Álvarez de Toledo a Bolaños: Begoña no es Melania, una se beneficia de fondos públicos, otra hace beneficencia con fondos privados

Una semana más, el enfrentamiento entre el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha sido uno de los momentos más señalados de la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La diputada del PP ha preguntado al ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños si "ha cambiado de teléfono y ha borrado los mensajes" haciendo referencia a posibles mensajes de este con el fiscal general del Estado sobre la filtración de datos del novio de Ayuso.

En su respuesta, el ministro Bolaños le ha dicho a la diputada popular que "es fronteriza entre el Partido Popular y Vox" y que trata de tapar "lo que ha ocurrido esta semana" por lo que "estará encantada" con lo que "ha sucedido", que el PP ha "hecho suyos los postulados xenófobos, racistas y machistas" de Vox del pacto de Mazón y los de Abascal en la Comunidad Valenciana. "Se ha producido una fusión por absorción" pero no ha sido el grande el que se ha comido al pequeño sino que "ha sido Vox quien ha absorbido al Partido Popular", ha remachado.

En la réplica, Álvarez de Toledo le ha dicho que cómo puede hablar de racismo el del "pacto racista con Junts, el del pacto con Bildu, que jalea el asesinato de españoles, incluidos sus compañeros. Debería darle vergüenza. Ha hecho el ridículo, de verdad".

"Por lo demás, señor Bolaños, su silencio le delata". "¿También cambió de móvil? Impresionante. El fiscal general, Sánchez Acera, Vallés, Usted… todos comparten el mismo modus operandi de los deslincuentes. ¿Recibieron un curso exprés de destrucción de pruebas? ¿Y qué ocultarían sus móviles para que prefieran autoincriminarse antes que enseñarlos? No quiero ni imaginarlo. Bueno, no hará falta, porque ¿sabe qué? Google y WhatsApp sí van a colaborar con el Supremo. Se lo vengo advirtiendo: todo se sabrá. De hecho el próximo en declarar ante el juez Peinado es Usted. 16 de abril, señorías, apunten esa fecha. El señor Bolaños comparecerá como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. Decir la verdad, señor Bolaños, difícil empresa para un bulócrata. Cuidado no vaya a incurrir por falta de práctica en un delito de falso testimonio"

"No, Bolaños, Begoña no es Melania"

También aludió Cayetana Álvarez de Toledo a la diferencia entre lo que hacen las primeras damas de los EEUU desde la Casa Blanca y las actividades de Begoña Gómez en Moncloa: las primeras damas hacen beneficencia captando fondos privados para fines públicos y la mujer de Sánchez se beneficia presuntamente de fondos públicos para fines privados. "No, Bolaños, Begoña no es Melania"