EH Bildu ha presentado 89 etarras condenados a las elecciones desde el año 2011. Un escrito de la asociación Dignidad y Justicia remitido a la Fiscalía General del Estado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recopila todos los candidatos terroristas incluidos en las listas por la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Según la asociación que preside Daniel Portero, "la inclusión, por parte de la formación política EH BILDU, de personas condenadas por delitos de terrorismo (89), a los procesos electorales acaecidos en España en 2011, 2015, 2016, 2019 y 2023, de manera reiterada y grave, supone una vulneración clara del artículo 9.3 de la Ley de Partidos que establece que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas candidatos condenados por terrorismo y no haber rechazado ni fines ni medios terroristas de forma pública tal y como establece la Ley de Partidos".

"Todo ello", añade, "por su concurrencia con la flagrante vulneración de las libertades y derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo, justificando los atentados contra la vida o la integridad de tantas y tantas víctimas del terrorismo, mediante la legitimación de estos condenados por tales execrables delitos terroristas como representantes de los ciudadanos incluyéndolos en sus listas, cuando la única finalidad no es otra que la de socavar los principios democráticos, desde dentro de las propias instituciones, tal y como dispone el apartado 2 del artículo 9. Pues tal y como dispone el fundamento número 13 de la STC. 62/2011, de 5 de mayo de 2011, Recurso de amparo 2561-2011 " Conviene concluir resaltando que la simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídica ente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada".

Dignidad y Justicia recuerda que "tras denunciar esta Asociación a la Junta Electoral de Zona de Donostia, la Junta Electoral Central y poner en conocimiento la misma al Servicio Común de Ejecutorias- Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que la candidata al municipio de Astigarraga, Sara Majarenas Ibarreta no tenía extinguida su inhabilitación absoluta, ha sido acreditado tal extremo y se le ha notificado personalmente a la misma Auto de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional, informándole de tales extremos, así como el acuerdo adoptado por la Junta Electoral de Zona de San Sebastián de que dicha candidata no podrá concurrir a los comicios del próximo domingo 29 de mayo, por no tener extinguida su pena de inhabilitación absoluta y por la tanto estar incursa en una causa de inelegibilidad del art. 6.2 LOREG".

"Y todo ello, a pesar del ruego que esta Asociación había hecho tanto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como a esta Excelentísima Fiscalía General del Estado, de ser extremadamente celosos y cautelosos a la hora de comprobar si estos candidatos tenían cumplidas sus inhabilitaciones absolutas y especiales para poder concurrir a próximas las elecciones, pues ya poníamos de manifiesto los precedentes existentes en relación a la ejecución de las penas de inhabilitación", apunta el escrito.

"Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su Fundamento Jurídico Cuarto del Decreto de 17 de mayo, nos dijo que "no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos encontramos ante un supuesto de inelegibilidad de los previstos en el art.6.2LOREG", y entre el análisis riguroso que llevó a cabo de los candidatos, se encontraba Sara Majarenas Ibarreta", destaca.

"Es por ello que, dado el error padecido, pues, sorprendentemente esta candidata no sólo pasó el filtro de la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, sino también de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, esta Asociación reitera la solicitud, que ya es ruego, de que por parte de esta Excelentísima Fiscalía, se recaben y analicen, no las hojas histórico penales, sino las liquidaciones de condena de todos y cada uno de los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas, recogidos en este escrito, previo requerimiento al Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional de las mismas", concluye.

Listas completa de etarras condenados presentados por Bildu

En 2011, (1) Maite Aizpurua Arzallkuz se presentó como candidata a Usurbil en las elecciones municipales. Fue condenada por apología del terrorismo en 1984. Hoy es diputada del Congreso de los Diputados por EH-Bildu. En la provincia de GUIPÚZCOA, EH- BILDU ha presentado a los siguientes candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales a las elecciones municipales de 2015.

2.- Juan Maria Babirondo Agote, presentado por el ayuntamiento de Deba (Guipúzcoa). En 1989 fue condenado por la AN a 29 años de prisión por el asesinato del coronel Jose María Picatoste. También fue condenado a 124 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Lucio Aguinagalde y posterior asesinato de un Ertzaintza.

