El PNV pide a Sánchez "decisiones estratégicas sobre Euskadi y Cataluña" y Bildu llama a todo el separatismo a apoyarle

Tras el 23J, Pedro Sánchez necesitará a todo el separatismo para quedarse en la Moncloa y entre tanto se suceden los mensajes desde los partidos candidatos a integrar la reforzada coalición Frankenstein. Tras su tibio mensaje de la noche electoral, desde el PNV han lanzado un nuevo aviso a Sánchez, que necesitará del apoyo de los nacionalistas vascos para gobernar. En declaraciones a Onda Vasca, la dirigente nacionalista Itxaso Atutxa ha considerado que el PSOE "tendrá que hacer alguna proposición seria" a vascos y catalanes para conseguir su apoyo. "Tendrá que ir pensando que hay decisiones estratégicas sobre Euskadi y Cataluña que, como no nos las plantee sobre la mesa de forma seria y creíble, va a ser muy difícil", ha añadido.

Tras mostrar su satisfacción por el hecho de poder reeditar el grupo parlamentario en Madrid, Atutxa ha incidido en que el PNV seguirá siendo "un eje principal de la gobernabilidad en Euskadi". El partido, sin embargo, ha quedado superado por EH Bildu a un año de las elecciones en el País Vasco.

También ha aludido a la victoria del socialismo en el País Vasco: "El voto útil en Euskadi se ha ido más al PSE pero es una elección más en la que la ciudadanía nos dice que nos debemos acostumbrar a que el electorado no tiene decidido su voto y, por otra parte, pueden decidir votar un partido de corte abertzale o estatal dependiendo de qué elecciones sean y cómo se polaricen", ha analizado.

"El PSOE necesita el voto afirmativo de todos los demás y la abstención de Junts. Por ahí va a estar", ha indicado, para añadir no obstante que el PSOE "tendrá que hacer alguna proposición seria" a vascos y catalanes para lograr su apoyo. "Tendrá que ir pensando que hay decisiones estratégicas sobre Euskadi y Cataluña que, como no nos las plantee sobre la mesa de forma seria y creíble, va a ser muy difícil", ha dicho. Sobre una repetición electoral, ha considerado que sería "muy duro". "Espero que no estemos en una de esas pero para eso el PSOE deberá jugar bien", ha dicho.

Llamamiento de EH Bildu

Entre tanto, desde EH Bildu presionan para que Sánchez se haga con todos los apoyos necesarios, incluido el del partido de Puigdemont, que ya ha avisado de que se venderá muy caro.

También en declaraciones a Onda Vasca, el diputado electo de EH Bildu Jon Iñarritu ha asegurado que hay "mimbres" para que la derecha no gobierne España y ha recordado que su partido defendió en campaña que se conformara una "mayoría progresista y plurinacional en el Estado", algo que, a su juicio, "se ha conseguido". "El escenario no es fácil pero hay mimbres para conformar esa mayoría y seguir avanzando en derechos sociales y nacionales", ha añadido.

A su juicio, si hay "voluntad de diálogo y avanzar existe una mayoría alternativa para que las derechas no gobiernen" en el Estado. "En lo que esté en mano de EH Bildu, con esos seis diputados, vamos a cumplir y si de nosotros depende no habrá un gobierno de derecha y extrema derecha. Llamamos a la responsabilidad al resto de formaciones", ha dicho.