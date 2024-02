Ábalos resiste a la presión y desvela que Sánchez no le ha llamado

Haciendo honores al libro de su líder, José Luis Ábalos está aplicando su particular ‘Manual de resistencia’. El exministro de Transportes ha descartado dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el 'caso Koldo', que involucra al que fuera su asesor por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho. Así lo ha señalado Ábalos en una entrevista en la noche de este sábado con La Sexta, en la que negó sentirse aludido por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió la lucha contra la corrupción "venga de donde venga y caiga quien caiga" y sostuvo además que "quien la hace la paga".

"Lo que ha dicho el presidente es una máxima del PSOE desde hace mucho tiempo. Pero en la lucha contra la corrupción, que es donde tenemos que estar comprometidos, no solamente exige contundencia, exige también ecuanimidad, exige objetividad, exige proporcionalidad", ha declarado, añadiendo que "la ley castiga, pero también protege". Tras confirmar que Sánchez no le ha llamado desde que salió a la luz el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de su exasesor en la compra de mascarillas durante la pandemia, Ábalos ha reiterado que es diputado y en el ejercicio de sus funciones actuales "no se ha producido nada que se pueda reprochar", por lo que pidiendo su dimisión se le pide que "abandone la vida política y prácticamente también la vida personal".

En todo caso, sí está dispuesto a renunciar al acta, pero en el marco de una estrategia que pretenda "ejemplarizar la vida pública" y no para dar un "tributo a la derecha", que según el exministro no busca su dimisión porque él es "una pieza insignificante", sino que apunta a otros responsables, en referencia al jefe del Ejecutivo. "Si el problema soy yo, no soy el problema", ha sostenido además Ábalos.

Page pide preservar la limpieza del PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha instado a proteger la reputación tanto del Gobierno como del PSOE frente al caso Koldo. En una entrevista con La Razón, García-Page subrayó la importancia de mantener la integridad en la gestión pública y responder adecuadamente a cualquier daño potencial. Hay que "responder en proporción" al daño, han sido las palabras concretas del dirigente socialista. Y preguntado acerca de si con esa meta sería buena la renuncia de Ábalos como diputado ha respondido: "Bueno, no sé. Han empezado a aparecer nombres, como el de Santos Cerdán, que estoy convencido de que no han buscado jamás ningún lucro personal. Y quiero seguir pensándolo también de Ábalos, pero lo digo sin tener ninguna información". Sobre Koldo García, afirmó no tener relación con él y negó que el sospechoso le hubiera ofrecido ayuda desde su empresa para obtener mascarillas.