La razón oculta del inmenso cabreo de Sánchez

El Mundo



"Bloqueo y desánimo en el PSOE: Sánchez revive o tendrá que irse", dice Lucía Méndez. Lo mismo que cuenta Rubén Fernández en Libertad Digital. "Falta una semana para las generales y ni Sánchez ni el PSOE quieren oír hablar del día 24. En espera del milagro que sólo está en la cabeza de Sánchez, los socialistas velan armas". El domingo va a ser de Lexatín.



Según los socialistas que susurran a Lucía, "Sánchez se mostró muy afectado por el castigo electoral del 28-M, pero aparentemente ya lo ha olvidado. Algunos socialistas advierten que las dificultades de esta campaña son consecuencia de la decisión «equivocada» de convocar las elecciones el 23 de julio. «Esa noche estaba noqueado y tomó una decisión errónea», sostiene un sector del PSOE". Acabáramos, después de jorobar el verano a carteros, periodistas y a millones de personas ahora viene con que fue un error. No fue un error, fue la típica reacción de un déspota que no sabe perder y decide castigar a la población que no se ha rendido a sus encantos. Y dale que te pego con lo qué pasará con el PSOE el día 24 si pierde. La verdad, Lucía, nos importa un rábano.

Hoy es el día en el que los jefazos escriben sobre el cara a cara. Joaquín Manso, director de El Mundo, dice que "el comportamiento que exhibió Sánchez en el cara a cara con Feijóo es el espejo de lo que ha sido su alma en el poder durante estos cinco interminables años. Lució los peores rasgos de su carácter: la soberbia, la intolerancia a la crítica, la falta de autocontrol".



"En la mañana del martes, el programa de Federico en esRadio batió su récord de conexiones para seguirlo en streaming y decenas de oyentes llamaron a su centralita para felicitar a Feijóo. El síntoma de un estado de ánimo. El líder gallego entregó a la derecha social algo que anhelaba: una derrota pública sin matices de Sánchez". Cierto, fue apoteósico.



"El PP sale lanzado en la última semana para alcanzar el umbral de una mayoría estable que le permita reducir la dependencia de Vox y dejarlo fuera del Gobierno. Pero Vox puede hundirse tanto que los dos partidos de la derecha no sumen y el país se encamine al bloqueo que desea Sánchez". Calla, Manso, calla, no seas agorero, que nos va a dar un ataque de ansiedad.



Francisco Pascual dice que es que Sánchez está como un cencerro y metió la gamba con eso de que Feijóo miente. "Feijóo faltó a la verdad en el debate. En ocasiones, de forma pertinaz, descarada e insidiosa. Sánchez, también. Sin embargo, éste último podría haber escogido algún otro defecto político de su oponente, porque si a algo está asociada su figura es al incumplimiento de sus promesas más solemnes en función de la conveniencia de cada momento. Para una parte muy importante de la población, la relación de Sánchez con la verdad tiene el mismo crédito que la de Jack el destripador con las verduras". Mira qué graciosillo.



"Sánchez es libre de intentar convencer al electorado de que todos mienten salvo él. Para ello lleva meses intentando destruir la credibilidad de los medios que no le son afines y los encuestadores que le niegan la victoria". Y le está saliendo el tiro por la culata, pero cuando un chulo coge una linde...



El País



Entrevista con Yolanda Díaz que dice que van a gobernar con el PSOE. Pues vale." La izquierda busca la remontada final y el PP reabsorber a Vox", cuenta la crónica de Cué. ¿Pero la remontada no era el cara a cara con Feijóo? "PSOE y Sumar tratan de remover a los abstencionistas y captar en ese 30% de votantes que deciden la última semana. Sánchez intentará empujar a Feijóo a acudir al debate a cuatro, último gran hito". De eso nada, guapo, Sánchez ya ha tenido su ración de debates abusando de su ventaja en el Senado.



El editorial dibuja "dos proyectos de país", y como nos lo han repetido hasta la saciedad seguro que se lo saben sin que se lo cuente. O Sánchez o el fascismo, etc. "El enconamiento de las derechas contra el actual gobierno, y en particular contra su presidente Pedro Sánchez, ha tendido a desdibujar las medidas que se votan realmente el 23 de Julio". ¿Enconamiento de las derechas contra Sánchez? Córcholis, ¿es que en El País no oye lo que dice el Gobierno (con el coro mediático sanchista) de Feijóo?



"Los ejes en que se dirimen los dos proyectos de país de las dos potenciales coaliciones de gobierno —con la grave posibilidad de ver a la extrema derecha en Moncloa— son la desigualdad estructural, los nuevos derechos y libertades individuales, una política climática justa y la consolidación del proyecto europeo". Y que si el cambio climático, y que si la ley Trans, qué malo es Vox, peor es el PP, que son los mismo y patatín y patatán. Anda y que les den morcillas.

ABC



"Feijóo gana 27 escaños más que 2019 en Madrid, Valencia y Andalucía". El editorial alerta. "Cabe subrayar una granítica estabilidad en los bloques de izquierda y derecha. El flujo de votos se ha movido, esencialmente, en el interior de cada uno de los bloques". "A lo largo de estas dos semanas hemos podido constatar una concentración del voto en los dos grandes partidos a costa de los extremos a derecha e izquierda y, también, de las opciones regionales".



"El bloque de derechas seguiría sumando mayoría absoluta pero, a falta de una semana, la concentración del voto progresista en las siglas del PSOE podría suponer una amenaza a la hora de agregar una mayoría de investidura suficiente. PP y Vox cuentan con un margen de cinco escaños sobre la mayoría absoluta, pero nada está garantizado y harían mal en dar nada por asegurado". Otro cenizo.



"Todo apunta, pues, a que la última semana de campaña y la movilización que definitivamente se produzca en la jornada electoral acabarán siendo concluyentes". Ya pensábamos que estaba todo el pescado vendido. Estamos hasta el gorro de campaña.

La Razón



Entrevista a Juanma Moreno Bonilla. "«España se juega que Feijóo no dependa de populismos»". Sí, a estas alturas sabemos lo que nos jugamos. "El PP llega a los 155 escaños a siete días de las elecciones generales del 23J y Vox y Sumar caen". 155 no es suficiente.

Menos mal que Marhuenda nos anima. "Sánchez fue un colaborador inapreciable para que Ayuso y Moreno lograrán la mayoría absoluta en Madrid y Andalucía, por lo que creo que su obcecación permitirá que Feijóo pueda gobernar en solitario". Gracias, Marhu, que vale con que hay que ser cautos, pero caramba, algunos parecen más deprimidos que Pedro Sánchez.



Hablando de Pedro Sánchez, Chapu Azpiolea ha descubierto el motivo de su inmenso cabreo. "A Sánchez le prende un cabreo joven e impetuoso, una rabia nueva que no había aparecido otras veces cuando se enfadaba y tensaba la mandíbula o se agarraba las manos. No. Esta es una furia recién nacida que entronca con un estupor, con la conciencia de un error, con la sorpresa de que sucede algo que no consigue asimilar ni entender". "Lo que pasa es que Sánchez le está montando un numerito a España ante la conciencia cada vez más evidente de que España ya no está enamorada de él. Por eso, en lugar de seducirla, le recrimina una tras otra todas las razones por las que justamente ha dejado de amarle. España dejó de amarle, si alguna vez le amó, y empezó a odiarle, por emplear el lenguaje de Chapu, el mismísimo día en que se dio un abrazo con Pablo Iglesias. Ese día, toda España se dio cuenta de que Sánchez era un estafador. Es hora de pagar.