3.- Jon Sarasola Echevarría, candidato a Lizarza en 2015. Condenado en 1983 a 11 años de prisión por pertenencia organización terrorista. Comandos autónomos anticapitalistas.

4.- Pedro María Celaraín Oyarzabal, candidato por Villabona. En el año 2000 fue condenado a 19 años de prisión por pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos.

5.- Iker Iparraguirre Galarraga, candidato por Azpeitia (Guipúzcoa). Fue condenado a 2 años de prisión por delito continuado de delitos terroristas.

6.- Miguel Ángel Zarrabe Elcoiribel, candidato por Deba (Guipúzcoa). Fue condenado en 1992 por el Tribunal de París a 8 años de prisión por su relación con ETA. También en el año 2000 fue condenado a 24 años de prisión por varios delitos de terrorismo.

7.- José María Sarasola Echeverría, candidato por Lizartza (Guipúzcoa). Condenado a 11 años de prisión por pertenecer a organización terrorista.

8.- José Luis Encinas, candidato por Mondragón (Guipúzcoa). Fue condenado en 1984 por la Audiencia nacional a 3 años y 4 meses por delito de estragos terroristas en grado de tentativa.

9.- Haymar Altuna Ijurco, candidato por Lizarza (Guipúzcoa), condenado en 2005 a 6 años de prisión por el Tribunal Correccional de París por asociación de malhechores con fines terroristas.

10.- Jon Otegi Eraso, candidato de Leaburu en las elecciones municipales de 2015 . Condenado por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por delito continuado de daños terroristas a la pena de dos años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo superior en seis años a la pena privativa de libertad impuesta.

11.- Egoitz Apaolaza , candidato en 2015, 2019, 2023 por municipio de Segura. Condenado en 2016 a 1 año y 6 meses de prisión por integración en organización terrorista por formar parte de las cúpulas de los partidos políticos Batasuna, EHAK y ANV, vinculados a la organización terrorista ETA.

12.- José Luis Encinas, candidato por Mondragón en 2015. Condenado por estragos en grado tentativa a casi 4 años prisión.

13.- Miren Karmele AIERBE MUJIKA, candidata por Ataun. Condenada en 2008 por delito de integración en organización terrorista por pretender reconstituir el frente institucional de ETA e instrumentar a dos formaciones política EHAK y ANV. En 2016 es condenada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 1 año y 8 meses de prisión por un delito de integración en organización terrorista, por la reconstrucción ilegal de Batasuna a través de EHAK/PCTV y ANV. En las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco en 2016, EH- Bildu presentó de candidato y fue elegido (14) Iker Casanova Alonso, condenado en 2007 a 11 años de prisión como autor de un delito de integración en organización terrorista.

En 2019 a las elecciones generales y municipales, EH- Bildu ha presentado los siguientes candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales en la provincia de GUIPÚZCOA.

15- Carlos LARRAMENDI CALZACORTA, candidato a las municipales por Deba en 2019. Condenado por la Audiencia Nacional a 1 año de prisión por colaboración con organización terrorista al buscar resguardo a miembros de ETA.

16.- Asier Imaz Tellería, candidato en 2019 y 2023 por el municipio de Beasain .En 2016 es condenado a 1 año y 8 meses de prisión por integración en organización terrorista por formar parte de las cúpulas de los partidos políticos BATASUNA, EHAK y ANV.

17.- Oier LORENTE AZPIAZU, candidato por San Sebastián en 2019. Condenado 6 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista, por acciones de "kale borroka".

18.- María Jesús ARRIAGA ARRUABARRENA, candidata en 2019 y 2023 por Ordicia. Condenada a 8 años de prisión en Francia en 1999 por pertenecer al Comando Madrid de la organización terrorista ETA.

