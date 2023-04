Lucía Méndez admite que se equivocó con Ayuso: ahora es "arrebatadora, invencible"

El Mundo

"Los colegios denunciarán a los padres que pongan pegas a que sus hijos sean trans". Ya son ganas de meterse en líos.

"Acelerón de Sánchez a costa del alquiler para enderezar las encuestas". Dice Lucía Méndez, recuperada del sofocón de ayer, que "el presidente ha desbloqueado la Ley de Vivienda, regalando la iniciativa a ERC y Bildu. Deja claro que acabará la legislatura e irá a las urnas en mayo con la mayoría de la investidura". Justo ERC y Bildu, los partidos favoritos de los españoles. ¿Qué puede fallar? Por favor, Sánchez, esa fotico con Otegi y Junqueras.

Según Joaquín Manso, la clave está en Valencia. "Tras la hecatombe socialista en Andalucía y con la mayoría mayestática que vaticinan las encuestas para Isabel Díaz Ayuso en Madrid, gobernar en Valencia dibujaría una fortaleza territorial e institucional prácticamente imbatible para el PP".

Arcadi Espada no permite a Lucía Méndez que se salga con la suya con su empecinamiento en la libertad de expresión. "El Consejo de Informativos de RTVE, ejemplo de ociosidad permanente, le reprocha a Lucía Méndez el error que cometió con el golfista Jon Rahm al llamarle «relativamente español» en una tertulia. Repito: el Consejo de Informativos de RTVE reprochándole a una tertuliana que cometiera un error fáctico en un comentario. Lástima que Méndez se protegiera mal en su respuesta e invocara la libertad de expresión. No: la libertad de expresión no opera para decir que la tierra es plana". Sí, lástima. Parece que la cabezonería de Irene Montero es contagiosa.

En lo que sí reconoce Lucía Méndez que se equivocó es con Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, lo extiende a todo el mundo. No le falta razón. "Los partidos, incluido el suyo, los analistas, los politólogos y los periodistas se tomaron a broma el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso. Pensaron -pensamos- que a Casado le había dado un aire de borrachera de poder situando a una amiga suya en un puesto clave de la política nacional. Y concluimos que la derrota de esta mujer era segura e inevitable". Y la pusiste de tonta para arriba, Lucía.

"Ahora todo esto parece mentira, pero el caso de Isabel Díaz Ayuso representa, sin duda, la mayor sorpresa del mundo político-mediático en muchas décadas". Tras su éxito en el tratamiento de la pandemia, "las mismas cosas de las que se burlaba la prensa cuando empezó, eran consideradas genialidades de líder política emergente, arrebatadora y popular. La reina del selfie, la presidenta pop, la musa del conservadurismo español, la invencible e intratable Ayuso". Ahora es "la política más famosa de España". "Todos nos equivocamos con Isabel Díaz Ayuso". Vaya semanita de rectificaciones, lleva Méndez. Bien, Lucía, ahora toca pedirle disculpas por las veces que la has insultado y descalificado. Esperamos sentados, ¿verdad?

El País

Teresa Ribera: "Lo de Doñana es un engaño: no va a haber agua". El saltimbanqui Sánchez y su periódico no dejan de marearnos. Es como Tarzán, de rama en rama. De Ana Obregón a Ferrovial, de Ferrovial a Doñana, y así cada día buscando la rama definitiva que le dé la victoria en las encuestas. Me temo que tampoco este tema le va a funcionar. El PSOE ha gobernado en Andalucía casi 40 años. Y además, el único que goza de los manjares de Doñana es Pedro Sánchez. "La vicepresidenta afirma que la intención de su Gobierno es que en 2025 estén cerrados todos los pozos del entorno del parque, tras una visita a este espacio protegido para comprobar los estragos de la sequía". A buenas horas, ¿no la recibieron a estacazos?

Pepa Bueno entra, como siempre, al trapo de Sánchez. Total, ya no le queda ni gota de credibilidad, para lo que le queda en el convento. "El Parlamento de Andalucía ha iniciado la tramitación por vía de urgencia de una proposición de ley que prevé legalizar en torno a un millar de hectáreas de regadío ilegal (sin que la Junta haya dado una cifra precisa) en la zona del parque de Doñana, declarado en situación de sobreexplotación desde 2020". Como informa Sandra León, y admite El País, los municipios están fuera del Parque Natural y el derecho de agua no lo concede el Parlamento, sino las Confederaciones Hidrográficas, por lo que esto solo es una propuesta de ordenación de territorio que dice que esas tierras tienen derecho histórico a pedirlo, luego ya se verá si el organismo competente, en base a la legislación vigente, se lo concede o no.

"La única manera de mantener a medio y largo plazo el desarrollo económico de la zona es preservar el valor excepcional de Doñana. Lo contrario son falsas promesas a corto plazo, imposibles de cumplir, además de propiciar la degradación de un ecosistema único". Promesas falsas. ¿Sabe Pepa que Ribera lleva más de cuatro años sin hacer las obras que prometió para llevar agua a la zona? Como dice Emilia Landaluce, "la izquierda se acuerda de los pozos ilegales en elecciones y cuando no gobiernan. (Los que ahora llaman pozos ilegales funcionan desde hace 40 años)". Que el PSOE se ponga ahora a hacer campaña con Doñana cuando ha estado gobernado en Andalucía (en Huelva todavía gobiernan) casi 40 años es de carcajada. Anda, Pedro, busca otra rama.

