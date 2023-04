La golpista Clara Ponsatí se chotea del Tribunal Supremo y no se presenta ante el juez Llarena

La golpista Clara Ponsatí ha decidido no comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien la había citado este lunes para tomarle declaración por el delito de desobediencia que se le atribuye por su participación en el golpe de Estado separatista de 2017. Ponsatí, que fue detenida el pasado 28 de marzo y conducida al juzgado donde se le informó de que debía prestar declaración este lunes ante el juez Llarena, se paseó ayer por Barcelona y adujo que no sabría si personaría hoy en Madrid. "Un día de estos iré a Madrid. O no, vete a saber", declaró durante su paseo por la ciudad en plena celebración de la "diada de Sant Jordi".

Esta mañana, su abogado, Gonzalo Boye (condenado por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla y procesado en la actualidad por presunto blanqueo de capitales en una causa abierta al narcotraficante Sito Miñanco), ha confirmado en TV3 lo que era un secreto a voces durante los últimos días, que Ponsatí desobedecería y no prestaría declaración en el Tribunal Supremo.

Un letrado del despacho de Boye se ha presentado en el Tribunal Supremo para recibir la resolución que dicte Llarena por este nuevo gesto de chulería de la golpista catalana. Según el escrito remitido por la eurodiputada, Ponsatí explica que se ha emprendido en el Parlamento Europeo el "procedimiento de amparo de sus privilegios e inmunidades" y que eso obligaría al juez "a suspender el procedimiento judicial, de conformidad con el principio de cooperación leal que establece el artículo 4.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

Teorías de la defensa

Según los abogados de la eurodiputada, el procedimiento en el Parlamento Europeo anula la orden de Llarena de que se presente en Madrid. También alegan que en su condición de eurodiputada Ponsatí debe participar hoy en dos comisiones, una de industria y otra de asuntos económicos. A primera hora de la mañana, la prófuga ha colgado una foto en Twitter con el texto "llueve en Flandes".

Ponsatí desafía así a Llarena mientras su abogado insistía en la televisión autonómica que la detención del pasado 28 de marzo practicada por los Mossos fue ilegal porque en el caso de los delitos de desobediencia, que no acarrea pena de prisión, no se detiene a los acusados. Aquella detención fue un auténtico "show" mediático plagado de irregularidades, como el hecho de que Boye acompañara a su clienta en el coche policial que condujo a la interfecta al juzgado para recibir la orden de comparecencia del Tribunal Supremo.

Ponsatí es uno de los personajes más peculiares del grupo de golpistas que protagonizó la asonada de otoño de 2017. Se caracteriza por sus declaraciones apelando a la violencia y por llamar a los jóvenes a arriesgar la vida para lograr la independencia.

De sedición a desobediencia

Ponsatí regresó a España a raíz de la eliminación del delito de sedición arbitrado por el Gobierno y sus socios de ERC para facilitar la impunidad de los golpistas. Dada su nueva situación procesal, la golpista ha decidido iniciar un pulso con el Tribunal Supremo, toda vez que no arriesga una condena de prisión sino de inhabilitación.