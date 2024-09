El hermano de Sánchez gastó casi 370.000 euros los años de su ópera y de la obra con perros que hablaban de terrorismo

Por un lado está el sueldo de David Sánchez: cerca de 300.000 euros desde 2017. Y por otro, los gastos provocados por su labor.

El hermano de Pedro Sánchez colocado en un cargo de alta dirección musical por la Diputación socialista de Badajoz a los once días de que Pedro Sánchez llegará a la jefatura máxima del PSOE, tuvo dos años llamativos en gasto en ópera. Uno de ellos fue en el que se llevó a cabo un solo pase de la obra dirigida por él mismo L’Elisir d’Amore. Ese año hubo dos hechos reseñados en su labor operística: esa obra, que sólo se representó un día —el 28 de noviembre de aquel 2019— por la baja afluencia de público, y un par de conferencias, tal y como reseña el "histórico de actividades" del informe presentado judicialmente y al que ha tenido acceso Libertad Digital. Pues bien, pese a ello, el gasto total del año en el programa Ópera Joven se elevó a 119.430,12 euros.

El segundo año de gasto llamativo fue el que contó con una representación polémica y no falta de connotación política: La Paz Perpetua, una obra en la que unos perros discutían sobre terrorismo. Ese año, 2023, el gasto se disparó hasta los 250.333,50 euros con una partida específica de la ópera mencionada de 128.080 euros.

La suma de los dos años elevó el gasto, con esas dos piezas estrella, a nada menos que 369.763,62 euros.

Desglose de los gastos

No sólo resulta llamativa la cifra, sino también el desglose de los gastos presentado en el documento que ha sido remitido al Juzgado que investiga al hermano de Sánchez por cinco presuntos delitos. Y es que, así como en el caso de La Paz Perpetua existe una partida que aparenta englobar todo lo relativo a la representación de esta obra —128.080,00 euros—, no ocurre lo mismo el año de la representación de la obra que dirigió David Sánchez: las partidas se disgregan en "Producción y Representación de la obra El Elixir del Amor; factura de vestuario María Engo"; "Participación como soprano El Elixir del amor"; "Participación Corcamex El Elixir del Amor"; Participación como barítono Ricardo Llamas Márquez. El Elixir del Amor; etc, hasta encontrar un total anual —que no de la obra— de 119.430,12 euros, Eso sí, en un año en el que el "histórico de actividades" del programa correspondiente tan sólo registró lo siguiente: "Ramón Gener: conferencias. Marzo, 27, Mérida. Marzo, 28, Villanueva de la Serena" y "L’Elisir D’Amore: representación. noviembre, 28, Badajoz".

Hay que recordar que la primera ópera fue el fruto del empeño personal de David Sánchez, que dirigió personalmente la obra. Y la segunda, La Paz Perpetua, es una composición que muestra a tres perros hablando de terrorismo mientras se entrecruzan "perreos y reguetón", como señalaron algunos de los pocos asistentes.

El presidente de la Diputación de Badajoz y encargado de la colocación inicial del hermano de Sánchez al frente de la conservatorios de música de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, valoró en 2023, en este contexto, "las oportunidades laborales que genera el proyecto Ópera Joven". "La ópera La Paz Perpetua, con texto de Juan Mayorga y música compuesta por José Río Pareja, será la producción propia de la Diputación de Badajoz dentro del programa Ópera Joven de este año 2023, que se estrenará el 25 de noviembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz y que tendrá una segunda representación el 26 de noviembre en Herrera del Duque", señaló orgulloso el ahora líder de todo el socialismo extremeño. De hecho fue nombrado para tal cargo después de colocar al hermano del presidente del Gobierno.

La representación de La Paz Perpetua, eso sí, sirvió "para crear lazos con el país vecino de Portugal, con representaciones el pasado mes de octubre en Portalegre". Y sirvió, por lo tanto, para justificar la supuesta residencia del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, con la que pasó a autoconsiderarse residente fiscal portugués y con derecho a no pagar IRPF en España pese a que su principal pagador conocido es el citado organismo público de Badajoz.