortuzar, presidente del PNV.