ABC

"Demagogia con Doñana". "«No se puede echar a la gente de Doñana, hay que convivir»". Y más encuestas. "Almeida toca la mayoría absoluta en Madrid y se asegura la Alcaldía". Ayer decía El Mundo que ni de coña. Almeida debe de tener la cabeza loca. "Más Madrid se hunde en la capital y el PSOE recupera la segunda posición". Y queda más de un mes para votar.

Dice el editorial que "Doñana es un tesoro medioambiental único en el mundo por muchas razones". "Es, en todos los sentidos, un patrimonio intocable. Pero la controversia que ha generado el plan de regadíos propuesto por la Junta de Andalucía no plantea esa disyuntiva; más bien al contrario, trata de resolverla". Lo que no ha hecho el PSOE en casi 40 años.

"Después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas haciendo la vista gorda, el presidente Juanma Moreno ha decidido afrontar el problema antes de que la sequía actual tenga consecuencias irreversibles en el acuífero: cómo impulsar la economía de la comarca, que se basa casi exclusivamente en el cultivo del fruto rojo, sin que el agua se extraiga del parque". "La reacción del Gobierno de Sánchez a la propuesta de Moreno está contaminada de demagogia. En primer lugar porque el PSOE fue el que permitió la proliferación de esos cultivos en la zona afectada, concretamente la denominada corona norte, cuando gobernaba en Andalucía. En segundo lugar porque los propios alcaldes socialistas de la comarca están a favor de ampliar el regadío. Y en tercer lugar porque lo que propone la Junta es precisamente una alternativa para que estas tierras dejen de nutrirse del acuífero protegido". Y por cierto, aquí el único señorito que puede gozar de Doñana es Pedro Sánchez. Además, el PSOE es "responsable principal de todo lo que está ocurriendo en tanto que no ha ejecutado las obras hidráulicas aprobadas para el trasvase en superficie". El eslogan ‘Doñana no se toca’ se le va a volver en contra a Sánchez. No va a sacar ni un solo voto más y encima puede perder Huelva. Que así sea.

La Razón

"Báñez y los ex que «pelotean» a Feijóo". Vaya tortazo le arrea Carmen Morodo a la ex ministra de Trabajo. "Bien colocada en la CEOE, la pérdida de poder adquisitivo que supone abandonar la actividad privada no es un problema para ella porque familiarmente tiene un buen colchón, y, cubierto este flanco, es más fácil dejarse llevar por la atracción del poder. Cuentan quienes mantienen buena relación con ella que quiere volver al Gobierno, pero quien ya ha sido ministra de Trabajo no puede aspirar más que a entrar como vicepresidenta". "De compartir confidencias y maniobras con Sáenz de Santamaría contra Feijóo, ahora la exministra se presenta como una de las que más susurran al oído del político gallego". Morodo a toda máquina.

Marhuenda vuelve a su obsesión: Pablo Iglesias. "No dudo de que Yolanda Díaz sea una mujer valiente, pero tendrá que serlo mucho si acepta la mano que le tiende Iglesias y sus acólitas. Las serpientes nunca me han gustado". "El movimiento de Iglesias este sábado es fruto de su desesperación. Podemos se ha convertido en un juguete roto e innecesario". ¿Qué movimiento, Marhuenda? No salen de la misma espiral desde la presentación en sociedad de la Yoli. "La cuestión es determinar si aporta algo llenar Sumar de estos nuevos seres que son una mezcla de escorpiones y serpientes, porque todo el mundo sabe que Iglesias es implacable y a la que pueda ejecutará a Díaz y a los disidentes que considera que le traicionaron en su pintoresco metaverso". Iglesias será muy peligroso, pero se ha quedado muy solo. Y que no haya roto la coalición es un síntoma de debilidad.

"Nada mejor para el centro derecha que asociar Sumar a Podemos, porque Iglesias, como se comprobó en las últimas elecciones madrileñas, es el mayor agente movilizador para sus enemigos. En esto supera, incluso, la figura de Sánchez". Tanto monta, monta tanto. Pero Sánchez, uf, repele casi más. Es más ladino, mentiroso, manipulador. Mucho más peligroso que Iglesias, al que le tenemos calado y se le ve venir de lejos.

"Las municipales y autonómicas mostrarán que Podemos, cuando se presenta sin el paraguas de IU, no aporta nada al proyecto de Sumar. El resultado de Más Madrid es la mejor respuesta a la duda de si Díaz tiene que pactar o no con la simbiosis del escorpión y la serpiente". Son todos lo mismo, Marhuenda, la extrema izquierda radical. Pero entiendo que lo tuyo con Iglesias es personal porque te ha atacado directamente.