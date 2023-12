El Gobierno, a LD: "No se ha registrado ninguna reunión" de Sánchez y Pumpido en Moncloa un mes antes de la amnistía

El Gobierno ha contestado a una petición formulada por Libertad Digital a través del portal de Transparencia afirmando que "no se ha registrado ninguna reunión" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en la Moncloa un mes antes de que se presentara la proposición de Ley de la amnistía del 1-O. Dicha Ley era exigida por Junts y ERC a cambio de avalar la investidura de Sánchez y fue presentada el pasado 13 de noviembre.

Tal y como desveló Libertad Digital, Conde-Pumpido había colaborando en secreto en la elaboración de la Ley de amnistía con el Ejecutivo de Sánchez a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El presidente del TC desarrolló esta labor con absoluta discreción. Cabe destacar que Conde-Pumpido es el jurista de referencia del PSOE, del Gobierno y del propio Pedro Sánchez. Y precisamente, por este motivo, la presentación de la Ley se retrasó durante dos semanas ya que faltaba el visto bueno del presidente del Constitucional.

Libertad Digital decidió remitir hace dos semanas una petición de información al portal de Transparencia formulando la siguiente pregunta: "¿Cuántas veces han recibido Moncloa o el Ministerio de la Presidencia al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde -Pumpido, entre el 13 de octubre y el 13 de noviembre de 2023?".

La contestación a esta petición de información era remitida a este diario desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Ministerio que dirige Félix Bolaños. Concretamente, por parte de la directora del Departamento de Coordinación Técnica.

El contradictorio escrito de la Presidencia del Gobierno de de dos páginas resuelve en primer lugar "inadmitir a trámite la solicitud presentada".

Sin embargo, a continuación sí se contesta la pregunta de Libertad Digital afirmando que "en el ámbito de la Presidencia del Gobierno, señalar que no se ha registrado ninguna reunión entre el Presidente del Gobierno y el Presidente del Tribunal Constitucional en las fechas indicadas en la solicitud".

Una contestación que plantea más interrogantes si cabe, ya que el hecho de que esas posibles reuniones no se hayan "registrado" en Moncloa como indica Presidencia del Gobierno, no significa necesariamente que esos posibles encuentros no se hayan podido producir de forma informal o extraoficial. Además, el escrito tampoco descarta que se hayan producido reuniones entre Sánchez y Conde-Pumpido en fechas anteriores.

Contestación de la petición de información de LD por parte de Presidencia del Gobierno.

