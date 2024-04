"¿Quiere usted que Cataluña/País Vasco se convierta en un Estado independiente?"

El Mundo

"El PNV resiste el avance de Bildu y podrá reeditar Gobierno con el PSE". Entre pillos anda el juego. "El PSOE respira satisfecho tras superar el "trance" del País Vasco: "Tenemos lo que queríamos, un papel central con el PNV y evitamos tensiones"".

"Si bien cabe felicitarse por que la izquierda abertzale no haya culminado su aspiración de convertirse en primera fuerza, el escenario que se abre es muy preocupante. Tres cuartas partes de la Cámara de Vitoria están en manos nacionalistas: 54 escaños de 75 -fueron 52 en la legislatura anterior-. Esa mayoría soberanista, la más amplia de la historia, es la constatación del fracaso de los partidos de Estado, que se han mostrado incapaces de ofrecer una alternativa política y cultural al nacionalismo", dice el editorial. "Esta mayoría soberanista supone una amenaza cierta para la convivencia entre vascos y también entre vascos y españoles". Olvida el editorialista que el único partido de Estado que perdura es el PP. El PSOE es un partido nacionalista más.

"Aunque todo parece quedar igual, nada es lo mismo. Euskadi inició este domingo un alarmante cambio de época. El Parlamento vasco más soberanista echa a andar en la legislatura más frágil de la democracia española". Nada es igual desde Pedro Sánchez y hay algunos a los que no les entra en la mollera.

Federico Jiménez Losantos dice que "ahora, el pueblo o tribu vasca, con la ETA al frente, y el pueblo, nación o Estadet catalán, con Puigdemont al frente, van a imponer lo que Otegui viene exigiendo desde hace tiempo: un referéndum simultáneo, que Sánchez dirá que es para asegurar la convivencia en esos paraísos de las libertades civiles que son Etanistán y la Cataluña golpista, que coinciden en el uso de la lengua como herramienta de apartheid o segregación social". "Pero si el PP y Vox no sacan consecuencias de esta catástrofe para la nación y la libertad, acabando con el sectarismo de partido y uniéndose en defensa de los valores que dicen defender, todos lo vamos a pasar muy mal". Ya no hay nada qué hacer, Federico, en las regiones nacionalistas los malos han ganado.

Como dice Raúl del Pozo, "el PSOE ya no defiende la igualdad, sino la identidad, y ha cometido el error de gobernar con el apoyo de los independentistas; y el independentismo arrasa en el País Vasco y arrasará en Cataluña. Pero ahora, entre sus socios las ofertas son contradictorias -unas de derechas, otras de izquierda- y enredarán la gobernación con los socialistas, hasta que no dependan de ellos por ser insignificantes. Esa es la tendencia, cada vez más agresiva. Los salteadores de la periferia -como les llamaba Ortega-, desde el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas comenzaron la inmersión intrapeninsular, y ahora son hegemónicos en las dos comunidades. Los independentistas van ganando". Han ganado con la ayuda del PSOE.

El País

"El PNV y EH Bildu empatan en escaños pero Pradales podrá reeditar la coalición con los socialistas". "El 21-A confirma la tendencia a la baja del PNV ­(pierde cuatro escaños), el fuerte crecimiento de su máximo rival (seis actas más) y consolida al PSE como tercera fuerza". Sí, se imponen los nacionalistas.

Dice el editorial que Bildu "carece de opciones de llegar a Ajuria Enea dado el sistema de elección de lehendakari que fija el reglamento del Parlamento vasco, en el que basta la mayoría simple en segunda votación". Ya, bueno, mientras los socialistas quieran. O se alíen PNV y Bildu.

"Desde el final de ETA la izquierda abertzale ha desarrollado un discurso más centrado en la política social que en la reivindicación independentista, a tono con la sociedad vasca. Pese los pasos que ha dado hacia la normalización democrática y el reconocimiento a las víctimas, su deuda con la democracia sigue siendo evidente, como demostró su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, con su rechazo a reconocer a ETA como grupo terrorista. La parte de la izquierda abertzale que dio apoyo a ETA seguirá viendo limitada su capacidad de pactar gobiernos mientras no asuma sin eufemismos que ETA no debió existir y haga autocrítica de su pasado". Pepa, ¿se te ha olvidado que el PSOE ha pactado con ellos Pamplona y pacta en el Congreso? Hay veces que no sé si se engañan ellos o pretenden engañar a los lectores.

