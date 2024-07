A pesar de que el hermano de Pedro Sánchez trató de mostrarse tranquilo durante el registro del pasado miércoles, lo cierto es que cada vez tiene más motivos para preocuparse, ya que, según la juez Beatriz Biedma, todos los datos recabados hasta el momento "no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de comisión de los delitos investigados". A tenor de la acusación de Manos Limpias que ha propiciado la apertura de la causa, estaríamos hablando de, nada más y nada menos, que delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La orden que sirvió para permitir a la UCO que registrara la Diputación de Badajoz es demoledora en este sentido. Para empezar, porque deja claras las sospechas de los investigadores sobre la existencia de "actos preparatorios en una esfera previa" para la creación y adjudicación de su puesto de trabajo como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz (en realidad es uno solo, separado en dos edificios que distan apenas unos metros el uno del otro).

Sin despacho hasta que se inició la investigación

Sin embargo, la juez no solo deja entrever las posibles irregularidades relativas a su contratación, sino también respecto al desarrollo mismo de su labor al frente de dicha institución. "Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo el mismo mes en el que se interpone la denuncia", reza la instructora.

El reproche cobra mayor importancia, porque este extremo no parte de la denuncia de Manos Limpias, sino que fue la propia Diputación de Badajoz la que confesó por escrito a la juez que David Sánchez -conocido artísticamente como David Azagra- no ha tenido despacho desde abril de 2023 hasta el pasado mes de mayo, a pesar de ejercer labores ejecutivas y cobrar más de 50.000 euros anuales. El propio presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, supervisó el montaje de su nueva oficina coincidiendo con el inicio de las investigaciones. Hasta entonces, según explicaron a la juez, el músico habría utilizado "de forma puntual" algunas estancias del Palacio Provincial, lo que no deja de ser llamativo.

Dudas sobre la labor que desempeña

Por lo que respecta al trabajo desempeñado por el músico, la juez también manifiesta serias dudas. "A la hora de emitirse los informes requeridos no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido el señor Sánchez Pérez-Castejón ni, por tanto, en qué consiste exactamente su trabajo", alegan los investigadores.

En el informe remitido a Biedma, la UCO aseguraba que la documentación que le había entregado la Diputación "no es suficientemente detallada ni concreta" y daba claros ejemplos en este sentido: "Refleja actividades y eventos de forma genérica, aportando trípticos de los mismos, pero sin llegar al detalle de la tarea concreta llevada a cabo por los trabajadores implicados en general, ni por el puesto objeto de la presente causa en particular".

Siete años de correos electrónicos

Con todo, la juez consideró necesario registrar las dependencias de la Diputación para recabar cualquier tipo de documentación que pudiera aportar luz al respecto, así como acceder a todos los correos electrónicos tanto del hermano de Pedro Sánchez como de todas las personas, de una forma u otra, intervinieron en su contratación. De ahí que el pasado miércoles los agentes se incautasen de todas las comunicaciones de David Sánchez y otros ocho trabajadores más entre el 1 de enero de 2016 (año y medio antes de que el hermano del presidente fuera contratado) y el 31 de diciembre de 2022.

Entre ellas, destacan el mismísimo presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que fue la persona que firmó el contrato con David Sánchez; la entonces directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, que formó parte de la Comisión Asesora que le seleccionó y después propuso su ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas; y el jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González.

Además, también estarían siendo objeto de investigación los correos electrónicos del jefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija, la directora del Área de Cultura,, Emilia Parejo, y tres diputados delegados: Cristina Núñez, quien propuso la contratación del hermano de Pedro Sánchez y firmó la propuesta de modificación de relaciones de puesto de trabajo; Francisco Martos, responsable del área de Cultura y Deportes que también firmó el cambio de denominación; y Antonio Garrote, la persona que firmó las bases de la convocatoria y firmó el contrato con el hermano de Sánchez.

La investigación en Hacienda

Junto a los correos electrónicos de todos ellos, la juez también ha solicitado cuantiosa documentación a Hacienda para tratar de dilucidar otros dos aspectos cruciales de la denuncia interpuesta por Manos Limpias: si se trasladó a Portugal para evitar pagar impuestos en España y si hay algo irregular detrás de su elevado patrimonio, ya que, según su propia declaración de bienes, superaría los dos millones de euros, una cantidad que no se corresponde con su salario y que, tal y como advirtió Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria, ya debería haber activado una inspección de Hacienda.

Temiendo, por tanto, que todo ello "no sea consecuencia directa de sus ingresos", la juez ha reclamado "todos los datos y documentación de los que dispone la Agencia Tributaria". Además, la instructora busca aclarar si tiene fijada su residencia fiscal "en España o Portugal, el periodo impositivo en el que se ha realizado el cambio de residencia en el caso de que haya tenido lugar y si su residencia fiscal en Portugal sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz".