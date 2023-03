Vapuleo de Tamames a Sánchez: Blas Piñar, Largo Caballero y los "tiempos" del Congreso

El candidato de Vox en la moción de censura debatida este martes en el Congreso de los Diputados, Ramón Tamames, aprovechó su turno de réplica para explayarse en la queja que ya trató de hacer mientras hablaba Pedro Sánchez.

Tamames recriminó a Sánchez la duración de su discurso ("en una hora y 40 minutos hablo yo de la República y hasta del Imperio Romano") y también las preguntas que dejó de contestar. El candidato aprovechó para expresar su esperanza de que lo ocurrido en esta sesión sirva para que en el futuro cambien las reglas del Congreso sobre la duración de los discursos: "¿Por qué tenemos que hablar tanto para no decir nada?"

Tamames también se quejó de que Sánchez no aludiera ni a la malversación ni a la sedición y respondió a las críticas del presidente a la existencia de Vox, un partido que, a diferencia del PSOE, no ha levantado delitos "para beneficiar a unos amigos". "Eso tenía que haber provocado una moción de disolución de las Cortes, no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría; levantar el Código Penal en función de los deseos de una persona y sus deseos de poder", destacó.

También reaccionó a la mención de Sánchez a Blas Piñar para referirse a Vox. "Ni el 0,01% sabe quién es Blas Piñar", dijo Tamames para recordarle después a Sánchez que a Largo Caballero "le llamaban el Lenin español, él se lo creyó y acabó en la Guerra Civil".