Para Carlos Cué "ha sido un auténtico bálsamo para el PSOE, mayor incluso de lo esperado. Sube dos escaños, frente al retroceso brutal de Galicia, y no se ha visto arrollado por Bildu como le pasó al PSdeG con el BNG. Además, el resultado muestra a las claras que hay "muchas Españas", como señalan en La Moncloa". "De momento, el PSOE, que en los últimos años ha tenido pocas buenas noches electorales, va a disfrutar una que le beneficia desde muchos puntos de vista, aunque demuestra una debilidad a su izquierda que es decisiva para el futuro". Nada que no se esperara. A Sánchez nunca le preocuparon las elecciones vascas, no tenía nada que temer.

ABC

"Pradales sobrevive a Bildu por la mínima y Sánchez gana oxígeno". "El PNV se mantiene como fuerza más votada y reeditará el pacto con el PSE, pero los bildutarras empatan a escaños". "Los de Otegi rozaron el 'sorpasso' en parlamentarios y se preparan para asaltar el poder en la siguiente cita". La prensa dice lo mismo hoy que hace una semana.

"Nunca en la historia de la democracia el nacionalismo ha exhibido una fortaleza semejante y esta correlación de fuerzas será forzosamente determinante en el nuevo ciclo político", dice el editorial. "La dejación de algunos y el decepcionante cortoplacismo de otros han permitido que Bildu asuma el liderazgo de la iniciativa política y cultural en el País Vasco. Los partidos constitucionalistas fueron capaces de contener el radicalismo durante décadas, pero el papel del PSOE, tras otorgar la Alcaldía de Pamplona a los de Otegi, ha debilitado de manera irreversible a quienes estaban llamados a defender nuestro marco democrático y constitucional".

Para Luis del Val "los terroristas y su club de fans siguen sosteniendo que asesinar a cientos de personas, y lograr que 10 de cada 100 vascos, acosados y amedrentados, tuvieran que abandonar su tierra, fue un fin justificado, por muy atroces que fueran los medios, tal como pudimos comprobar la noche de ayer". "Y para el PNV y PSOE, blanquear a los asesinos y a sus admiradores, repetir hasta la saciedad que eran «hombres de paz», y que habían hecho más por la convivencia que los que llevan pulseritas con la bandera de España, también ha sido un medio que pretendía seguir gobernando en la autonomía o en el Estado". El PNV siempre protegió a los asesinos. La novedad es que lo haga el PSOE.

La Razón

"Otegi da un salto histórico a la sombra de Sánchez". "De todas las elecciones de este ciclo electoral, éstas son las que menos trascendencia tienen sobre la estabilidad del Gobierno, y además de la continuidad de la coalición PNV-PSE, el PSOE también mantendrá su alianza con EH BIldu en Madrid". Todo seguirá igual. "El PP consigue una mejoría irrelevante. En las anteriores elecciones cayó a seis escaños (4 del PP y 2 de Ciudadanos). Ahora sube a siete. Estas urnas sí le han servido para medir su capacidad para absorber a Ciudadanos, pero no a Vox. El partido de Santiago Abascal logró entrar en el Parlamento vasco en 2020 con un escaño, que mantiene". PP y Vox no pintan nada ni en el País Vasco ni en Cataluña, seamos realistas. Por eso está Sánchez en Moncloa.

Como dice Marhuenda "el resultado de las elecciones vascas deja el gobierno como estaba. Lo más destacable es la «victoria» de Bildu que se beneficia de que Sánchez, el PNV y la izquierda política y mediática le hayan blanqueado. A corto plazo es un escenario que favorece al líder del PSOE, ya que su partido ha sacado un buen resultado y es imprescindible para que el PNV pueda gobernar. Por tanto, se repite la coalición". Por tanto, lo dicho, nada ha cambiado. Y tampoco lo hubiera hecho si hubiera ganado Bildu.

Así que, visto lo visto, Angela Vallvey cree que "en un supuesto referéndum sobre independencia, con la pregunta: «¿Quiere usted que Cataluña/País Vasco, se convierta en un Estado independiente?», podría ganar el NO en Cataluña y Euskadi, mientras el resto de España votara SÍ: «Queremos que sean independientes y se vayan". Pues sí.

" ¿Pero de verdad quienes sueñan con que «se larguen ya» creen que, con una supuesta independencia, con la creación de dos minúsculos nuevos Estados, terminaría todo? ¿Y qué serían, modelo Mónaco o modelo Kosovo? ¿Creen que la independencia remataría el pleito…? Pues no". "El conflicto permanente sería su razón de ser y, la prolongación perpetua del chantaje económico a España, su primer propósito de guerra crónica. O sea, que daría comienzo otro «proceso», pero eterno. Y el nuevo «conflicto» nunca tendría fin". Pues estamos aviados. De todos modos ya hemos visto lo que hay manteniéndolos entre nosotros, no pasaría nada por probar otra cosa diferente.