Feijóo: Vox actúa "como el independentismo, haciendo chantajes a la nación" y montando espectáculos como Sumar y Podemos

La salida de Vox de cinco Gobiernos regionales presididos por el PP sigue provocando reacciones a todos los niveles. Desde el aparente júbilo de Pedro Sánchez, clebrando la ruptura y señalando que es un síntoma de mejoría de la salud democrática —"Hoy es un gran día para España" llegó a decir—, a la apelación por parte de Vox a unos acuerdos rotos por Feijóo, acuerdos que no recogían en ningún caso la no acogida de menores extranjeros no acompañados, los conocidos como menas, como ya contó Libertad Digital.

Como ya hiciera el viernes en su comparecencia ante los medios, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado este sábado que su partido no se somete "a las amenazas de nadie, cueste lo que cueste", y que "eso sí son unos principios".

"Los españoles pueden estar seguros que vamos a defender nuestros principios. No se van a sacar a subasta, como hizo este Gobierno para ser investido, ni se van a someter a la amenaza de nadie. Y cuando digo nadie, es nadie, cueste lo que cueste. Esos son unos principios, queridos amigos, lo demás es pura conveniencia", ha sostenido el líder del PP en la clausura del Congreso Provincial Extraordinario del PP de Orense.

Feijóo ha añadido que el PP "nunca" ha intentado imponer sus principios "a nadie", que tampoco son "intransigentes" ni se creen "con la razón absoluta", frente a un Vox que se comporta "como el independentismo, haciendo chantajes a la nación". "Allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o Podemos", ha agregado. El que actúe así no puede contar con el PP, reprochando al partido de Abascal que estén "en sus cuitas" y en sus peleas internas por "conseguir un puesto", anteponiendo "el interés particular al interés general".

Hoy España tiene un Gobierno comprado con las prebendas que le han dado a los partidos minoritarios. El Partido Popular seguirá defendiendo España como una nación de ciudadanos libres e iguales. pic.twitter.com/15lQSHfDtt — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 13, 2024

Asimismo, ha defendido la postura del PP en relación al reparto de menores extranjeros, alegando que no van a "renunciar a la solidaridad que hace a España ser lo que es" porque es un país donde no se mira "hacia otro lado cuando hay problemas". Como señaló este viernes, Canarias es una comunidad autónoma española que está sufriendo una situación de emergencia por la llegada masiva de inmigrantes.

Aviso a Sánchez

Ante lo que cada vez se parece más a una pinza PSOE-Vox, el presidente del PP ha avisado a Pedro Sánchez de que "ninguna pinza" distraerá al PP de hacer "oposición a la decadencia y a la parálisis" del Gobierno que dirige. No hay que confundir ser "solidarios" con Canarias con no combatir "al que solo mira por sí mismo".

"Que seamos responsables implica que denunciemos la irresponsabilidad y que seamos oposición. Implica que mostremos que hay una alternativa. Ninguna cortina de humo propiciada por ninguna pinza va a evitar que el Gobierno responda por los presuntos casos de corrupción que habitan en el Palacio de la Moncloa", ha añadido Núñez Feijóo en Orense.

Estar en el Gobierno "es gestionar, no repartir los problemas", y es "tomar decisiones, no echar la culpa a los demás", y por ese motivo "este Gobierno va a seguir teniendo una oposición" y los españoles van a contar con "una alternativa".

Vox ha echado un "nuevo capote" a Sánchez

Por último, el líder del PP ha señalado que el cambio "es imparable" por mucho que hoy el PSOE esté "feliz con el nuevo capote" que les han dado "los dirigentes nacionales de Vox", aludiendo a que la ruptura de los gobiernos regionales es una noticia que tapa durante unos días los escándalos que en este momento acorralan al presidente del Gobierno y que afectan directamente a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

Según Feijóo, Vox se ha confundido "planteando un chantaje" a la persona equivocada, pero el PP no se confundirá ni se equivocará "de adversarios" ni de "prioridades". "Nuestros adversarios siguen siendo la parálisis y deterioro del Gobierno y de las instituciones que ocupan. Nuestras prioridades siguen siendo los españoles y nada más", ha concluido.