19.- Aitor Manuel GUEMES OYARBIDE, candidato en 2019 y 2023 por el municipio de Astigarraga. Sentencia del Juzgado de lo Penal de Sevilla es condenado a 1 año de prisión por el delito de atentado a Agente de la Autoridad, en relación a los hechos protagonizados por un grupo de apoyo a ETA en 1999 en la inauguración del Mundial de Atletismo de Sevilla.

20.- Iñigo BALDA CALONGE, candidato en 2019 por el municipio de San Sebastián. En 2016 es condenado a 1 año y 8 meses de prisión por integración en organización terrorista por formar parte de las cúpulas de los partidos políticos BATASUNA, EHAK y ANV.

21.- Aitor ARANTZABAL ALTUNA, candidato juntas generales Guipúzcoa.

Condenado en 2016 por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 1 año y 8 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, por un delito de integración en organización terrorista, por la reconstrucción de Batasuna a través de EHAK/PCTV y ANV.

22.- Ramón Aldasoro Magunacelaya, candidato por Antzuola (Guipúzcoa). Fue condenado en 2000 a 67 años de prisión por el lanzamiento de granadas contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio (Álava). También en 2001 fue condenado a 39 años de prisión por el asesinato del general del Ejército del Aire Luis Azcárraga en Salvatierra(Álava). En 2001 fue condenado a 63 años por el asesinato de los policías nacionales en Vitoria, Antonio Gómez y Francisco Espina.

23.- Xabier Alegría Loinaz, candidato en 2019 por Pasajes. Condenado a a 10 años y 9 meses de prisión por pertenencia organización terrorista en grado dirigente en el año 2007 juicio Sumario 18/98.

24.- José Antonio Galarraga Arrona, candidato por Deba (Gipuzcoa). Fue condenado en 2000 por la Audiencia Nacional a 37 años de prisión por su participación en el atentado cometido en 1980 en el que resultó asesinado Ceferino Pena.

25.- José Ceberio Ayerbe, presentado como candidato de Beasain (Guipúzcoa). En 2009, Fue condenado por el Tribunal Correccional de Paris a 15 años de prisión por su responsabilidad en el aparato logístico de ETA.

26.- Mirem Margari Eizaguirre,candidata por Zaldibia (Guipúzcoa). Condenada en 2011 a 1 año y medio por colaboración con banda armada.

27.- Mirem Aranzazu Carrera Carrera, candidata por Amezketa. El 16 de marzo de 1983, fue condenada por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por el encubrimiento en el asesinato de Enrique Cuesta. El 5 de mayo de 1983 fue condenada por la Audiencia Nacional a 6 meses y un día por colaboración con banda armada y 12 años y un día por el asesinato de José María Latiegui. El 23 de mayo de 1983 fue condenada por la Audiencia Nacional a 12 años y 1 día de prisión y accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena como cómplice del delito de asesinato terrorista de José María Félix Latiegui Balmaseda. El 21 de diciembre de 1984 fue condenada por la Audiencia Nacional a 4 años de prisión por un delito de estragos.

28.- Kepa Mirena Solana Arrondo, Candidato en la localidad de Legazpi. Ente 1991 y 1994 fue condenada a 41 años de prisión por 4 delitos de colocación artefacto explosivo en las vías férreas en agosto de 1991. En 1994 fue condenado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 17 años y 4 meses de prisión como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el envío de un paquete bomba contra el Teniente Coronel Enrique Rodríguez Galindo.

29.- María Jesús Arriaga Arruabarrena, candidata por Ordizia (Guipúzcoa). En 1999 fue condenada por el Tribunal de Gran Instancia de Paris a 8 años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas. En las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023 va como candidata a las elecciones municipales en la misma localidad.

30.- Carlos Larramendi, candidato por Deba. En 1989 condenado por la AN a un año de prisión por colaboración con ETA.

31.- Iñaki LIZAUNDIA ALVAREZ, candidato municipales por Ezkoriatza 2019. Condenado en 1996 condenado por el Tribunal Supremo a 1 año y 6 meses de prisión menor por atentado y 3 años y 7 meses por lesiones, por apalear a un ertzaina. Condenado en Francia 16 años de prisión y prohibición definitiva de residir en Francia al que dicha Corte considera culpable del intento de homicidio voluntario de uno de los tres gendarmes con los que mantuvo un tiroteo en diciembre de 2001.

