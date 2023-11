El cuento de la princesa rodeada de ogros y hienas

El Mundo



"Tengo toda mi confianza en el futuro de España", dijo Leonor. Pues será la única. "Todo lo ocurrido ayer fue casi impecable, pero es inevitable referirse al excepcional contexto político que vivimos, marcado por la permanente doble cara que exhiben el PSOE y el propio presidente". Sánchez hablaba de lealtad a la Corona "24 horas después de regalar a Carles Puigdemont una fotografía que supone la deslegitimación retrospectiva de las instituciones que defendieron nuestro ordenamiento tras el 1-O, con la Corona al frente. Una imagen de un escarnio cuya difusión la víspera de la jura fue, como publicamos hoy, decidida por el propio PSOE. La fibra moral del partido resulta ya inapreciable", dice el editorial del partido traidor a España, al Rey y a la Constitución.

"Pero la lección de ayer debe ser que la Constitución prevalecerá. La figura de Leonor simboliza la vocación de permanencia de la Monarquía parlamentaria en su deber de guardar y hacer guardar la Carta Magna que convierte en ciudadanos con derechos a los españoles". Puf, con Pedro Sánchez como jefe del PSOE va a ser difícil.

Como dice Federico Jiménez Losantos, "para ser una princesa de cuento, a Leonor le faltaban ogros y peligros, y la verdad es que le sobran". Sánchez, "el mayor traidor desde Vellido Dolfos", y Conde Pumpido. "Uno, escondiendo el cuchillo cachicuerno; otro, el puñal dorado. Ambos, traidores de película y de verdad. Porque la historia de esta princesa como salida de los libros de estampas es terriblemente cierta". "La víspera, escondido al modo de las víboras y los gusanos, el patán del cuchillo cachicuerno rindió homenaje, como traidor novel, a los traidores veteranos que pretenden el fin del Reino de España. Traición que sería de fácil remedio sin ese doble desaseado de Fernando VII, extraído con moho de alguna mala copia de Goya, para legalizarla. Dios salve a Leonor". Ya, pero como dice el chiste, ¿hay alguien más?

Maite Rico dice que "hay algo de Leonor que llama la atención, y es que brilla. Será efecto del tono nacarado de la piel o los destellos de los ojos, pero es una chavala que irradia luz. Ayer en el Congreso y en el Palacio Real, rodeada de hienas, resplandecía aún más. Al jurar lealtad a la Constitución y a las leyes era, sin proponérselo, el contrapunto a la indigencia moral del presidente del Gobierno, sus ministros y sus diputados, que ultiman la violación de la Carta Magna y la rendición del Estado a cambio de siete votos para seguir medrando". Y encima dice que es por España. Habla por ti, malnacido.

Pero todo esto, como dice Lucía Méndez, a Pedro Sánchez y al PSOE, que en Bruselas "se tragó la botella enterita de aceite de ricino" que les suministró Puigdemont, "le entran por un oído y le salen por el otro". Tal vez porque mucho ruido y... 23-J.

El País

"La Princesa Leonor: "Pido a los españoles que confíen en mi". Sergio del Molino dice que "una adolescente genuina que cumplía los 18 y disponía de todas las coartadas biológicas para demoler el orden se echó este martes encima todo el peso institucional que la Constitución le ha puesto en los hombros. Bien podría haber hecho mutis por la Puerta de los Leones, lanzando cortes de mangas y sacando la lengua, pero sucedió algo propio del mundo al revés: algunos diputados y ministros no acudieron, entregándose al espíritu adolescente, mientras la única adolescente presente interpretaba su papel con rigor adulto". Los socios del jefe, Sergio, pero nadie les echó de menos. Es más, se echó de más a todo el PSOE traidor.



"Comportarse con arreglo a las normas de la institución a la que se pertenece no implica sumisión, ni tan siquiera acuerdo con el orden establecido; tan solo cortesía hacia la Cámara en la que reside la soberanía nacional. Faltar al decoro parlamentario implica siempre faltar al respeto al pueblo allí representado". Sólo se representan a sí mismos. "O se hace el gamberro en la calle o se está en el Congreso". Mejor sin ellos.



