Junqueras encarece la investidura de Sánchez e incluye la autodeterminación

Oriol Junqueras ya no quiere pasar desapercibido. Tras semanas de discreción casi monacal, el líder de ERC pretende disputarle al prófugo Carles Puigdemont el liderazgo de las negociaciones separatistas con el PSOE y Sumar. Tras aparecer ayer fugazmente por la carrera de San Jerónimo para decir que la amnistía es cosa hecha, este miércoles ha celebrado en Barcelona el sexto aniversario del asedio a la consejería de Economía, los hechos del 20 de septiembre durante el registro de la consejería catalana de Economía, que entonces dirigía Junqueras, por los que ingresaron en prisión preventiva los Jordis, Cuixart y Sànchez.

El evento no se ha podido llevar a cabo en lo que era la consejería de Economía porque la Generalidad vendió el edificio para hacer caja. Pero ha bastado la sede de ERC para que Junqueras lanzara los mensajes. El voto de ERC a Sánchez no está garantizado, ERC es tan importante como Junts a los efectos de sacar adelante la investidura y el precio lo pone ERC e incluye debatir sobre el derecho de autodeterminación en la mesa de diálogo que se estableció la legislatura pasada entre el Gobierno y el Govern catalán.

Además, ha insistido en que los socialistas se han comprometido con la amnistía, que el acuerdo con el PSOE para la Mesa de Congreso incluye "poner fin a la represión por todas las vías legales necesarias", expresión que para Junqueras se puede traducir por aministía. "Es evidente que la amnistía es una vía legal y necesaria y se incluyen las 'vías legales necesarias'", ha señalado.

Concesiones económicas

Superada esa pantalla de la amnistía, el jefe de ERC indultado por Sánchez eleva el precio de salida de la investidura con la autodeterminación. Y para engrasar, "compromisos firmes y claros en ámbitos económicos y fiscales". ERC quiere una nueva financiación autonómica, la condonación de la deuda de la Generalidad, el traspaso de los trenes de cercanías, el control de puertos y aeropuertos.

Dada la efeméride (aquel desbordamiento separatista con asedio al equipo de la Guardia Civil en funciones de policía judicial, la destrucción de los coches policiales, los disturbios de madrugada y la accidentada salida del edificio registrado, la sede de la consejería de Economía), Junqueras ha insistido en la teoría separatista de que no cometieron ningún delito y que lo que pasó fue que "la policía español intentó impedir un referéndum que se hizo con el apoyo de buena parte de la ciudadanía". "No es un delito organizar un referéndum, no está en el Código Penal, no puede ser delito ejercer la democracia; mientras que sí que lo es impedir por la fuerza que los ciudadanos puedan votar", ha insistido.

Mientras tanto, Puigdemont y su equipo ponderan la vía del Acuerdo de Viernes Santo de Irlanda del Norte para negociar la investidura con Sánchez y amarrar la autodeterminación, según explica el digital El Nacional.