32.- Jon Markel Ormazabal, candidato por San Sebastián en 2019 y 2023. Condenado en 2007 a 6 años prisión por delito de integración en organización terrorista, por pertenecer a Jarrai, la organización juvenil de ETA.

33.- Carlos Trenor Dicenta, candidato por San Sebastián en 2019. Condenado en 2009 por un delito de integración en organización terrorista a 10 años y 6 meses de prisión.

34.- Aniaiz ARIZNABARRETA IBARLUZEA, candidata por Éibar en 2019. Condenada en 2016 a 2 años por pertenecer a EKIN-ETA, como organización terrorista.

35.- Miren Margari EIZAGIRRE ARANBURU, candidata en 2019), en 2011 condenada a 1 año y 6 meses de prisión por un delito de colaboración con banda armada. En la provincia de VIZCAYA, EH- BILDU ha presentado a los siguientes candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales a las elecciones de 2015 y 2019.

36.- Juan Ignacio MENCHACA MUSATADI, (Suplente núm. 3 en la lista de la Alcaldía de Berango en las elecciones de 2019). Detenido en 1979 por Policía Nacional. Fue responsable del comando Xeiherri. Condenado el en 1981 a 11 años por varias acciones, entre ellas el ametrallamiento de la empresa Alconza y el robo de un taxi a punta de pistola, para ametrallar el cuartel del Cuerpo en Lamiako.

37.- Lander MARURI BASAGOITI (Suplente núm. 3 en la lista de la Alcaldía de Zierbena en las elecciones de 2019). Detenido en 1998. Condenado a 16 años de prisión por la AN por su colaboración facilitando información al comando Vizcaya para cometer el asesinato del GC José Manuel GARCIA FERNANDEZ en 1997.

38.- Joseba Iñaki ZUGADI GARCIA (Suplente núm. 3 en la lista de en las elecciones al Parlamento Vasco de 2016). Fue detenido en 1992. Condenado en 1994 por la AN como responsable de un delito de atentado, con resultado de muerte, con la agravante de premeditación, a la pena de 29 años de reclusión mayor de un delito de asesinato, en el que fallecieron dos Guardias Civiles en la localidad de Gernika en 1987. Puesto en libertad el 27/11/2013 desde el centro penitenciario de Murcia, tras sentencia del TEDH.

39.- Jon Koldo APARICIO BENITO (Núm. 18 en la lista de la Alcaldía de Basauri en 2015), Detenido en 1995 por la GC. Condenado en 1997 en por el intento de asesinato de un miembro de la Ertzaintza en Basauri el cual resultó herido en un enfrentamiento armado a condena de 23 años. Puesto en Libertad en 2013. En la provincia de ÁLAVA, EH- BILDU ha presentado a los siguientes candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales a las elecciones de 2015 y 2019.

40.- Maite Diaz Heredia Ruiz de Arbulo (candidata en 2015 Vitoria y a las juntas generales de 2019 por Vitoria). Fue detenida por la Policía Nacional por su pertenencia a Gestoras Pro Amnistía. Fue condenada por pertenencia a organización terrorista a 8 años en 2008.

41.- Juan Carlos Pérez Doval ( candidato a Valle de Arana en 2015). Condenado por pertenecer a comando información de ETA en 1981.

42.- Iñaki López de Vergara Astola (candidato municipales 2019 en Legutiano). Integrante talde de reserva de ETA en 1985. Integrante de comandos legales de ETA. Fue máximo responsable de los taldes de reserva y fue condenado en Francia a 134 años de prisión en 2008.

43.- José Ángel Viguri Camino (Candidato en Ayala en 2019) Formó parte de comando Arabaen los 80. Fue condenado en 1990 a 8 años de prisión por pertenencia a organización armada.

