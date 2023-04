"Desesperación" en Moncloa: "Barruntan un cataclismo para el PSOE"

El Mundo

"Sánchez trata de frenar con la vivienda la sangría de voto joven al PP". Está que lo tira. Mira que tenía pisitos guardados y ha estado calladito cuatro años dejando que la gente las pasara canutas. "Sánchez eleva en 43.000 viviendas más su promesa de alquileres asequibles y el PP lo tacha de ‘plato recalentado’". A ver Sánchez, ¿dónde tengo que ir a por mi vivienda?

Como dice Javier Redondo, Sánchez "ha esperado sospechosamente a su quinto año de mandato y último semestre de legislatura" para darse cuenta del problema de la vivienda. Un poco tarde, chorbo. Y además, como ya le conocemos, no le damos ningún valor a su palabra. "La vivienda entra en campaña. Con Sánchez de paladín, será por un día". El saltimbanqui.

El editorial defiende al Rey de su padre. "En un momento difícil, cuando el segundo viaje a España de su padre desde que se mudó a Abu Dhabi vuelve a suponer un riesgo para la imagen de la Corona, el Rey no varió su agenda y enarboló, desde el acto conmemorativo por el 450º aniversario de la creación de la Maestranza de Caballería de Ronda, un discurso de alto valor simbólico".

"Aunque parece que la intención del Emérito pasa por un viaje de perfil más bajo, don Juan Carlos ha desoído una vez más a Zarzuela, que le había pedido que lo aplazara a después del 28-M para alejar a la Corona de la batalla electoral". "Ha viajado a España sin informar a la Corona y haciendo ostensible un descontrol sobre sus movimientos que resulta preocupante. Con su actitud, el ex jefe del Estado coloca de nuevo a la institución en la diana de quienes pretenden acabar con la monarquía parlamentaria". Qué cansino es. Esperemos que esta vez no le den los medios tanta cancha.

David Jiménez Torres está negro con Irene Montero, que "ni ha dimitido ni ha sido cesada". "Ningún análisis puede alejarse demasiado de la injustificable y vergonzosa continuidad de Montero en su puesto". ¿Análisis? Hombre, David, a estas alturas comprenderás que el análisis sobra. Montero continúa en su puesto por el mismo motivo por el que llegó. Porque comparte cama con el jefe Iglesias. Las cosas claras y el chocolate espeso.

Pero el pobre e ingenuo David sigue dándole vueltas a la cosa. Que después de todo lo que ha pasado "Montero siga en el Gobierno plantea una deprimente pregunta: ¿cuál es el criterio para que un ministro dimita o sea cesado?". "Todos conocen la respuesta, y todos saben que no tiene nada que ver ni con el bien común, ni con preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ni con esos valores que se invocan cuando se nos anima a ‘cuidar lo público’. Recuérdenlo quienes no hace tanto se preocupaban por la desafección ciudadana: como reza el estribillo de Hacienda, el sueldo que seguirá cobrando Montero tras este episodio no es magia. Son tus impuestos". No le des más vueltas, David, Irenita y su chupipandi estarán ahí hasta que a Pablo le dé la gana.

El País

"El calor extremo se apodera de Europa, el continente que más se está calentando". Madre, qué miedo, vamos a morir todos, eso fijo.

"Sánchez anuncia más vivienda pública para contrastar con el modelo del PP". Sánchez lleva desde el domingo repartiendo pisos como si fueran los Reyes Magos. Eh, Pedro, que yo quiero una.

"El Ejecutivo intensifica su apuesta para aumentar el parque de alquileres asequibles a las puertas de la campaña electoral, aunque la mayoría de casas deberán esperar años para ser una realidad". Hasta El País lo dice, "una apuesta que en buena parte es retórica". Electoralista, simplemente. Las viviendas que tenía Sánchez guardadas aparecen ahora y volverán a desaparecer el 29 de mayo. El tahúr, que ahora se ha hecho constructor y apuesta por el ladrillo que tanto criticó, nos pone como cebo la vivienda. Nos toma por imbéciles. Oye Pedro, ¿vas a pactar con Podemos? ¿Y con Bildu? ¿Y con los separatistas?

El editorial atiza al emérito. "Agrava la deslealtad de Juan Carlos I hacia su hijo Felipe VI el hecho de no haber notificado a la Zarzuela su intención de aparecer por Sanxenxo, haciendo caso omiso a las indicaciones recibidas sobre la inconveniencia de su presencia en plena precampaña de las elecciones del 28 de mayo y desoyendo la petición de viajar después de ellas. Tampoco es ese el mejor indicador del sentido de la responsabilidad que pueda conservar el rey emérito". Esta vez pasará sin pena ni gloria, a menos que no se le vaya la olla y se ponga a hacer declaraciones.

ABC

"Sánchez tira de fondos europeos y ofrece otros 43.000 pisos de alquiler asequible". El domingo ofreció 50.000, que se quedaron en 9.000, ahora más de 40.000, pero bueno, Pedro, ¿dónde estaban esos pisos hasta ahora? "Los grupos parlamentarios culpan a Sánchez de convertir el Congreso en un mitin". Para Sánchez todo es un mitin. El Congreso, el Senado, el Consejo de Ministros… Está desesperado y cada semana se saca un conejo de la chistera. Dice el editorial que Sánchez "convirtió una cita parlamentaria en un mitin de partido, lo que da muestra de su estado de necesidad ante las elecciones del 28. El problema no es prometer viviendas, sino hacerlo de modo creíble y no propagandístico. De momento, en esta legislatura, poco ha hecho el Gobierno". Ni hará, es un problema complicado que no se soluciona con mítines.

La Razón

"La izquierda se impulsa con la nueva visita de Don Juan Carlos a España". El 28 de mayo nadie se acordará del Emérito, no le demos más importancia de la que tiene.

"Vaya por delante que en ningún caso pretendemos negar el derecho que asiste a Don Juan Carlos a residir en España, circunstancia deseable que deberá ser acordada en sus tiempos y formas con el Rey, siempre en el mejor servicio de la Monarquía parlamentaria, que es lo mismo que decir de los españoles. Pero lo que no puede ser es que la agenda personal de Don Juan Carlos se imponga sin orden ni concierto sobre una realidad política palpable que, además, sería un error y un flaco servicio a la Corona despreciar", dice el editorial.

"El PSOE se hunde en los sondeos y en las marismas de Doñana". "Pedro Sánchez y sus huestes han decidido quemar todas sus naves en un intento desesperado y, posiblemente, ya vano, de revertir los sondeos electorales, que barruntan para el PSOE un cataclismo sin precedentes en numerosas regiones", dice Sergio Alonso. "La desesperación moclovita es tal, que el Gobierno no pone reparos en caminar por el alambre de la demagogia para tratar de recuperar el terreno perdido". Es el camino que ha tomado siempre. "El último cliché al que se aferra ahora el PSOE para revertir el fracaso que vislumbran las encuestas es el de la vivienda en alquiler, tras cinco años de subida disparada de los precios por culpa de la política errática de su Gobierno". Pinchó con Ferrovial, con Doñana y ahora nos viene con la vivienda. A buenas horas.