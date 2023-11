Sánchez confiesa que "el independentismo lo que quiere es marcharse de España"

En el debate con Alberto Núñez Feijóo sobre Cataluña, Pedro Sánchez trató de hacer sangre con declaraciones de los populares sobre el separatismo. "¿Qué propone el señor Feijóo para Cataluña?", se preguntó.

"El 15 de mayo de 2022, recién llegado el señor Feijóo al liderazgo del PP, Elías Bendodo dijo que España era un Estado plurinacional. El 16 de mayo usted aclaró que España no es un Estado plurinacional, ni lo será nunca. El 17 de julio de ese mismo año, usted se comprometió a no suprimir la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña. Vino a Madrid, después de hacer estas declaraciones en Barcelona, le tiraron de las orejas, le llamaron a capítulo y dijo que, efectivamente, rectificaba y se comprometía a desactivar la mesa de diálogo. El pasado septiembre, habló usted de buscar un encaje para Cataluña. Le volvieron a llamar a capítulo y al día siguiente rectificó y pidió perdón por utilizar terminología independentista", enumeró.

"Pero, señor Feijóo, ¿no se da cuenta de que el independentismo lo que quiere no es encajar sino marcharse de España? La nada, la nada, no tienen ustedes un proyecto para Cataluña y, por tanto, tampoco lo tienen para España", dijo el presidente en unas declaraciones que chocan con el discurso del PSOE sobre las supuestas bondades de la Ley de Amnistía para atraer al constitucionalismo a los separatistas. La frase no pasó inadvertida en la bancada popular. "Por supuesto, nadie lo ha obviado eso", dijo algo más titubeante entre las protestas de la derecha.