44.- Francisco Javier Sáez de Urbain Ruiz de Gauna (candidato en 2019 a Agurain). Condenado por colaboración con ETA en 1985 por pertenecer al aparato de captación de ETA. En las elecciones municipales correspondientes al año 2023 figuran los siguientes candidatos de Bildu condenados por terrorismo:

LISTAS PARA LAS ELECCIONES A JUNTAS GENERALES ÁLAVA :

45.- María Teresa Diaz de Heredia Ruiz de Arbulo (Circunscripción Vitoria Núm. 29 en la lista) – Condenada en 2008 a 8 años por integración en organización terrorista. Dirigente en Vitoria de las Gestoras Pro-Amnistía.

LISTAS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN EL PAÍS VASCO POR GUIPÚZCOA

46.- Asier Altuna Epelde (Núm. 1 en la lista a la alcaldía Azkoitia) – Condenado en 2005 a 5 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta de 11 años, por un delito de colaboración con banda armada en vigilancias para atentar contra el concejal socialista de Eibar José Luis Vallés.

47.- Begoña Uzcudun Echenagusia (Núm. 3 en la lista a la alcaldía Regil) – Condenada en 1989 a 18 años por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984. La etarra fue cómplice del asesinato, al comunicar de la presencia de José Larrañaga en la localidad, a la que la víctima volvía en contadas ocasiones. – Condenada 106 años de reclusión mayor por encubrimiento en el atentado cometido en Zarauz el 28 de junio de 1986, en el que fueron asesinados el guardia civil Francisco Muriel Muñoz, fallecido prácticamente en el acto y José Carlos Marrero Sanabria, que falleció en 1988 como consecuencia de las secuelas del atentado. – Condenada en 1990 a 21 años y 3 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y falsificación de documentos.

48.- Aloña Muñoa Ordozgoiti (Núm. 2 en la lista a la alcaldía Ormaiztegui) – Condenada en 2005 en Francia por asociación de malhechores para la perpetración de un acto terrorista.

49.- Egoitz Apaolaza Goena (Núm. 3 en la lista a la alcaldía Segura) – Condenado en 2016 a 1 año y 6 meses de prisión por integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna.

50.- Sara Majarenas Ibarreta (Núm. 10 en la lista a la alcaldía Astigarraga) – Condenada a 13 años y 10 meses de prisión por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos oficiales y tenencia de armas sin licencia. La etarra formó parte del "Comando Levante", que tenía entre sus objetivos atentar contra Rita Barberá. Denunciada, por esta Asociación, su candidatura ante la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, ante la Junta Electoral Central y al Servicio Común de Ejecutorias- Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y acreditado por dicho órgano que no está extinguida su pena de inhabilitación absoluta, estando en vigor hasta 2028.

51.- Sandra Barrenetxea Díez (Núm. 9 en la lista a la alcaldía San Sebastián) – Condenada en 2016 a 1 año y 9 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista. Barrenetxea como dirigente de EKIN.

52.- Agustín (Agus) Rodríguez Burguete (Núm. 21 en la lista a la alcaldía de San Sebastián) – Condenado en 2014 a 1 año y 3 meses de prisión por colaboración con organización terrorista, al estar implicado en la red de Herriko Tabernas, que constituían un instrumento logístico al servicio de ETA/KAS/EKIN. HERNANI.

53.- María Teresa Toda Iglesia (Sustituto Núm. 3 en la lista a la alcaldía de Hernani) – Subdirectora de EGIN. Condenada a 6 años de prisión por colaboración con organización terrorista, al quedar probado que fue nombrada subdirectora de un periódico por ETA y siguió las órdenes de ETA. FUENTERRABÍA.

54.- Koldo Elizetxea Imaz (Núm. 10 en la lista a la alcaldía) – Condenado en el año 2000 a 5 años de prisión por colaboración con ETA al ayudar a sus comandos a cruzar la frontera.

55.- Juan Ramón Rojo González (Núm. 21 en la lista a la alcaldía Irún) –Condenado en 1996, por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 30 años de prisión por el asesinato en 1991 de Francisco Gil Mendoza.

