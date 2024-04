El exjefe de gabinete de Illa admite que el ministro le mandó tratar con Koldo

Víctor Francos, el que fuera jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad entre septiembre de 2020 y enero de 2021 y quien ocupó después la presidencia del Consejo Superior de Deportes, ha reconocido que el actual candidato del PSC le avisó de que iba a recibir una llamada de Koldo García. El senador popular, Alejo Miranda de Larra, le ha lanzado una batería de preguntas: "¿En calidad de qué fue Koldo García al Ministerio a verle? ¿Tenían buena relación, eran amigos? ¿Tenía él su teléfono o usted el suyo? ¿Se conocían del partido? ¿Del Gobierno? ¿Llamó el ministro a Ábalos?". Unas preguntas que han concluido con la afirmación de Francos: "A mi el ministro Illa, me dijo: te llamará Koldo".

Francos ha explicado que el propio Koldo García fue en dos ocasiones a ofrecer material sanitario al Ministerio a "buenos precios" y allí le comunicaron los "mecanismos de contratación centralizada" para canalizar ese material, "como se le decía a todo el mundo", reafirmando así que "jamás se le contrató". De hecho ha insistido en que su función no era la de "comprar material sanitario" ni facilitar la adquisición de mascarillas con el Gobierno canario u otro gobierno autonómico.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el expresidente del Consejo Superior de Deportes, ha defendido que el principal cabecilla de la trama, el exasesor del exministro de Transportes Koldo García "vino, ofreció, se le envió a donde todo el mundo y jamás se le contrató".

Francos que ha sido el segundo compareciente de esta comisión de investigación que celebra la Cámara Alta, ha detallado que dicha reunión no duró "más de cinco minutos" precisando que ni tan siquiera cogió "la carpeta" que le ofrecía Koldo García. Posteriormente, acudió a un café con Koldo que nuevamente no duró mucho tiempo: "Un sábado él insistió en verme, yo le dije que tenía la agenda imposible y nos tomamos un café, de hecho muy con un amigo personal". Francos, que ha apuntado que Koldo García "jamás" le "insinuó ningún atajo en ninguna de las dos reuniones", ha reiterado en numerosas ocasiones que "todo el mundo acababa en el mismo embudo; nadie podía entrar en la botella por fuera del embudo porque el sistema no lo permitía".

Víctor Francos también ha admitido que mantuvo una comida con Koldo y otras dos personas aunque ha asegurado que no tenía anda que ver con las mascarillas, sino con un proyecto para acabar con la rotura de "stock" en las farmacias.