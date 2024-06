Rebelión en Sumar por la financiación catalana: Compromís y Chunta amenazan con dejar de apoyar a Sánchez

La financiación "singular" para Cataluña que el Gobierno ha puesto sobre la mesa mientras sigue en el aire la investidura de Salvador Illa ha hecho saltar por los aires lo que quedaba de Sumar, la coalición creada para Yolanda Díaz y abandonada, en parte, por la vicepresidenta tras la sucesión de varapalos electorales.

Dos de los integrantes de la coalición, los valencianos de Compromís y la Chunta aragonesista han avisado de que están dispuestos a retirar el apoyo parlamentario al Gobierno y votar así al margen de la dirección del grupo parlamentario si se mejora la financiación catalana sin que haya mejoras también en sus respectivos territorios.

Desde Sumar, su portavoz, Íñigo Errejón, ha tratado de llamar a la calma a sus aliados asegurando que el debate está "inflamado" por las elecciones catalanas y que aún no hay una propuesta concreta sobre la reforma de la financiación.

En rueda de prensa en el Congreso, ha trasladado que ahora no se estaría dando esta discusión si no fuera por la investidura en Cataluña y que es normal que las formaciones de arraigo territorial se preocupen. Sin embargo, ha insistido en que no hay detalles aún y que la prioridad son los próximos Presupuestos Generales, que, según el ex podemita, sí plasmarán inversiones territorializadas en las comunidades.

Errejón y los "equilibros" entre CCAA

Errejón ha subrayado que Cataluña tiene que tener una financiación singular, dado que está recogido en su Estatuto, pero que no es la única comunidad infrafinanciada. En su opinión, cualquier compromiso de financiación singular catalana debe conllevar una remodelación del modelo para todas las autonomías de régimen común porque es "obvio" que hay otros desequilibrios dentro del país.

En consecuencia, ha desgranado respecto a la posición de Compromís y la Chunta que no cree que haya una discusión de "suma cero", sino lo que están diciendo es que está bien que se solucione el problema del déficit catalán pero ellos exigen para soluciones en el caso de sus comunidades.

A su vez, el portavoz del grupo plurinacional ha proclamado que a Sumar "no se le va a encontrar en una política de enfrentar territorios" y que la clave es que los sectores más adinerados de la sociedad contribuyan más en el plano fiscal, es decir, subir los impuestos.

Fuentes de la coalición han señalado a Europa Press que se ha generado un debate ficticio dado que no hay una propuesta de reforma de financiación y mucho menos se va a gestar antes de verano. Estiman que la fórmula consistirá primero en un compromiso de mejora de la financiación en el caso de Cataluña y luego lo óptimo es que, acto seguido, Hacienda convoque a las comunidades y lanzar una propuesta tras escuchar a cada gobierno autonómico. Algo, en todo caso, que es un proceso lento.