56.- Asier Imaz Tellería (Núm. 9 en la lista a la alcaldía Beasain) – Condenado en 2016 a un 1 año y 8 meses por integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna.

57.- Ramón Urdangarín Iriondo (Candidato por Urnieta). En 1996 fue condenado por un delito de colaboración con banda armada, a la pena de 6 años de prisión.

58.- Rafael Díez Usabiaga. Candidato en las elecciones municipales en la localidad de San Sebastián. Condenado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenencia a organización terrorista y rebajada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a 6 años y 6 meses de prisión.

59.- Luis María Elicechea Imaz. Candidato en las elecciones municipales en la localidad de Hondarribia. Condenado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 5 años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.

ELECCIONES PARLAMENTO DE NAVARRA

60.- Juan Cruz Aldasoro Jauregui (Suplente Núm. 2 en la lista al Parlamento) – Condenado en 2014 a 3 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista. La sentencia demostró que él y el resto de los condenados financiaron a ETA mediante las Herriko Tabernas.

LISTAS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES PAÍS VASCO ÁLAVA

61.- José Ángel Biguri Camino (Suplente Núm. 3 en la lista a la alcaldía Ayala) – Condenado en 1990 a 14 años de prisión por colaboración con ETA. Él y su esposa guardaron en su caserío a miembros de la organización terrorista. – Condenado en 1991 a 51 años de cárcel por el atentado terrorista contra el cuartel de Llodio en 1988. Como consecuencia del atentado resultaron heridos los guardias civiles José Granados García y Félix Plaza Olivares.

62.- Gorka Betolaza Villagrasa (Núm. 3 en la lista a la alcaldía Barrundia) – Condenado en 2007 a 6 años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Betolaza fue dirigente de SEGI (frente de juventudes de ETA). – Condenado en 2009 a 4 años de prisión por atacar en 2002 varias sucursales bancarias en Vitoria con artefactos explosivos y cócteles molotov entre enero y mayo de 2002.

63.- Sonia Respaldiza Bombín (Núm. 6 en la lista a la alcaldía Llodio) – Aparece en los papeles intervenidos al jefe militar de ETA Ibón Fernández de Iradi "Susper". Se menciona que su futura implicación "podría incluir hasta su integración en un comando armado)".

64.- Miren Agurtzane Iriondo Goti (Suplente Núm. 4 en la lista a la alcaldía) – Condenada en 1990 a 6 años de prisión por colaboración con banda armada. Iriondo pertenecía al comando de información Goiko Gane.

65.- Agustín Muiños Dias "Tinin" (Núm. 6 en la lista a la alcaldía Legutiano) – Condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano.

66.- Hasier Arraiz Barbadillo (Núm. 27 en la lista a la alcaldía Vitoria) – Condenado en 2016 a 2 años de prisión por integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna.

LISTAS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES PAÍS VASCO VIZCAYA

67.- Amaia Ibarra Urquijo (Núm. 10 en la lista a la alcaldía Arrigorriaga). Condenada en 2006 a 2 años de prisión por colaboración con banda armada, al ayudar a varios etarras a huir a Francia.

68.- Egoitz Fernández Aznar (Núm. 5 en la lista a la alcaldía Barrica) – Condenado en 2007 a 2 años de prisión por colaboración con organización terrorista por formar parte de la estructura de información de ETA.

69.- Gotzon Amaro López (Núm. 10 en la lista a la alcaldía Bilbao) -Condenado en 2008 a 8 años de prisión por integración en organización terrorista, como responsable del área de "libertades democráticas" de las Gestoras Pro-Amnistía.

70.- Urko Mantzizidor Torrontegi (Núm. 4 en la lista a la alcaldía Busturia) – Condenado en 2004 a 2 años de prisión por actos de sabotaje a entidades bancarias y de seguros. – Condenado en 2002 a 3 años de prisión por atacar la sede del PNV en Pedernales.

