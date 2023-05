El presidente suplente del CGPJ, entregado al Gobierno: impide que se valore la subida para los jueces antes de firmarla

El vocal izquierdista que ejerce como presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha impedido que el CGPJ valore la subida salarial propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la carrera judicial y fiscal antes de ser firmada.

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales, que habían convocado una huelga indefinida a partir del pasado 16 mayo, firmaban este martes un acuerdo con el Ministerio de Justicia de Pilar Llop. El documento incluye mejoras retributivas y ampliación de plantilla. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria no suscribía el acuerdo al considerar que la subida salarial planteada por el Gobierno era "raquítica, indignante y humillante".

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital denuncian que "varios vocales del Consejo solicitaron a Rafael Mozo la semana pasada que convocase un Pleno extraordinario antes de que se firmara el acuerdo con el Ministerio de Justicia con el objetivo de valorar la propuesta de subida salarial, analizar si dicho acuerdo invade competencias del propio CGPJ y en último término, estudiar si atentaba contra la independencia judicial".

"Rafael Mozo hizo oídos sordos y decidió convocar el Pleno extraordinario del CGPJ para el miércoles, es decir, un día después de la firma del acuerdo cuando ya no tenía sentido. Todo ello, para evitar cualquier apreciación negativa del Gobierno de los jueces a la propuesta salarial del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la actuación del vocal izquierdista que ejerce de presidente suplente en el CCGPJ ha provocado una indignación absoluta en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Mozo ha demostrado que está completamente entregado a la causa, entregado al Gobierno".

Precisamente, este martes Mozo cancelaba el Pleno extraordinario que había convocado para el miércoles y se reactivaba el Pleno ordinario fijado para este jueves, en el que se analizará la propuesta salarial del Gobierno para los jueces y fiscales una vez que ya ha sido firmada. Mientras tanto, ninguno de los vocales del CGPJ presentes en la Mesa de Retribuciones acudía a la firma del acuerdo con el Ministerio de Justicia al considerar que no habían sido correctamente convocados.

Las negociaciones en la Mesa de Retribuciones, integrada por ley por las asociaciones de jueces y fiscales, los Ministerios de Justicia y Hacienda, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Fiscalía General del Estado, comenzaron el 3 de mayo. Tras cinco reuniones, el pasado jueves llegaron a un acuerdo, a excepción de la APM, por 46,7 millones de euros, que supondrá una subida salarial para los 8.000 miembros de ambas carreras de hasta 450 euros mensuales.

Mozo, un hombre de Conde-Pumpido al frente del CGPJ

El vocal izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, se convirtió en el sustituto de Carlos Lesmes al frente del Gobierno de los jueces en octubre del pasado año. Mozo es considerado un hombre de la máxima confianza del presidente del Tribunal Constitucional y jurista de referencia del PSOE, Cándido Conde-Pumpido. Su amistad viene de lejos, ya que el padre de Conde-Pumpido, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, preparó las oposiciones a juez del propio Mozo.

Rafael Mozo es el vocal del Consejo General del Poder Judicial de mayor edad y por ello, ejerce las funciones de presidente suplente. No obstante, el próximo mes de julio tendrá que jubilarse y dejar el cargo. Las mismas fuentes del CGPJ consultadas por este diario señalan que "Mozo ha insinuado en los últimos meses su intención de no jubilarse y seguir en el cargo de presidente suplente. Sin embargo, el Gobierno de los jueces no se lo consentirá".