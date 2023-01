Girauta y el "problemazo de los conservañoños"

El Mundo

"Barones del PSOE buscan distanciarse de la 'marca Sánchez'". "En mayo habrá municipales y autonómicas, un preludio de las generales que vendrán probablemente el 3 de diciembre y son muchas las facturas que se le van a pasar al cobro entre esas dos fechas al pobre Sánchez", dice Santiago González con sentido pesar. "Los barones quieren marcar un perfil propio porque se han dado cuenta de que el mayor obstáculo para conseguir sus propósitos se llama Pedro Sánchez". "Sánchez es el mal mayor de la democracia española y eso ya lo saben hasta los suyos". Pura palabrería, a la hora de la verdad agachan la cabeceita ante el jefe.

Federico Jiménez Losantos sigue cabreado por la sorayización del PP. "La izquierda mediática ya celebra con denuedo a Sémper, hasta Antonio Lucas se ha adelantado a Lucía Méndez, por poco. Como en esta sección tan plural y bullanguera nos conocemos todos, debe quedar claro que los que lo alaban son los que insultan a Ayuso". "Pero el gran gesto de alerta antifascista y hermandad de casta debía producirse en Andalucía. Moreno Bonilla y la Junta han coincidido con la Audiencia de Sevilla en evitar que Griñán entre en la cárcel y desde allí haga radioterapia de cáncer de próstata, como cien mil españoles al día sin dejar de trabajar. Se trata de un guiño político al PSOE para que les dejen gobernar sin Vox". Que se olviden, el PSOE de Sánchez nunca haría eso, ya lo han comprobado en Castilla y León. ¿Es que nunca aprenden?

El País

Sobreactuación de los medios sanchistas con la última tontada del vicepresidente de Castilla y León, el voxero García Gallardo al que le encanta dar la nota y crear falsas polémicas. "El Gobierno exige a Castilla y León que paralice el plan contra el aborto". No hay ningún plan contra el aborto. La medida sugiere que las mujeres que vayan a abortar escuchen el latido letal. Pero vaya, estamos en campaña y hay que sacar las cosas de quicio, sobre todo desde el periódico del régimen que tiene más miedo que vergüenza.

"Feijóo enfila su campaña definitiva sin resolver el problema de Vox y con su grupo en el Congreso". "Alberto Núñez Feijóo no para de recibir encuestas de empresas demoscópicas amigas que le pronostican lo mejor", dice Javier Casqueiro, en referencia a todas las empresas demoscópicas de España, salvo el CIS.

"Solo le fallan, por ahora, los retos y advertencias ultras de futuro que le lanza Vox", a lo que aferran los periodistas sanchistas como a un clavo ardiendo. "Vox, aunque no se reconoce nunca, sigue siendo un gran dolor de muelas permanente para el PP de Feijóo". No solo para Feijóo, Casqueiro parece olvidar que por culpa de los de Abascal, Ayuso no ha podido aprobar los presupuestos. Es normal que prefieran gobernar sin ellos, si los de Vox se comportan con esa falta de lealtad.

Feijóo acusa "al presidente de mentir todo el tiempo y sobre cualquier tema para restarle crédito". Casqueiro, por dios, no hace falta que Feijóo lo diga, lo sabemos todos los españoles, no hace falta Feijóo para restar crédito a Sánchez. ¿Te recuerdo de nuevo cómo llegó a Moncloa o te lo sabes? Por si acaso, no podría dormir con Podemos, jamás pactaré con Bildu, nunca dejaría descansar la gobernabilidad de España en los separatistas, etc. Y esto solo es el principio.

A Luis García Montero le parece normal engañar a los votantes. Muy democrático. "Poner en duda la legitimidad de un Gobierno democrático o el resultado de las urnas a la hora de conformar un Parlamento implica negarle a la España real el derecho a tomar decisiones sobre los salarios, el precio del gas, el aborto o las normas de convivencia". Lo que no se puede, señor Montero, es hacer justamente todo lo contrario de lo que has dicho que no harías con la vehemencia que lo hizo Sánchez. Porque eso, señor Montero, es un fraude.

ABC

"Álvarez Cascos ha cobrado 4,7 millones de empresas e instituciones vinculadas con la Administración". Álvarez Cascos, Álvarez Cascos, me suena ese nombre. ¿A qué viene ahora eso? Cascos ya no es nadie.

Juan Manuel de Prada se mete en el jardín de la masculinidad y la ley del sí es sí. "Ya hemos explicado en repetidas ocasiones que la misión de la izquierda caniche consiste en ejecutar religiosamente la agenda del reinado plutocrático mundial, que anhela la 'desvirilización' del hombre". "En esta labor de desvirilización resulta medular presentar al hombre como un agresor en potencia; y también criminalizar toda forma de cortejo masculino. Así se llega a la figura de lo que Fusaro denomina «hombre arrepentido» (nosotros preferimos llamarlo planchabragas), que por el mero hecho de ser hombre pide perdón a las mujeres, cargando sobre sus hombros con culpas fantasmagóricas; y que lo hace, para más inri, en nombre de todos los hombres, sin que nadie se lo haya pedido. Por supuesto, este planchabragas aborrece todas las características masculinas y hace todo lo posible para deshacerse de ellas, viviendo su masculinidad como una culpa que hay que expiar". Prada se ha pasado el finde viendo "Machos alfa".

"La razón de ser de leyes como la del 'sí es sí' no es otra sino criminalizar la masculinidad". "Y para que los hombres vivan su masculinidad como una culpa que hay que expiar conviene sacar de la cárcel a violadores y pederastas, para que así el fantasma del depredador sexual siga presente en la conciencia colectiva y cualquier hombre que se resista a convertirse en planchabragas puede ser señalado y estigmatizado". Vamos, que estaba todo pensado e Irene está soltando violadores porque le conviene. A algunos se les va un poco la pinza.

Girauta habla alto y claro. "Hay conservadores y conservañoños. Los primeros merecen todo el respeto". "El conservañoño es un problemazo. Su contribución a la guerra cultural es rendirse con armas y bagajes a la izquierda, interiorizar sus mantras, sus prejuicios y su lenguaje. Asumir la superioridad moral del adversario. Y, por traerlo aquí, insistir en que Podemos y Vox son lo mismo. En la práctica: sembrar todos los obstáculos posibles a la futura coalición que deberá sustituir a la banda de Sánchez en el poder". Pues que se enteren los conservañoños, el objetivo es echar a Sánchez, y punto. Las ñoñerías, después.

La Razón

Carmen Morodo entrevista a Feijóo. "«Cambiaremos la ley del "sí es sí" para subir las penas a los delincuentes sexuales»". "Hoy, Sánchez es uno de los presidentes europeos con el grado de descontento más alto entre sus conciudadanos y en contraste el centroderecha se robustece en el ánimo de los españoles", dice el editorial. "Para el futuro de nuestra alicaída y extenuada democracia contar con una alternativa liberal y constitucionalista resulta una necesidad". "La moderación y la centralidad son virtudes que España agradecerá, pero también la convicción y la determinación para afrontar una tarea regeneradora que desmonte la involución ideológica y ruinosa promovida por el sanchismo a espaldas de un electorado que no refrendó el proyecto de menos España, democracia y Carta Magna con los enemigos del país en la dirección del Estado". No, eso no lo refrendó nadie, nadie votó ese proyecto porque Sánchez lo ocultó y mintió al electorado. Solo por eso habría que echarle a patadas, ya que no ha tenido la decencia democrática de preguntar a los ciudadanos.