71.- Andoni Lariz Bustundui (Núm. 1 en la lista a la alcaldía CENARRUZA-BOLÍVAR) – Condenado en Francia en 2015 a 5 años y 3 meses de prisión por ser miembro del aparato logístico de ETA.

72.- Zaloa Zenarrutzabeitia Iruguenpagate (Núm. 3 en la lista a la alcaldía Echevarria). Condenada en 2009 como miembro de SEGI a 6 años de prisión por pertenencia a organización terrorista.

73.- Iñaki Gonzalo Casal "Kitxu" (Suplente Núm. 3 en la lista a la alcaldía Guecho) – Condenado a 67 años de prisión por la colocación de varios explosivos, tenencia de armas y falsificación de documento oficial.

74.- Jesús María "Smeri" Zabala Muguira (Suplente Núm.1 en la lista a la alcaldía Lequeitio) – Condenado en Francia en 2003 a 9 años de prisión por asociación de malhechores.

75.- Pako Aramburu Landa (Núm. 7 en la lista a la alcaldía Mallabia) – Condenado en 2018 a dos años de prisión ser dirigente de EKIN en Guipúzcoa en 1999.

76.- Asier Uribarri Benito (Núm. 4 en la lista a la alcaldía Maruri) – Condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández.

77.- José Antonio "Medius" Torre Altonaga (Suplente Núm. 2 en la lista a la alcaldía Mungía) – Condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato en 1978 de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda.

78.- Edorta Ibarzabal Bilbao (Núm. 9 en la lista a la alcaldía Musquiz) – Condenado en 1996 a 5 años de prisión por delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad con el agravante de disfraz por provocar incidentes en Bilbao por la extradición a España del etarra Josu Ternera.

79.- Aner Petralanda Mugarra (Núm. 9 en la lista a la alcaldía Larrabezua) – Condenada en 2016 a 2 años de prisión por integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna.

80.- Josu Ginea Sagasti (Suplente Núm. 2 en la lista a la alcaldía) – Condenado en el año 2000 a 12 años de prisión por la quema de un cajero automático en Larrabezúa y condenado posteriormente en Francia en 2016 por asociación de malhechores con fines terroristas.

81.- Egoitz Garmendia Vera (Núm. 1 en la lista a la alcaldía Ochandiano) – Condenado en 2016 a 2 años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Garmendia era responsable de EKIN en Álava.

82.- Urtza Alkorta Arrizabalaga (Núm. 1 en la lista a la alcaldía Ondarroa) – Condenada en 2013 a 5 años de prisión por un delito de colaboración con ETA.

83.- Kemen Uranga Artola (Núm. 12 en la lista a la alcaldía) – Condenado en 2014 a 5 años de prisión por un delito de colaboración con ETA, al haber alquilado en el año 2000 dos pisos para que fuesen utilizados por el Comando Vizcaya.

84.- Lander Maruri Basagoiti (Suplente Núm. 2 en la lista a la alcaldía Ciervana) – Fue condenado en 2001 a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato en 1997 del Guardia Civil José Manuel García Hernández.

85.- Jon Ander Liz Simón (Suplente Núm. 1 en la lista a la alcaldía Sestao) – Máximo responsable de EKIN en Sestao según sentencia judicial.

ELECCIONES MUNICIPALES EN NAVARRA

86.- Jon Garai Vales (Núm. 3 en la lista a la alcaldía Ansoain) – Condenado en 2016 a 2 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna.

87.- Jaione Carrera Ciriza (Núm. 16 en la lista a la alcaldía) – Condenada a 1 año y 6 meses por participación en organización terrorista. Carrera formaba parte del Colectivo de Abogados-BL.

88.- Iker Isiegas Garisoain (Núm. 5 en la lista a la alcaldía Basaburua) Condenado en 2004 a 3 años de prisión por intentar colocar un artefacto explosivo en un banco de Pamplona en 1999.

89.- Juan Carlos Arriaga Martínez (Núm. 3 en la lista a la alcaldía Berrioplano) Condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez. El etarra realizó el control y seguimiento de los movimientos de la víctima.