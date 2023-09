Junqueras avisa de que la amnistía no es suficiente y que hay que negociar la autodeterminación

Oriol Junqueras ha reaparecido para advertir a Pedro Sánchez de que la amnistía no es suficiente para lograr la investidura. Según la tesis del líder republicano, la autodeterminación debe estar en la mesa de negociación y el presidente del Gobierno en funciones y su partido se tienen que comprometer con "el derecho de los ciudadanos en Cataluña a decidir sobre su futuro".

El dirigente indultado por Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista en La Vanguardia tras haber guardado silencio durante las negociaciones sobre la composición de la Mesa del Congreso y el inicio de los contactos en relación a la investidura de Sánchez. "La amnistía es fundamental y en los últimos cuatro años hemos desbrozado el camino para que ahora sea posible. Pero también es relevante que la cuestión del derecho a decidir esté presente en la mesa de negociación política entre los gobiernos de España y Cataluña", apunta Junqueras, quien sin embargo deja en el aire los plazos sobre una hipotética consulta separatista en la región.

Junqueras también afirma que la amnistía "no es el punto final de nada, sino el punto inicial. Sin ella no hay una condición de igualdad en la negociación para resolver el conflicto político. La amnistía es condición necesaria para empezar a resolver un conflicto que incluye necesariamente el derecho a decidir por parte de la sociedad catalana. Es la condición necesaria pero no suficiente para resolver el conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado español".

Para Junqueras "plantear la cuestión de un referéndum de autodeterminación, las condiciones en las cuales se tiene que hacer este referéndum, es imprescindible. El PSOE, en la medida en que se considere un partido comprometido con la democracia, también tiene que estar plenamente comprometido con el derecho de los ciudadanos en Catalunya a decidir sobre su futuro".

Las declaraciones de Junqueras se producen a dos días de que el expresidente de la Generalidad prófugo, Carles Puigdemont, pronuncie una conferencia en la que detallará las exigencias de su partido, Junts per Catalunya (JxCat) para negociar la investidura "con quien sea".