Pablo Ordaz comenta lo del vídeo "en el que Carles Puigdemont, el president de la Generalitat que huyó de España escondido en el maletero de un coche, dejando tirados a sus compañeros en la intentona secesionista —que sí afrontaron un juicio y penas de cárcel—, sonríe complacido de su última travesura, la de recibir bajo una enorme fotografía del referéndum ilegal a la delegación del PSOE que, a cambio de un puñado de votos, le devolverá, por el procedimiento de urgencia, su derecho oficial a la honorabilidad". Dos días de críticas en el periódico ultrasanchista. Qué extraño.



Pero no se preocupen. "Sánchez y Aragonès pactan la ley de amnistía y encarrilan la investidura". "El plan del PSOE es registrar la norma el jueves para hacer la investidura la próxima semana. Junts da por hecho que habrá un verificador de los acuerdos". De nuevo, como dice Lucía Méndez, al PSOE y a Pedro Sánchez la opinión de más de media España se la suda.

ABC

"Cumple y respeta la Constitución". "El acto solemne de jura de la Constitución por la Princesa de Asturias estuvo cargado de un simbolismo imprescindible para el fortalecimiento de nuestra democracia en un contexto convulso, en el que la Constitución está siendo cuestionada, si no amenazada, por una parte relevante del arco parlamentario", dice el editorial. "La parte negativa fueron los partidos que se negaron, incluso por cortesía, a ser testigos de cómo Doña Leonor reconocía al Parlamento como base única de nuestra soberanía nacional. Tampoco es extraño. Son precisamente los partidos que utilizan la aritmética parlamentaria para sojuzgar a nuestro Estado de derecho. Se entiende en los partidos que atacan la Constitución, pero no en quienes la invocan a sabiendas de que quieren pervertir su espíritu para ganar un gobierno". Pero uno de esos partidos sí estaba allí: el PSOE, que es lo grave, los otros son cuatro gatos en el conjunto de España. De hecho estaba un tío que un día antes se había reunido con un prófugo bajo una foto del referéndum ilegal. Y el Rey tuvo que darle la mano, igual que al jefe de la banda, aunque luego se la desinfectara con lejía.



"Sánchez cierra un acuerdo con Aragonès para aprobar la ley de amnistía". Con el visto bueno de TODOS los socialistas, incluido Felipe González y García Page. Todo el PSOE es responsable de la traición, que quede muy claro, y sobre todo, que le quede muy claro a Feijóo. Vendidos por un puñado de votos.



"Sánchez promete «lealtad» a la Princesa Leonor al día siguiente de que su número 3 se reúna con Puigdemont". Ya sabemos en que quedan las promesas de Sánchez. Que tenga cuidado Leonor. Como dice Teodoro León Gross, "de Sánchez siempre impresiona su fascinante capacidad para metabolizar la inmoralidad, traficando con el Estado de derecho para pagar su investidura". Esa falta de escrúpulos es lo que le hace especialmente peligroso. Y le respalda todo el partido. "La política de Sánchez no estaba ayer en el Congreso y el Palacio Real, aunque él sí estuviera con su indecente sincretismo". Tan pancho, como un témpano de hielo.

La Razón

"Les pido que confíen en mí". Si en confiamos, hija, el peligro está en otro lado. Según Marhuenda, "lo único importante es que España tiene un gran futuro. La unidad de la nación es capaz de afrontar con éxito los deseos disgregadores de unas minorías formadas por fanáticos extremistas que quieren acabar con el ordenamiento constitucional. La Princesa Leonor es una joven de su tiempo, como en su día lo fueron sus padres, que afronta la decisiva etapa de su formación para dentro de unas décadas ser la Reina de España". Pese a la parejita de Iglesias y sus chicas.

Pedro Narváez habla de las ausencias. "A Ione Belarra, Irene Montero (sí es sí hasta el final, joder) y Alberto Garzón no les recordará nadie cuando hayan muerto (a mí tampoco), no han hecho, al menos por el momento, nada que merezca un asterisco en el pie de página de un libro de Historia". "Les deseo a los ausentes de ayer, a los de Podemos, que al menos les queden amores, familias o admiradores varios que les dejen el recuerdo de que un día estuvieron vivos". Pues chico, a algunos nos la trae al pairo lo que les pase a los podemitas cuando estén muertos.



"Dicen que estos ministros podemitas hicieron un desplante a la Princesa, pero no fue a ella, sino a España, porque Leonor juraba una Constitución que consagra que la soberanía reside en el pueblo y no en Galapagar, que es de lo que no se han enterado todavía". Sí se han enterado, ya no pintan nada, en realidad nunca pintaron nada. El peligro real estaba en el PSOE, no solo en Pedro Sánchez.