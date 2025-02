Las reuniones para fabricar el cargo del hermano de Sánchez contaron con el control de una concejal del PSOE

Libertad Digital ya ha informado de que la persona que firmó el documento que definitivamente entregó el cargo de la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez fue una concejal del PSOE: Cristina Núñez.

Pero la cosa fue a más. Ella ha negado haber participado en las sesiones en las que, supuestamente, se decidió que el mejor candidato era David Sánchez. Y la UCO ha descubierto una cosa más que no apuntala esa tesis. Por lo menos, no del todo. Porque los mail comprobados en los que se plasmó la negociación del cargo en cuestión con los sindicatos fueron enviados a Cristina Núñez. De hecho, fue invitada a las reuniones de negociación con los sindicatos. Traducido, que acudiera o no a las pruebas a los candidatos, un cargo del PSOE tuvo control de todo el proceso de asignación del cargo al hermano de su jefe político, Pedro Sánchez.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Yolanda Sánchez [directora de uno de los conservatorios que reclamó otros gastos y no el destinado a crear el puesto del hermano de Pedro Sánchez] le participa a Elisa Moriano [cargo de la Diputación de Badajoz totalmente cercano al socialista Miguel Ángel Gallardo] varias cuestiones referentes a las necesidades de recursos humanos, concretamente le enumera una serie de propuestas para contratar personal, ampliar las funciones del conservatorio o modificar una situación laboral, entre otros asuntos, pudiéndose observar que en ningún momento se hace mención a la necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo para realizar funciones de coordinación de los conservatorios de la provincia".

Correos que la implican

La UCO avanza en las conversaciones: "Siguiendo con las necesidades de personal por parte de la Diputación Provincial, aparece el correo, de fecha 27 de septiembre de 2016, enviado a Juana Cintas Calderón Zazo, Directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de al Diputación Provincial de Badajoz 13, desde la dirección «sip-sgtex@dip- badajoz.es» figurando el asunto «comunicado». Esta dirección de correo pertenecería al Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura SGTEX". Se trataba de las negociaciones con los sindicatos de los gastos originados, entre otras cuestiones, para el cargo de David Sánchez.

"En este correo se envía como documentos adjuntos los siguientes, ninguno de ellos referido al Área del Cultura:

Organigrama Economía.pdf.

Organigr Fomento_Ser Plan_Contr y AAGG.paf. Organigr Fomento_Serv Proy y Mant Infr.pdf.

Organigr Fomento_Serv Urban_Vva y Arq.pdf. Organigr Intervencion.pdf.

Organigr Tesoreria.pdf.

Organigrama Des Local sept 2016.pdf.

Resumen modificaciones RPT_Pleno sep2016.pdf.

Como se puede observar "el día 23 de septiembre de 2016, se habría llevado a cabo una mesa general de negociación convocada por el Área de RR.HH. con los sindicatos, con el fin de presentar los nuevos organigramas la relación de de puestos de trabajo (RPT) de las diferentes áreas derivados de la nueva estructura de Diputación", apunta la UCO.

"En relación con este tipo de reuniones preparatorias, el siguiente correo que aparece es uno, de fecha 29 de septiembre de 2016, enviado desde la dirección «|hernandez.personal@dip- badajoz.es» de Lorenza Hernández Sánchez a la cuenta «jcintas@dip-badajoz.es», perteneciente a Juana Cintas. En este mensaje no figura ningún tipo de asunto", explica la investigación. En este correo, aparece un documento adjunto con el nombre ‘Fechas reuniones de áreas’, en el que se relacionan una serie de fechas de reuniones con distintas áreas, "observándose en la fila número cuatro la reunión que afectaría al Área de Cultura y Acción Ciudadana, que tendría lugar el 14 de octubre de 2016 y a al que, según el documento, asistirían Cristina Núñez Fernández y Elisa Morales", asegura la UCO.

Y Cristina Núñez es una concejal socialista. La misma que firmó el documento de petición final de que el cargo fuera para el hermano de Sánchez.